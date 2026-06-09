Catalunya empezará a pagar una ayuda mensual de hasta 200 euros a las personas con dependencia reconocida que siguen esperando prestación

La Generalitat de Catalunya empezará a pagar una ayuda temporal de entre 100 y 200 euros mensuales a personas con dependencia reconocida que todavía siguen esperando la prestación o el servicio definitivo del sistema de dependencia. La medida forma parte del nuevo plan impulsado por el Govern para reducir las largas listas de espera y agilizar la tramitación de expedientes.

El nuevo mecanismo, incluido dentro del llamado “Pla Cura”, introduce una especie de prestación puente para aquellas personas que ya tienen reconocido oficialmente un grado de dependencia, pero aún no han recibido el Programa Individual de Atención (PIA), que es el documento que determina qué ayuda o recurso concreto corresponde en cada caso.

Según ha explicado el Departament de Drets Socials de la Generalitat, la ayuda será de entre 100 y 200 euros al mes, en función del grado reconocido, y se podrá cobrar desde el momento en que se reconozca la dependencia hasta que se resuelva definitivamente el expediente.

La medida está recogida en el Decreto ley 4/2026 aprobado por el Govern y publicado posteriormente en el BOE, dentro de la reforma del sistema catalán de cuidados y dependencia.

Quién podrá cobrar los 200 euros

La cuantía máxima prevista será para los casos de mayor dependencia. La propia Generalitat ha avanzado que las personas pendientes de resolución definitiva con un grado III, considerado de gran dependencia, podrán recibir automáticamente los 200 euros mensuales mientras esperan la prestación final.

Esto no significa, sin embargo, que todos los dependientes vayan a cobrar esa cantidad ni que se trate de una nueva paga universal. La ayuda tiene carácter transitorio y está pensada para personas que ya tienen reconocida administrativamente la situación de dependencia, pero siguen atrapadas en la espera del recurso definitivo.

Actualmente, Catalunya concentra uno de los mayores volúmenes de expedientes de dependencia de España. Según datos del Imserso y del Ministerio de Derechos Sociales, miles de personas continúan pendientes cada año de valoración o resolución completa del expediente pese a tener reconocido algún grado de dependencia.

Además, el envejecimiento de la población catalana sigue aumentando la presión sobre el sistema. Datos del Idescat muestran que más del 19% de la población catalana supera ya los 65 años, una cifra que seguirá creciendo en la próxima década y que explica parte del aumento de solicitudes de ayudas y cuidados de larga duración.

Una ayuda para reducir la espera

El Govern defiende que esta prestación temporal busca evitar situaciones en las que una persona ya reconocida como dependiente pasa meses, e incluso más de un año, sin recibir ningún tipo de apoyo económico o asistencial.

La Generalitat también ha anunciado cambios para simplificar trámites y reducir tiempos administrativos, con el objetivo de pasar a un modelo de “una sola visita y una única resolución” en los expedientes de dependencia.

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Aunque todavía quedan detalles pendientes sobre la aplicación práctica de la medida (como algunas compatibilidades o el calendario exacto de determinados pagos), la ayuda ya forma parte oficialmente de la nueva estrategia catalana de atención a la dependencia y cuidados de larga duración.