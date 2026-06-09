Catalunya aumenta los ERE pese al récord de empleo: “Las empresas ya no recortan por pérdidas, sino para prepararse para la IA”

El mercado laboral vive una paradoja cada vez más visible. Mientras España mantiene cifras récord de afiliación y empleo, los despidos colectivos vuelven a crecer con fuerza en Catalunya, pese a ser la región que lidera la creación de empleo en mayo. Solo en el primer trimestre del año se registraron 1.874 salidas por ERE, un 53% más que en el mismo periodo de 2025 y el dato más alto desde la pandemia, según el Observatori del Treball i Model Productiu. Detrás de este fenómeno, expertos y empresas apuntan a un cambio profundo donde la inteligencia artificial, la automatización y la reorganización interna están transformando el empleo más rápido de lo que crece.

Los ERE han vuelto al centro del mercado laboral catalán, aunque esta vez el contexto es muy distinto al de otras crisis. Ya no se trata únicamente de empresas con pérdidas o al borde del cierre. Ahora muchas compañías ajustan estructuras para adaptarse a nuevos modelos productivos, incorporar tecnología o ganar eficiencia antes de quedarse atrás.

“Las empresas ya no se reorganizan para evitar la quiebra, sino para adaptar la estructura al futuro”, explican desde PayFit, firma especializada en gestión laboral y nóminas. La compañía señala que las causas económicas han perdido peso frente a los despidos por motivos “organizativos, técnicos y de producción”.

El fenómeno coincide con un mercado laboral todavía fuerte. Catalunya cerró mayo con más de 3,8 millones de afiliados a la Seguridad Social y una tasa de paro en descenso, según los últimos datos oficiales. Sin embargo, los expertos advierten de que el crecimiento del empleo no impide que muchas empresas estén acelerando cambios internos de gran impacto.

La IA cambia puestos enteros, no solo tareas

La inteligencia artificial (IA) y la automatización aparecen ya detrás de buena parte de las reorganizaciones. Pero los especialistas insisten en que el debate no es tan simple como ‘sustituir personas por máquinas’.

“Automatizar una tarea no es lo mismo que amortizar un puesto”, advierten desde PayFit. Aunque muchas herramientas ya permiten reducir trabajo administrativo o repetitivo, las empresas siguen necesitando criterio humano, capacidad de decisión y conocimiento operativo.

Desde Lukkap, consultora especializada en transformación organizativa, consideran que el cambio más profundo está en el contenido del trabajo. Las tareas rutinarias pierden peso mientras ganan importancia los perfiles analíticos, digitales y vinculados a la gestión del cambio.

La clave es entender que una reorganización no debería plantearse solo como una reducción de plantilla, sino como una transición hacia una organización más preparada para el futuro Lukkap — Consultora estratégica internacional especializada en la transformación de empresas y personas

Ese proceso está obligando a muchas compañías a replantearse qué perfiles necesitarán dentro de unos años y cuáles deberán reciclarse o desaparecer.

El impacto invisible de un ERE

Más allá del coste económico inmediato, los expertos alertan de que un ERE tiene consecuencias internas mucho más profundas de lo que reflejan las cuentas de resultados.

A las indemnizaciones, costes legales y planes de recolocación se suman efectos menos visibles: pérdida de conocimiento, interrupción de proyectos, sobrecarga de trabajo y deterioro del clima interno.

Según datos de Lukkap, en procesos de reestructuración la intención de cambiar de empresa puede dispararse del 13% al 49% entre los trabajadores que permanecen en la compañía. Además, la caída de confianza y compromiso puede provocar descensos muy importantes en productividad y motivación.

Preocupación de los trabajadores tras un ERE

“Una reestructuración impacta en quienes se van, pero también en los que se quedan”, explican desde Lukkap. El riesgo, añaden, es que la incertidumbre termine afectando a toda la organización.

En PayFit coinciden en que el ajuste suele generar un periodo de desorientación interna. “Tras un ERE es habitual que la productividad baje temporalmente por la pérdida de conocimiento y la necesidad de redistribuir funciones entre menos personas”, señalan.

El error que muchas empresas siguen cometiendo

Los especialistas también ponen el foco en la comunicación. Uno de los errores más frecuentes es limitar el mensaje al plano jurídico y llegar tarde a la plantilla. “Cuando la compañía no ocupa ese espacio con claridad, lo ocupan los rumores y la desconfianza”, advierten los expertos.

La gestión del cambio se ha convertido así en una pieza estratégica para los departamentos de Recursos Humanos, que cada vez utilizan más datos y tecnología para anticipar problemas de productividad, fuga de talento o desgaste interno.

“La IA puede mostrarnos datos que antes pasaban desapercibidos”, explican desde PayFit, donde destacan que las empresas analizan ya indicadores relacionados con bajas médicas, rotación, absentismo o rendimiento para tomar decisiones laborales.

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El resultado es un mercado de trabajo que sigue creando empleo (sobre todo por el peso de los migrantes), pero donde cada vez más compañías rediseñan puestos, funciones y equipos para competir en un entorno marcado por la automatización y la inteligencia artificial. Y ese cambio, según los expertos, apenas acaba de empezar.