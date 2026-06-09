Solo un tercio de las empresas en España ofrece planes de jubilación a sus empleados

Los planes de jubilación promovidos por empresas para complementar la pensión pública siguen teniendo una implantación minoritaria en España. Solo el 27,15% de las compañías cuenta con al menos un sistema de previsión social para sus empleados, según el informe Situación de las pensiones en España, publicado por KPMG Abogados, que advierte de la distancia que todavía separa al país de los estándares europeos en el desarrollo del segundo pilar de pensiones.

El estudio, que alcanza su novena edición, se apoya en una muestra agregada de 582 empresas analizadas entre 2017 y 2025, representativas de los principales sectores de la economía española. De las compañías que sí disponen de un plan de jubilación, el 34,18% ofrece más de uno a su plantilla. En total, KPMG ha analizado 228 planes pertenecientes a 158 empresas.

La implantación de estos instrumentos presenta, no obstante, fuertes diferencias sectoriales. El sector financiero es el que muestra un mayor desarrollo, con un 61,84% de empresas que cuenta con planes de jubilación. Le siguen energía, con el 43,33%, química y farmacéutica, con el 36,73%, y tecnología, con el 34,78%. En el extremo opuesto se sitúan transporte y logística, con apenas un 16,67%, e industria, con el 16,81%.

KPMG recuerda que en algunos sectores la previsión social complementaria está más extendida por la negociación colectiva. Es el caso de la banca, las entidades aseguradoras o las mutuas, donde la existencia de planes privados forma parte de los convenios colectivos. En cambio, en otros ámbitos empresariales estos instrumentos siguen siendo residuales, especialmente en sectores con mayor peso de pymes, temporalidad o menor tradición de beneficios sociales.

El 20% de los españoles tiene más de 65 años

La consultora sostiene que España continúa “muy alejada” de los niveles europeos de cobertura del segundo pilar, lo que puede anticipar una brecha creciente entre el último salario y la pensión futura para una parte relevante de la población activa. La práctica más habitual en el mercado español son los planes de aportación definida, con una inversión media empresarial equivalente al 3,6% del salario en los planes dirigidos a toda la plantilla, un nivel que KPMG considera limitado para compensar la pérdida de ingresos esperada durante la jubilación.

El informe enmarca esta baja cobertura en un contexto de creciente presión sobre el sistema público de pensiones. KPMG subraya que España mantiene actualmente una de las tasas de reemplazo más elevadas de la OCDE, en torno al 80% para salarios medios, pero advierte de que la viabilidad futura del sistema está “estructuralmente comprometida” por el envejecimiento de la población, el aumento sostenido del gasto y el déficit contributivo.

Según el estudio, la población mayor de 65 años representa ya el 20,72% del total en España y podría alcanzar el 30,3% en 2050. Este cambio demográfico elevará el gasto público en pensiones desde el entorno del 13,7% del PIB en 2025 hasta niveles próximos al 17% en 2050, una de las cifras más altas del entorno europeo. Las proyecciones citadas por KPMG sitúan a España entre los países de la OCDE con mayor esfuerzo relativo en pensiones públicas a mitad de siglo.

La consultora reconoce que las reformas recientes han reforzado los ingresos del sistema mediante medidas como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la cuota de solidaridad o el aumento progresivo de las bases máximas de cotización. Sin embargo, considera que estas medidas no neutralizan las presiones demográficas y de gasto a medio y largo plazo, por lo que prevé que seguirán siendo necesarios ajustes adicionales tanto por la vía de los ingresos como en los parámetros de las prestaciones.

Más educación financiera

El informe también incide en la importancia de la educación financiera y la transparencia para impulsar el ahorro para la jubilación. KPMG detecta una mayor sensibilidad social sobre la edad legal de retiro, pero también déficits relevantes en el conocimiento de aspectos clave, como las penalizaciones por jubilación anticipada, los incentivos por retrasar la jubilación o el impacto de la base de cotización en la pensión final.

Más de la mitad de los encuestados percibe el sistema como poco transparente, lo que, a juicio de la consultora, abre una oportunidad para que empresas y gestores de planes privados refuercen sus estrategias de comunicación. De hecho, el 92,5% de las empresas considera necesaria la educación financiera de sus empleados para facilitar una adecuada planificación de la jubilación.

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KPMG concluye que la previsión social empresarial ha dejado de ser una opción residual para convertirse en una herramienta estructural dentro de las políticas de compensación y beneficios. En un escenario en el que el sistema público seguirá siendo la base de la protección en la jubilación, pero afrontará fuertes presiones de sostenibilidad, las empresas que desarrollen planes complementarios estarán mejor posicionadas para gestionar el envejecimiento de sus plantillas y reforzar su propuesta de valor al empleado.