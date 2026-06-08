¿Puedo teletrabajar este martes y miércoles por la visita del Papa León XIV a Barcelona? Esto es lo que se recomienda

El papa León XIV tiene previsto visitar Barcelona durante este martes y miércoles, donde participará de la inauguración de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia y realizará una oración multitudinaria en el estadio olímpico Lluís Companys, entre otros. El desplazamiento del Santo Padre está previsto que mueva multitudes, como ya se ha observado, por ejemplo, en Madrid. Además, las autoridades han dispuesto estrictos dispositivos de seguridad para garantizar que los actos religiosos de la comunidad católica transcurren sin incidentes. Es por todo ello que la movilidad durante esta semana por la capital catalana se prevé que sufra importantes afectaciones.

La Administración ha querido anticiparse a ello y ha dispuesto medidas. Desde el Ministerio de Trabajo, con anticipación, emitieron la semana pasada una carta de recomendación de teletrabajo a aquellas empresas ubicadas en los municipios por donde iba a pasar el Papa. Si bien desde el Gobierno remitieron a las delegaciones provinciales de Madrid, Barcelona y Canarias -las visitas programadas del líder religioso- esas indicaciones de facilitar el trabajo a distancia entre la población, la Generalitat de Catalunya inicialmente decidió ignorarlas.

Hasta este pasado sábado, cuando el Govern decidió emitir una instrucción en la que insta a las compañías a conceder teletrabajo. Coincide que los docentes, que llevan en huelga varios meses, rechazaron la semana pasada la propuesta de acuerdo de la conselleria de Educació y han decidido proseguir con sus movilizaciones y pretenden aprovechar la visita del sumo pontífice católico para ganar visibilidad en sus acciones.

La Generalitat de Catalunya ha emitido una nota informativa en la que dice lo siguiente: "Las empresas, las actividades y los trabajadores que tengan el centro de trabajo (empresas), residan o trabajen (trabajadores) en la provincia de Barcelona, planifiquen las medidas organizativas necesarias y, si procede, la utilización del teletrabajo en los casos que por las características del puesto de trabajo se pueda aplicar y dispongan de condiciones técnicas para hacerlo".

Es decir, recomiendan el teletrabajo en dos casos. Caso número 1: aquellas personas que vivan en una ubicación previsiblemente afectada por las restricciones de movilidad dispuestas para la visita del Papa. Caso número 2: trabajen en una ubicación también afectada. Si se cumple uno de los dos supuestos y el puesto de trabajo permite el ejercicio a distancia, la Generalitat de Catalunya considera que las empresas deberían hacer un esfuerzo y conceder teletrabajo martes y miércoles, al margen de si en la empresa está regulado previamente. Si bien la instrucción de la administración catalana atañe a toda la provincia de Barcelona, por más que únicamente se acabe viendo afectada la ciudad de Barcelona.

La Generalitat de Catalunya ha emitido una recomendación interna para sus funcionarios ubicados en la provincia de Barcelona, instándoles a ejercer a distancia los próximos 9 y 10 de junio.

No, en ningún caso. La recomendación de la Generalitat es eso, una recomendación, no tiene rango de ley y, por ende, no es obligatoria para ninguna de las partes. Ni la dirección de la empresa puede obligar a sus plantillas a teletrabajar, ni los empleados pueden exigirle a la dirección que les permita teletrabajar durante este martes y miércoles. En ningún caso una de las partes puede imponer su criterio a la otra. Si un empleado teme problemas de movilidad, pero su empresa le exige que acuda a la oficina, deberá acatar la orden y asumir los potenciales problemas de movilidad.

"Hay que destacar que la Instrucción no establece una obligación legal general de recurrir al teletrabajo ni de adoptar medidas específicas, sino una recomendación preventiva dirigida a facilitar la continuidad de la actividad económica y reducir las posibles incidencias derivadas de las restricciones o dificultades de movilidad que se puedan producir durante los días indicados", recuerda la patronal Pimec en una circular remitida a sus asociados.

En tanto que es una recomendación, puede haber empresas que la desoigan y decidan no dar teletrabajo a sus empleados. Ello, en algún caso, pudiere traducirse en problemas de movilidad y que alguno de los efectivos no calcule los trayectos con suficiente anticipación y acabe llegando tarde. por un atasco o alguna que otra afectación. ¿Qué sucede entonces? Pues que deberá actuar como ante cualquier otro imprevisto no imputable a su proceder, como sería, por ejemplo, un retraso en Rodalies y recuperar las horas perdidas en otro momento.

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Difícilmente podría ser sancionado por la empresa en caso de llegar tarde si puede demostrar que el retraso obedece a una afectación. Por ejemplo, el criterio que aplicará la Generalitat de Catalunya entre sus funcionarios será el siguiente: "No tendrán la consideración de faltas de puntualidad las demoras debidamente acreditadas que sean imputables a las restricciones o afectaciones de movilidad ocasionadas con motivo de la visita del papa León XIV en Barcelona los días 9 y 10 de junio de 2026".