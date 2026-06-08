El Govern plantea pagar a los funcionarios que renuncien a teletrabajar

El Govern de la Generalitat pretende pagar a los funcionarios un plus salarial si renuncian al teletrabajo. La dirección general de Funció Pública ha mantenido este lunes una reunión con los sindicatos, en el marco de la reducción de jornada a 35 horas semanales. Dentro de esas conversaciones, la administración catalana ha planteado una serie de medidas de reorganización y una de ellas persigue primar la presencialidad. Hasta el punto de que la conselleria dirigida por Albert Dalmau quiere pagar un dinero extra a todas aquellas personas que vayan siempre a la oficina y renuncien voluntariamente a los hasta dos días a la semana de ejercicio a distancia a los que tienen derecho.

Desde que asumió el cargo, el conseller Dalmau considera que en la administración catalana hay un exceso de teletrabajo. O, dicho de otro modo, hay una falta de presencialidad en los departamentos y que ello genera ineficiencias. A principio del 2025, tal como avanzó EL PERIÓDICO, Funció Pública dictó una instrucción que suprimía el ejercicio a distancia a sus altos cargos. Sin negociación previa, generó inicialmente una revuelta entre centenares de subdirectores generales y cargos asimilados. Algunos, incluso, lo llevaron ante los tribunales.

Ahora, el Govern pretende dar un paso más y reducir, por la vía del incentivo, el teletrabajo entre el conjunto de los funcionarios de carrera y personal laboral. La Generalitat ha planteado un complemento salarial de presencialidad, cuyo importe todavía no ha detallado, según distintas fuentes sindicales consultadas. La medida divide a los sindicatos implicados. La IAC, la central con más delegados, está "radicalmente en contra", ya que considera que atenta contra el principio de igual trabajo, igual salario y es "ir hacia atrás". Mientras que UGT y CCOO no lo ven mal, siempre que sea voluntario y a expensas de ver la cuantía del complemento y la complementariedad con otros pluses.

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Los sindicatos representados en la Mesa General de la Funció Pública están estudiando la propuesta, que no es definitiva y que el Ejecutivo pretende vehicular en el marco de una negociación más amplia como es la aplicación de la jornada de 35 horas semanales. "El proceso de negociación continua abierta, con voluntad clara de construir acuerdos sólidos, viables y equilibrados". afirman fuentes de Funció Pública.