Stellantis Vigo avanza en su transición energética y se une al auge del almacenamiento en baterías

Stellantis tiene un plan para alcanzar la descarbonización de sus fábricas. Según informó la compañía, la electricidad verde representa el 68% de la energía en las operaciones europeas, con factorías tomando la delantera en alguna de las variantes elegidas: fotovoltaica, eólica, geotermia... La factoría de Vigo tiene entre sus planes revolucionar su mix energético de aquí a finales de la década, con la idea de que el gas pase a representar solo el 8% en su consumo y que el grueso de la electricidad que consuma proceda de fuentes renovables. El primer gran paso fue la instalación de paneles solares en la cubierta de la planta, con 18,3 MWp de potencia instalada, y el siguiente será un BESS, siglas en inglés para sistema de almacenamiento de energía en baterías.

En medio del proceso de electrificación del sector, y ante la llegada de una nueva plataforma industrial (la STLA Small) que en un principio iba a ser para vehículos 100% eléctricos, Balaídos activó una planificación para ganar competitividad reduciendo su factura energética, dejando de lado el consumo de gas y apostando también por la energía verde. Uno de las grandes puntos de esta hoja de ruta era asegurarse un suministro de alta tensión, una demanda histórica para evitar los huecos de tensión que fue atendida: la factoría se hizo con 100 megavatios (MW) de los 182 disponibles en la futura subestación Nuevo Vigo, de 220 kv y 72 millones de euros que incluirá un tendido de conexión a la línea eléctrica que va de Atios a Pazos de Borbén.

Entre los planes presentados, además de las placas solares instaladas junto a la firma Prosolia Energy, la dirección activó negociaciones para firmar un contrato de suministro con una firma eólica (un PPA, de power purchase agreement) al no tener espacio para poder instalar sus propios molinos, como sí ha hecho la planta de Figueruelas (Zaragoza); apostó por mejorar algunas parcelas productivas, como la aplicación de la técnica 4WET en el taller de pintura, sondeó soluciones como el hidrógeno verde y analizó el almacenamiento de energía en baterías.

Hibridación

Según pudo saber FARO, el acuerdo con una empresa del sector eólico está por el momento atascado (que no descartado), pero lo que sí avanza con paso firme es la instalación de un BESS, Battery Energy Storage System. Se trata de un tipo de sistema que está creciendo exponencialmente con varios proyectos en Galicia y que se centra en el almacenamiento de la energía proveniente de fuentes renovables o de la propia red, facilitando su uso cuando sea necesario o sea más óptimo. En el caso de Balaídos, la idea es la de hibridarlo con la instalación fotovoltaica instalada en los techos de las naves, es decir, para los excedentes y el llamado arbitraje de red, el aprovechamiento de las fluctuaciones de precios para reducir costes.

La compañía que dirige Antonio Filosa anunció que tiene un programa para llevar estos sistemas de almacenamiento a 20 fábricas de Europa. El objetivo es alcanzar una capacidad total de almacenamiento de aproximadamente 200 MWh, con una primera fase que hará que siete plantas dispongan de este sistema este 2026, mientras que el resto lo irán desplegando en un plazo de tres años. Las fuentes consultadas apuntan a que el proyecto se encuentra «en fase avanzada de estudio de viabilidad técnica y económica» en Vigo y que, si nada se tuerce, se hará realidad. Eso si, todavía no hay una fecha señalada.

«En las plantas equipadas con generación fotovoltaica, los sistemas de almacenamiento también maximizan el autoconsumo solar almacenando el excedente de energía», explicó la compañía la semana pasada en una nota en la que apuntó que la planta de Villaverde (Madrid) ya opera un sistema de estos y «actúa como planta piloto para la ampliación y estandarización de esta solución».

Soluciones

Stellantis también informó que hasta ahora completó o están en marcha proyectos fotovoltaicos en 27 de sus fábricas europeas, que representan más de 500 MW de capacidad instalada. Entre ellas destacó la factoría de Figueruelas, donde ya está en funcionamiento un sistema híbrido que combina energía fotovoltaica y aerogeneradores, lo que supone un autoconsumo que podría alcanzar hasta el 80% a finales de año.

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Otras apuestas que está llevando a cabo la firma son la energía geotérmica o soluciones energéticas basadas en biomasa para descarbonizar la calefacción industrial para calefacción o la refrigeración industrial. En el primer caso, la planta de Caen, Francia, inauguró la primera instalación el año pasado y con ella puede cubrir alrededor del 30% de sus necesidades energéticas. En el seguno, la también francesa Rennes (Francia) lanzó en 2025 una red de calefacción sin carbono basada en biomasa de origen local. Tras esta planta la siguieron las de Sochaux y Vesoul (también Francia), Trnava (Eslovaquia) y Kragujevac (Serbia).