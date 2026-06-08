Los socios de Holaluz cierran la compra de Neoelectra

El 13 de mayo el juzgado les adjudicó Neoelectra y cuando no ha pasado ni un mes, la empresa ha cambiado formalmente de manos. Según han explicado fuentes conocedoras de la operación a EL PERIÓDICO, Al Sharif Contracting e Icosium, socio de referencia de Holaluz, han completado este lunes ante notario la adquisición de una de las principales empresas de España en el sector de la producción de electricidad y energía térmica a partir de biomasa y purines.

La oferta de la francesa Icosium y la saudí Al Sharif Contracting fue elegida por el juzgado mercantil número 11 de Barcelona como la mejor alternativa para la continuidad industrial de Neoelectra, frente a otras seis propuestas que contemplaban únicamente la adquisición de determinados activos. El cierre de la compra se ha culminado transcurridas apenas tres semanas, cuando lo habitual en estos procesos es que se demoren entre tres y seis meses de tiempo.

La propuesta ganadora era la única que apostaba por mantener todo el proyecto industrial en su conjunto y que se quedaba al 100% de la plantilla de una empresa con sede en Sant Just Desvern (Barcelona) y que cuenta con 16 plantas en la Península Ibérica y presencia en Chile y Francia. Al Sharif Contracting hizo esta apuesta de la mano de la francesa Icosium Investment, que adquirió protagonismo en el mundo empresarial catalán el pasado año a raíz de su inversión en Holaluz, compañía fundada por Carlota Pi, donde se convirtió en el principal accionista. El plan industrial sitúa a Icosium como proveedor de gas de Neoelectra, y a la propia Holaluz con el rol de proveedor tecnológico de Neoelectra.

El principal rival en la pugna abierta por la energética catalana fue la francesa Engie, que según las citadas fuentes ha acabado retirando su propuesta.

El rol de Holaluz

Para Holaluz, la adjudicación de Neoelectra a Icosium permitirá reforzar su posicionamiento como plataforma tecnológica de gestión energética y explorar nuevas líneas de negocio vinculadas al suministro de electricidad y gas para clientes industriales, un mercado con un alto potencial de crecimiento. Esta nueva línea permitirá a Holaluz ampliar su presencia más allá del segmento residencial y de pymes.

La compañía catalana obtiene acceso a la mayor cartera independiente de cogeneración de España, con 200 MW de potencia instalada y un portafolio de clientes industriales de gas y electricidad.

El cambio de manos supondrá una nueva oportunidad para Neoelectra, que da trabajo a 180 empleados y arrastra un pasivo de más de 100 millones de euros. El anterior propietario de la empresa, el fondo ProA Capital, vio cómo los problemas de Neoelectra se agudizaron a finales de 2025 por las grandes oscilaciones en el precio del gas y de la electricidad, que llevaron a la compañía a una situación en que no podía pagar a su proveedor de gas, extremo que forzó el concurso de acreedores.

La operación que se ha cerrado este lunes ha contado con RSM como administrador concursal, con Garrigues representando a Neoelectra y AGM Abogados asesorando a la parte compradora.