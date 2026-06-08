Pronovias refuerza tiendas y franquicias y acelera su apuesta por Estados Unidos tras la entrada de Cap Capital

Pronovias abre una nueva etapa tras la adjudicación judicial de su unidad productiva al fondo británico Cap Capital por parte del Juzgado de lo Mercantil número 9 de Barcelona. La compañía, referente internacional en moda nupcial, ha definido una hoja de ruta centrada en reforzar su red de tiendas propias y franquicias, acelerar su crecimiento internacional y avanzar en la transformación tecnológica de la experiencia bridal.

El grupo afronta este nuevo ciclo con el objetivo de fortalecer la experiencia de compra, evolucionar el modelo de boutique y construir una red comercial más sólida, cercana y conectada con las necesidades de las novias. En este contexto, las franquicias tendrán un papel clave en la estrategia de expansión de la marca, especialmente en mercados considerados prioritarios.

Entre ellos destaca Estados Unidos, donde Pronovias prevé reforzar su presencia y consolidar una propuesta más competitiva en uno de los principales mercados mundiales del sector nupcial. Al mismo tiempo, la compañía mantendrá su apuesta por Europa, donde continuará fortaleciendo su posicionamiento.

La nueva etapa de Pronovias también estará marcada por la innovación. La empresa trabaja en un proyecto basado en tecnología e inteligencia artificial con el que busca redefinir la experiencia nupcial. La iniciativa integrará inspiración, asesoramiento personalizado, conocimiento del cliente y capacidades comerciales en un ecosistema más conectado entre la marca, las boutiques y su red internacional.

La compañía presentará oficialmente este proyecto el próximo 8 de septiembre de 2026, fecha en la que también dará a conocer su nuevo concepto de tienda. El objetivo es elevar la experiencia de compra, reforzar la conexión con las clientas y abrir una nueva fase de crecimiento para la enseña.

Desde Pronovias Group destacan que esta etapa estará centrada en reforzar los canales de distribución, evolucionar la experiencia en tienda y acelerar el crecimiento internacional. La tecnología y la inteligencia artificial serán, según la compañía, herramientas fundamentales para construir el futuro de la experiencia bridal.

Con más de un siglo de historia y origen en Barcelona, Pronovias diseña, produce y comercializa vestidos de novia y moda para ocasiones especiales. La firma, reconocida por su legado, creatividad y calidad artesanal, ha colaborado con nombres destacados de la moda como Valentino, Elie Saab y Ungaro.

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Cap Capital, por su parte, es un fondo británico especializado en la gestión a largo plazo y la transformación operativa de compañías con alto potencial. Su modelo se basa en una visión industrial, el acompañamiento estratégico y la creación de valor sostenible.