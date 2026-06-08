El precio de la vivienda sube un 12,9% y las casas de segunda mano ya suben más que en la burbuja

El precio de la vivienda libre subió un 12,9% en el primer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2025, manteniendo el mismo crecimiento interanual que registró en el último cuarto del año pasado, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este lunes.

Esta tasa del 12,9% es la más elevada desde el primer trimestre de 2007, cuando subió un 13,1%, y se produce después de que la vivienda de segunda mano haya experimentado en el primer cuarto del año su mayor incremento en 19 años, con un fuerte avance del 13,5%.

Con la subida del primer trimestre, el precio de la vivienda libre acumula 48 trimestres consecutivos de alzas interanuales.

Según Estadística, el precio de la vivienda nueva subió un 9,1% interanual en el primer trimestre, 2,1 puntos menos que en el trimestre anterior y su tasa más moderada desde el cuarto trimestre de 2023, mientras que el precio de la vivienda usada se disparó un 13,5%, tasa cuatro décimas superior a la del trimestre previo y la más elevada de toda la serie histórica, que arranca en 2007.

Todas las comunidades y las dos ciudades autónomas presentaron en el primer trimestre tasas interanuales positivas en el precio de la vivienda libre y todas además fueron de dos dígitos.

Las mayores subidas de precios se produjeron en Aragón y Murcia, ambas con un aumento del 15,6%, y en Castilla y León y la ciudad autónoma de Ceuta, donde los precios avanzaron un 14,9% en los dos casos.

Por su parte, los incrementos más moderados en el precio de la vivienda libre se dieron en Catalunya y Navarra (+10,5% en ambos casos) y en País Vasco (+10,2%).

En tasa trimestral (primer trimestre de 2026 sobre cuarto trimestre de 2025), el precio de la vivienda libre subió un 3,5%, tasa 1,7 puntos superior a la del último trimestre del año pasado y la más elevada desde el segundo trimestre de 2025, cuando el precio creció un 4%.

Con la subida registrada entre enero y marzo de este año, el precio de la vivienda libre encadena nueve trimestres consecutivos de alzas trimestrales.

Por tipo de vivienda, el precio de la vivienda nueva subió un 3,5% trimestral, frente al incremento del 2,2% del trimestre anterior. El del primer trimestre de este año ha sido el crecimiento trimestral más elevado en esta tipología de vivienda desde el primer trimestre de 2025, cuando subió un 5,5%.

Por su parte, el precio de la vivienda de segunda mano aumentó también un 3,5% en comparación con el cuarto trimestre de 2025, tasa 1,7 puntos superior a la del trimestre anterior y la más alta desde el segundo trimestre del año pasado.