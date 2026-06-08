Pierde el subsidio para mayores de 52 años tras simular un despido con su empresa: la Justicia actúa y tendrá que devolver las cantidades cobradas de másibunale

Todo comienza en el verano de 2023, cuando la hija de esta empleada sufre una agresión por parte de otro trabajador en las instalaciones. A causa de ello, la madre sufriría un grave cuadro de ansiedad, un motivo que le impedía reincorporarse a su puesto de trabajo.

De esta forma, al intentar solicitar la baja médica remunerada, la Administración concluyó que no tenía derecho a la ayuda, ya que no cumplía con el periodo de ochenta días cotizados.

Tras ello, la mujer decidió ausentarse voluntariamente del trabajo con la intención de que su empresa le firmara un despido disciplinario. Básicamente, a través de este despido, la empleada podría reactivar su subsidio para mayores de 52 años, que tenía reconocido desde hace años.

Simular un falso despido disciplinario

Aun así, en vista de que sus esfuerzos no tenían resultados, la trabajadora acudió a la Inspección de Trabajo, donde confesó sus intenciones. Con todo ello, esta mujer y la dirección decidieron tramar un plan.

En este caso, ambas partes simularon que el contrato había finalizado de forma natural, es decir, que una vez pasado el tiempo acordado, este contrato expiró. Además, modificaron las fechas oficiales de los registros telemáticos y redactaron un finiquito, que la empleada firmó a cambio de renunciar al cobro de una indemnización.

Sin embargo, los inspectores acabaron descubriendo este montaje y que se estaba intentando hacer pasar la baja voluntaria como un despido legal. Su decisión fue firme: el subsidio de la empleada quedaría extinto y tendría que devolver las cantidades recibidas desde la falsa fecha de cese.

Los tribunales confirman la sentencia contra la trabajadora

Como último recurso, esta mujer acudió a los tribunales para intentar conservar sus ayudas y evitar la devolución del dinero. Su defensa afirmó que la carga era demasiado elevada, además de que la mujer siempre actuó de “buena fe”.

Después de ello, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura fue firme con la sentencia contra la trabajadora. Así, los magistrados recuerdan que la protección europea solo se aplica cuando existen errores por parte de la Administración.

Noticias relacionadas

Y, en este caso, había quedado demostrado que la intención de la empleada, junto con la empresa, era engañar al sistema público, por lo que esta tendría que asumir la condena completa: perder su subsidio y devolver las cantidades cobradas de forma indebida.