EL PERIÓDICO organiza la segunda edición del foro 'Generación Senior', patrocinado por CaixaBank

El próximo martes, 9 de junio, tendrá lugar en la Sala Truss del madrileño Movistar Arena (Calle Jorge Juan, 99) la segunda edición del foro 'Generación Sénior, un pilar de la economía española', organizado por EL PERIÓDICO, El Periódico de España, 'activos' y Prensa Ibérica, con el patrocinio de CaixaBank.

Con este enfoque, el encuentro reunirá a expertos del ámbito científico, empresarial, financiero y social para reflexionar sobre el papel de las personas senior en la economía española, su bienestar en la etapa de la longevidad y su participación activa en la toma de decisiones. Los interesados en asistir pueden inscribirse en este enlace.

La jornada dará comienzo con la Mesa de expertos 1: “Generación Senior: motor económico y oportunidad para el país”, que tendrá lugar de 10:05 a 10:50. En ella se abordará cómo la Generación Senior contribuye hoy de forma decisiva a la economía española y qué potencial adicional puede activarse mediante políticas públicas eficaces y estrategias empresariales bien diseñadas. Participarán Pere Estupinyá, bioquímico, divulgador científico y autor del reciente libro ¿Qué quieres ser de mayor? en TVE y Cadena SER; Jesús Norberto Fernández, presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas; y Alfredo Betancourt, director de Inteligencia en TrustMaker.

A continuación, de 10:50 a 11:10, tendrá lugar el diálogo “Generación Senior: acompañamiento financiero y bienestar en la etapa de la longevidad”, protagonizado por Salvador Noves, director de Propuesta de Valor de Segmentos Retail en CaixaBank, junto a Isabel Benítez como moderadora. Esta conversación pondrá el foco en la importancia del acompañamiento financiero, la planificación y el bienestar en una etapa vital cada vez más extensa y diversa.

La jornada continuará de 11:10 a 11:55 con la Mesa de expertos 2: “Tres visiones, una misma realidad: ser senior hoy en la toma de decisiones”, dedicada a analizar cómo se percibe el talento senior en distintos ámbitos, en un momento de profunda transformación económica y social. Participarán Gricell Garrido, presidenta y CEO en ASEME y Prevent Security Systems; Francisco Luis González Guillén, vicepresidente ejecutivo en CEATE, Confederación Española de Aulas de Tercera Edad; y Oscar Gutiérrez, director de RSC, Sostenibilidad ESG, especializado en empleo sostenible, inclusión y transformación del mercado laboral en Randstad.

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El evento finalizará con un cierre de 11:55 a 12:10, como broche a una jornada orientada a generar reflexión, conocimiento y nuevas oportunidades en torno al papel clave de la Generación Senior en la sociedad actual.