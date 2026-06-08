La nueva ley europea de transparencia salarial cambia las reglas: esto es lo que podrás saber sobre los sueldos

Las empresas tendrán que explicar mucho mejor cómo pagan a sus trabajadores y el funcionamiento de las nóminas. Y eso incluye desde las bandas salariales de determinados puestos hasta las diferencias retributivas entre empleados que realizan funciones similares. La nueva directiva europea sobre transparencia salarial, cuyo plazo de transposición para los Estados miembros finalizó este domingo, pretende acabar con buena parte de la opacidad salarial que todavía existe en muchas compañías.

La norma no supone que cualquier trabajador vaya a poder consultar la nómina exacta de otro compañero. Pero sí abre la puerta a un mayor acceso a información sobre salarios medios, criterios de promoción y diferencias retributivas dentro de las empresas. También introduce cambios importantes en los procesos de contratación, en los que las compañías deberán informar sobre la retribución o banda salarial de un puesto antes de contratar y no podrán preguntar al candidato cuánto cobraba en su empleo anterior.

Desde Wolters Kluwer, una de las compañías especializadas en asesoramiento jurídico y laboral, destacan que el principal cambio será que “la transparencia salarial dejará de ser una cuestión interna de la empresa para convertirse en un derecho de las personas trabajadoras”.

La directiva europea busca especialmente combatir las desigualdades salariales injustificadas y reforzar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres, una de las principales preocupaciones de Bruselas en materia laboral durante los últimos años.

Qué podrá saber un trabajador sobre los salarios

Uno de los aspectos más relevantes de la normativa es que los empleados podrán solicitar información sobre su propio nivel retributivo y conocer los niveles salariales medios de las personas que realizan el mismo trabajo o uno de igual valor.

Además, las empresas deberán facilitar información sobre los criterios utilizados para fijar salarios y promociones profesionales. Según explica Victoria Miravall, directora de Estrategia de Producto en Wolters Kluwer Tax & Accounting Región Sur de Europa, las compañías estarán obligadas a responder a determinadas solicitudes de información salarial “en un plazo máximo de dos meses”.

La directiva también refuerza la transparencia sobre las bandas salariales y las categorías profesionales, algo que, según los expertos, permitirá detectar con mayor facilidad diferencias retributivas que no estén justificadas por criterios objetivos como la experiencia, la responsabilidad o el desempeño.

Eso sí, la normativa no obliga a publicar cuánto cobra de forma individual cada trabajador. “No veremos listados públicos con lo que cobra cada empleado”, aclaran desde Wolters Kluwer.

Adiós a preguntar cuánto cobrabas antes

Otro de los cambios más relevantes afectará a las entrevistas de trabajo. Las empresas ya no podrán solicitar el historial salarial previo de un candidato, una práctica que Bruselas considera que puede perpetuar desigualdades salariales.

Además, los aspirantes deberán conocer el salario o la banda retributiva del puesto antes de incorporarse. El objetivo es que los trabajadores puedan negociar con mayor información y evitar situaciones de discriminación salarial desde el propio proceso de selección.

Las empresas con salarios poco estructurados serán las que más sufran

La adaptación no será sencilla para todas las compañías. Según los expertos consultados, las mayores dificultades aparecerán en empresas que históricamente han gestionado los salarios mediante negociaciones individuales o sin criterios suficientemente documentados.

La directiva exigirá sistemas más claros, trazables y objetivos para justificar diferencias salariales y promociones. En caso de incumplimiento, las empresas podrán enfrentarse a reclamaciones por discriminación retributiva, sanciones económicas o incluso compensaciones por salarios atrasados, bonus no percibidos y daños morales.

Más allá de las multas, los especialistas apuntan también al riesgo reputacional. En un mercado laboral donde cada vez más trabajadores valoran la transparencia y las políticas internas de las compañías, la gestión salarial pasará a estar mucho más expuesta.

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Aunque el plazo europeo para adaptar la directiva ya ha vencido, España todavía deberá completar su transposición definitiva al ordenamiento jurídico nacional para concretar cómo se aplicarán algunas de estas obligaciones en las empresas.