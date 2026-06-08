¿Es legal prohibir usar el ascensor a un vecino que no paga la comunidad? Esto es lo que dice La Ley de Propiedad Horizontal

Los vecinos morosos son una de las principales fuentes de conflicto dentro de muchas comunidades de propietarios. Cuando una persona deja de pagar las cuotas ordinarias, las derramas o los gastos aprobados en junta, el problema no afecta solo a las cuentas del edificio, sino también a la convivencia diaria. El resto de propietarios puede sentirse perjudicado al tener que seguir afrontando pagos de mantenimiento, limpieza, reparaciones, seguros, luz, ascensor o administración mientras otro vecino acumula deudas.

Ante esta situación, muchas comunidades buscan fórmulas para presionar al propietario que no paga. Algunas optan por reclamar la deuda por vía amistosa, otras aplican intereses o llevan el asunto a la junta, y en los casos más graves se inicia una reclamación judicial. Sin embargo, la frustración de los vecinos no permite adoptar cualquier medida. La Ley de Propiedad Horizontal establece mecanismos concretos para combatir la morosidad, pero también fija límites claros.

Ascensor

Una de las dudas más frecuentes es si se puede prohibir a un vecino moroso utilizar el ascensor. La respuesta general, desde el punto de vista jurídico, es que no es legal impedirle el uso del ascensor por el hecho de no pagar la comunidad. La razón está en la naturaleza del propio ascensor dentro del edificio. Se trata de un elemento común esencial para el uso normal de muchas viviendas. El artículo 396 del Código Civil incluye los ascensores entre los elementos comunes, y la Ley de Propiedad Horizontal parte de esa idea para regular los derechos y obligaciones de los propietarios.

Esto significa que el derecho a utilizar el ascensor está ligado al derecho de propiedad sobre la vivienda o el local. Un propietario debe contribuir a los gastos comunes, tal y como establece el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal, pero también conserva el derecho a usar los elementos comunes conforme a su finalidad. En un edificio de varias alturas, el ascensor puede ser imprescindible para acceder a la vivienda, especialmente si el piso está en plantas superiores o si en el inmueble residen personas mayores, menores, personas con discapacidad o vecinos con movilidad reducida. Privar de ese uso no sería una simple molestia, sino una limitación directa sobre la habitabilidad del inmueble.

¿Y la piscina?

La comunidad tampoco puede “tomarse la justicia por su mano”. Si un propietario debe cuotas, la deuda debe reclamarse por los cauces previstos en la ley, no mediante bloqueos físicos, llaves desactivadas o restricciones de acceso al ascensor. La Ley de Propiedad Horizontal permite adoptar medidas frente a la morosidad, pero advierte de que no pueden ser abusivas, desproporcionadas ni afectar a la habitabilidad de los inmuebles. Ahí está la diferencia clave: una cosa es limitar temporalmente el uso de instalaciones no esenciales, como una pista deportiva, un gimnasio comunitario o una piscina, si se cumplen los requisitos legales; y otra muy distinta es impedir el uso de un elemento necesario para acceder en condiciones normales a la vivienda.

Además, prohibir el ascensor puede acabar generando un problema mayor para la propia comunidad. El vecino afectado podría impugnar la medida y reclamar la restitución del servicio, e incluso exigir responsabilidades si se acredita un perjuicio. La comunidad pasaría de ser acreedora de una deuda a enfrentarse a una posible actuación ilegal o desproporcionada. También hay que tener en cuenta que el ascensor no suele ser un servicio individualizable como una factura independiente por consumo. Su mantenimiento, electricidad, revisiones y reparaciones se pagan normalmente mediante las cuotas comunes, según el coeficiente o el sistema aprobado. Por tanto, no se puede tratar como si fuera un servicio contratado de forma separada por cada vecino.

Noticias relacionadas

Lo que sí puede hacer la comunidad es utilizar las vías legales previstas contra la morosidad. La primera consecuencia habitual es la pérdida del derecho de voto en junta para el propietario que no esté al corriente de pago, conforme al artículo 15.2 de la Ley de Propiedad Horizontal. El vecino moroso puede asistir y participar, pero su voto no computa mientras mantenga deudas vencidas y no las haya consignado judicial o notarialmente. La medida más eficaz, no obstante, suele ser el procedimiento monitorio del artículo 21 de la propia ley. Para iniciarlo, la junta debe aprobar la liquidación de la deuda, notificarla al deudor y autorizar al presidente o al administrador para reclamar judicialmente. Si el propietario no paga ni se opone, puede abrirse la vía de ejecución y llegar al embargo de cuentas, nóminas o bienes.