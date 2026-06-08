En Homa Bay
Fundació Fluidra construye una piscina semiolímpica en Kenia para que niños y jóvenes aprendan a nadar
El objetivo es impartir formación en natación y seguridad acuática en una zona marcada por la proximidad del lago Victoria
Fundació Fluidra ha iniciado las obras de construcción de una piscina semiolímpica en Homa Bay (Kenia) para que niños, niñas y jóvenes de la zona aprendan a nadar en un entorno seguro. La nueva instalación, desarrollada en colaboración con el centro escolar La Salle School Homabay, tendrá unas dimensiones de 25 metros de largo y 12,5 metros de ancho y su finalidad principal será formar en natación y seguridad acuática a menores que, pese a vivir en un entorno muy vinculado al agua, no siempre cuentan con los recursos adecuados para familiarizarse con ella de forma segura.
La iniciativa nace como respuesta a la creciente realidad social de que las comunidades que viven junto a lagos, ríos o mares no siempre cuentan con los conocimientos básicos de natación pese al contacto diario con el agua. Es el caso de zonas como Homa Bay, situada a orillas del lago Victoria, el mayor lago de África y un eje central en la vida social y económica de muchas familias de la región. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el ahogamiento es la cuarta causa de muerte entre niños de 1 a 4 años y la tercera entre los 5 y los 14 años. Además, el 92% de los fallecimientos por ahogamiento se producen en países de ingresos bajos y medios.
El director de Fundació Fluidra, Xavi Servat, asegura que la futura piscina quiere ser una "herramienta de protección" porque "aspira a convertirse en un lugar donde los niños puedan aprender, ganar confianza y relacionarse de una manera más segura con el agua". Pero, en paralelo, la empresa quiere que la instalación sea también "un punto de encuentro y convivencia para la comunidad". "En Homa Bay, el agua forma parte de la vida diaria. El lago Victoria está ahí, muy cerca, y muchas familias conviven con él desde que nacen. Saber nadar va más allá de una actividad educativa o deportiva", explica Servat.
El proyecto en Kenia da continuidad a otras iniciativas impulsadas por la Fundació Fluidra en torno al uso de la piscina como espacio educativo, comunitario y preventivo. En Senegal, construyó en 2023 una piscina para los niños de las Escuelas Pías de África del Oeste, que actualmente está abierta a la comunidad y acoge clases de natación y otras actividades acuáticas. También colabora en Sudáfrica con una piscina instalada en un contenedor reciclado, concebida para desplazarse entre distintas comunidades y facilitar clases de natación a niños y niñas.
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