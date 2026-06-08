Fundació Fluidra construye una piscina semiolímpica en Kenia para que niños y jóvenes aprendan a nadar

Fundació Fluidra ha iniciado las obras de construcción de una piscina semiolímpica en Homa Bay (Kenia) para que niños, niñas y jóvenes de la zona aprendan a nadar en un entorno seguro. La nueva instalación, desarrollada en colaboración con el centro escolar La Salle School Homabay, tendrá unas dimensiones de 25 metros de largo y 12,5 metros de ancho y su finalidad principal será formar en natación y seguridad acuática a menores que, pese a vivir en un entorno muy vinculado al agua, no siempre cuentan con los recursos adecuados para familiarizarse con ella de forma segura.

La iniciativa nace como respuesta a la creciente realidad social de que las comunidades que viven junto a lagos, ríos o mares no siempre cuentan con los conocimientos básicos de natación pese al contacto diario con el agua. Es el caso de zonas como Homa Bay, situada a orillas del lago Victoria, el mayor lago de África y un eje central en la vida social y económica de muchas familias de la región. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el ahogamiento es la cuarta causa de muerte entre niños de 1 a 4 años y la tercera entre los 5 y los 14 años. Además, el 92% de los fallecimientos por ahogamiento se producen en países de ingresos bajos y medios.

El director de Fundació Fluidra, Xavi Servat, asegura que la futura piscina quiere ser una "herramienta de protección" porque "aspira a convertirse en un lugar donde los niños puedan aprender, ganar confianza y relacionarse de una manera más segura con el agua". Pero, en paralelo, la empresa quiere que la instalación sea también "un punto de encuentro y convivencia para la comunidad". "En Homa Bay, el agua forma parte de la vida diaria. El lago Victoria está ahí, muy cerca, y muchas familias conviven con él desde que nacen. Saber nadar va más allá de una actividad educativa o deportiva", explica Servat.

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El proyecto en Kenia da continuidad a otras iniciativas impulsadas por la Fundació Fluidra en torno al uso de la piscina como espacio educativo, comunitario y preventivo. En Senegal, construyó en 2023 una piscina para los niños de las Escuelas Pías de África del Oeste, que actualmente está abierta a la comunidad y acoge clases de natación y otras actividades acuáticas. También colabora en Sudáfrica con una piscina instalada en un contenedor reciclado, concebida para desplazarse entre distintas comunidades y facilitar clases de natación a niños y niñas.