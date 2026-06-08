9 de junio: ¿Dónde es festivo mañana en España?

Este mes de junio, pese a no contar con grandes festivos nacionales, incluye algunas fechas sueltas para distintas comunidades y localidades como La Rioja y la Región de Murcia, que, apenas cinco días después del Corpus Christi, celebraran su festividad autonómica. El 9 de junio se conmemora la firma del Estatuto de Autonomía de ambas regiones por parte del rey Juan Carlos I, un hito con una gran trayectoria histórica.

Más que un acto institucional

Antes de conseguir su autonomía, La Rioja celebró cuatro ediciones de esta fiesta impulsadas por el movimiento regionalista, siendo la primera en la ciudad de Nájera en 1978 y festejándose originalmente en el mes de octubre. No obstante, tras la aprobación del Estatuto, la fecha se trasladó a junio y, desde entonces, se celebra como parte de un acto institucional en los monasterios de San Millán de la Cogolla (Patrimonio de la Humanidad), donde el gobierno hace entrega de las Medallas de La Rioja.

La jornada ha mutado de un acontecimiento exclusivamente político a una gran fiesta popular: los ayuntamientos de la región organizan programas que incluyen desde degustaciones gastronómicas de productos típicos de la comunidad hasta ferias de artesanía o actuaciones musicales, en las que la jota riojana -una de las expresiones más representativas del folclore tradicional de la comunidad, que combina canto, música y baile- es la gran protagonista.

Una fiesta popular

El 9 de junio de 1998, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la Ley Orgánica que otorgaba tanto a La Rioja como a Murcia el rango de autonomía, aunque durante los siguientes años ambos estatutos sufrieron algunas reformas para asumir nuevas competencias en lo que refiere a su autogobernanza. Después de la aprobación de la Constitución (1978), se creó un ente preautonómico para dotar a la región murciana de sus primeras competencias descentralizadas.

A lo largo de los años, esta festividad también ha pasado de tener una agenda meramente institucional a promover un carácter más participativo entre la ciudadanía. La celebración integra varios actos conmemorativos, como la entrega de las Medallas de Oro y los Premios de la Región de Murcia -que forman parte de distintos certámenes organizados por el Gobierno y algunas entidades locales-, acompañados de jornadas de puertas abiertas en los municipios murcianos.

San Bernabé de Logroño

El 9 de junio no se celebra únicamente la autonomía de estas comunidades, también tienen lugar las Fiestas de San Bernabé, patrón de Logroño. Del día 6 hasta el 12, la capital riojana acoge cerca de 300 actos gratuitos como la recreación del asedio del 1521, una de las guerras entre el emperador Carlos I de España y Francisco I de Francia en la que el ejército franco-navarro atacó la ciudad. Cuenta la tradición que la población sobrevivió durante 13 días sin provisiones -solo con el pan de los graneros y los peces del río Ebro- hasta que los franceses se retiraron el 11 de junio.

Los logroñeses, para conmemorar el levantamiento, suelen repartir pan, pez y vino, mientras que en otras localidades también se organizan eventos especiales y tradicionales para la fiesta autonómica: según la agenda cultural de La Rioja, este año, en Calahorra, se preparará una chocolatada popular y conciertos en el Parque de Cidacos; en Alfaro, se harán varios espectáculos de ilusionismo; Haro tendrá algunas actuaciones teatrales; y Nájera contará con actividades para todos los públicos en la Plaza de España.