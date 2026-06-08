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Unos jóvenes emprendedores crean un sistema para instalar pavimento cerámico de forma fácil y barata

Este método ya se ha empleado de forma efectiva en la ciudad italiana de Turín

Jordi Peñarrocha y Guillem Vicent son los jóvenes que han ideado este sistema

Jordi Peñarrocha y Guillem Vicent son los jóvenes que han ideado este sistema / Javier Nomdedeu

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Bartomeu Roig

Castellón
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La capacidad de innovación de la cerámica es infinita, como demuestran dos jóvenes emprendedores que buscan revolucionar uno de los aspectos más complejos de los pavimentos hechos con este material: el de la colocación.

El Ayuntamiento de l'Alcora (Castellón) ha mostrado su respaldo a esta novedosa creación, llamada Ondablock, y que reinventa el método habitual de colocación. El alcalde de la ciudad, Samuel Falomir, y el concejal de IndustriaPablo Delgado, se reunieron con los impulsores del proyecto, Jordi Peñarrocha y Guillem Vicent.

El alcalde de l'Alcora, Samuel Falomir, y el concejal de Industria, Pablo Delgado, conocen el novedoso sistema.

El alcalde de l'Alcora, Samuel Falomir, y el concejal de Industria, Pablo Delgado, conocen el novedoso sistema. / Javier Nomdedeu

La clave está en añadir a las piezas cerámicas una base desarrollada con polímero termoplástico reciclado adherido. "Esta tecnología permite instalar pavimentos de forma más rápida, limpia y eficiente frente a los métodos tradicionales, eliminando procesos como el uso de adhesivos cementosos o, en determinados casos, incluso la retirada del suelo existente", señalan desde el consistorio.

Detalle de las piezas de polímero adheridas a la superficie cerámica.

Detalle de las piezas de polímero adheridas a la superficie cerámica. / Javier Nomdedeu

El proyecto está dirigido tanto al ámbito residencial como al comercial y profesional, ofreciendo soluciones para viviendas, oficinas, espacios contract, retail o rehabilitación de interiores. Asimismo, Ondablock pone el foco en profesionales como arquitectos, interioristas, distribuidores de material cerámico y empresas vinculadas al sector de la construcción, apostando por una propuesta alineada con las nuevas necesidades de agilidad, sostenibilidad y eficiencia en obra.

Primer proyecto en Turín

El método ya se ha implantado en un primer proyecto ejecutado en TurínItalia, lo que supone un primer paso importante para esta nueva compañía. Por parte del Ayuntamiento valoran el desarrollo de iniciativas empresariales innovadoras vinculadas al municipio y al tejido cerámico local, destacando la importancia de apoyar proyectos emprendedores que apuestan por generar valor añadido, innovación y nuevas oportunidades dentro de uno de los sectores estratégicos de la provincia de Castellón.

El sistema se puede aplicar sobre un pavimento ya existente sin necesidad de retirar materiales.

El sistema se puede aplicar sobre un pavimento ya existente sin necesidad de retirar materiales. / Javier Nomdedeu

Para Jordi Peñarrocha y Guillem VicentOndablock nace en un contexto especialmente exigente para el sector, aunque consideran que los escenarios más complejos también representan una oportunidad para aportar nuevas ideas y evolucionar los modelos existentes. "Creemos que cualquier momento, por difícil que sea, puede convertirse en una oportunidad para construir algo diferente y sumar nuevas soluciones al mercado", explican.

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Nuevas posibilidades para la cerámica

Con esta filosofía, ambos emprendedores trabajan en consolidar un proyecto que busca abrir nuevas posibilidades en el uso de la cerámica y evolucionar la forma en la que se entienden los espacios y los procesos constructivos. Una apuesta nacida en l'Alcora que combina innovación, industria y emprendimiento con el objetivo de aportar una visión renovadora al sector cerámico.

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