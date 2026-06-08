Quién es Bartolomé Lora, el vicepresidente de la SEPI imputado por el rescate a Air Europa

El Juzgado de Instrucción Número 49 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por el PP y Vox por el rescate de Air Europa, concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez. De esta forma, el organismo considera que los hechos señalados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa".

Como consecuencia, el juez instructor ha citado como investigado al vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora. Lora, nacido en Jerez de la Frontera en 1959, se desempeña actualmente como vicepresidente del organismo público a través del cual el Estado articula sus participaciones en compañías cotizadas, y tuvo un papel protagonista en el rescate, pues en aquel momento actuaba como presidente en funciones del organismo.

Un veterano del INI

La última actualización de su perfil profesional en el Portal de Transparencia del Gobierno corresponde al 31 de octubre de 2018. En aquel momento, Lora se desempeñaba, en paralelo con su cargo en la SEPI, como consejero de Enagás, vicepresidente de la Mutua Fraternidad-Muprespa y patrono de la Fundación SEPI.

Lora se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales en la universidad privada CUNEF, en Madrid. En su currículum figura también un MBA, cursado en el Instituto de Empresa. Tal y como refleja su entrada en el portal, Lora inició su carrera profesional en Bankinter, y tras desempeñar puestos del área Financiera en Enfersa y Ferrovial, se incorporó al Instituto Nacional de Industria (INI), precursor de la SEPI, en 1990 como técnico, cinco años antes de su disolución.

A partir de aquel momento, comenzó un ascenso sin descanso para Bartolomé Lora en la SEPI. En 1997 fue nombrado subdirector, y posteriormente, en el 2000, director de planificación. Con su nombramiento como director de participadas en 1992, Lora llegó al comité de dirección del organismo. Ya en 2017, tras 27 años dentro del perímetro del ente, llegó a vicepresidente.

Presidente en funciones

Lora tuvo un papel clave en el rescate de Air Europa, formalizado en noviembre de 2020 con cargo al Fondo de Apoyo a Empresas Estratégicas (FASEE), que resultó en un préstamo de 475 millones de euros en dos tramos para la aerolínea de los Hidalgo. En aquel momento, el imputado actuaba como presidente en funciones del organismo. El anterior presidente designado, Vicente Fernández, había cesado en 2019, y la actual máxima dirigente, Belén Gualda, no fue nombrada hasta 2021. Por tanto, en aquel espacio de vacío legal, Lora fue la máxima autoridad de la SEPI.

El vicepresidente tendrá que declarar en calidad de investigado el próximo 3 de julio, a petición del juez instructor, José María Escribano. Asimismo, el magistrado reclama a la propia SEPI una serie de documentos, incluyendo el expediente completo del rescate a la aerolínea.

El holding del Estado

Para comprender el papel de Lora en el rescate de Air Europa, es preciso señalar como funciona el organismo en el que figura como vicepresidente. La SEPI es un organismo público fundado en 1995 que actúa como sucesor espiritual del INI, del que Lora ya era un veterano alto cargo. La función del ente, que en la actualidad preside Belén Gualda, es la de un holding empresarial del Estado que organiza las participaciones empresariales, rentabilizarlas y orientar sus actuaciones.

La SEPI depende directamente del Ministerio de Hacienda, y sus órganos rectores son la Presidencia, que en la actualidad ocupa Belén Gualda, y el consejo de Administración. Tanto a Gualda como a Lora, presidenta y vicepresidente, los nombró el Gobierno a través de un Real Decreto, a propuesta del titular de Hacienda.

Las participadas

El organismo cuenta con participaciones en varias empresas. Tal y como señalan en su página web, son 14 participadas de forma directa y mayoritaria, que constituyen el Grupo SEPI; participaciones minoritarias en 11 empresas e indirectas en más de 100 sociedades. Las mayoritarias son Correos, Navantia, Hunosa, Agencia EFE, Grupo Sepides, Mayasa y Cofivacasa, donde controla el 100% del capital; en Hipódromo de la Zarzuela, con el 95,78%; en Saeca, con el 80%; en Cetarsa, con el 79,18%; en Ensa, con el 78,75%; en Enusa, con el 60%; y en Tragsa y Mercasa, con el 51% en ambos casos.

Por su lado, las once compañías donde la SEPI tiene participaciones minoritarias son Epicom, con el 40%; Indra, con el 27,99%; Redeia y Enresa, con el 20% en ambos casos; Ebro Foods, con el 10,36%; Hispasat, con el 10,32%; Telefónica, con el 10%; Talgo, con el 7,80%; Enagás, con el 5%; Airbus, con el 4,12%; e IAG, con el 2,52%.