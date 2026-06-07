Distribución
La catalana Liquats Vegetals entra en el mercado alemán con productos en mil supermercados
El fabricante de las bebidas vegetales Yosoy facturó 94 millones de euros en 2025
La empresa catalana Liquats Vegetals, fabricante de las bebidas vegetales Yosoy, entre otras marcas, ha entrado en el mercado alemán con la distribución de sus productos en más de mil supermercados.
La agencia del Departamento de Empresa ACCIÓ, que ha dado apoyo a esa expansión desde su oficina en Berlín, ha informado este domingo en un comunicado de que la compañía, con sede en Viladrau (Barcelona), ha cerrado varios acuerdos con el grupo Bünting, propietario de las cadenas de supermercados Combi, Famila Nordwest y Famila Nordost, así como con las cadenas Kaufland y Globus.
En esos establecimientos, Liquats Vegetals ha empezado a comercializar sus bebidas vegetales de la marca Natrue. En el comunicado, la directora de Marketing de Liquats Vegetals, Anna Rovira, afirma que "la entrada en el mercado alemán, donde la demanda de bebidas vegetales crece de manera sostenida, era una de las prioridades estratégicas" de la compañía.
La compañía Liquats Vegetals es propietaria de las marcas Yosoy, Monsoy, Almendrola y Natrue. En 2025 facturó 94 millones de euros. Actualmente vende sus productos en más de 45 países, y la exportación supone el 22% de su facturación total.
Liquats Vegetals se fundó en 1991 para la producción de bebida a partir de la soja para, inicialmente, venderla en tiendas de dietética locales. En 2025 fue la productora de bebidas vegetales líder en España y actualmente cuenta con 270 trabajadores.
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