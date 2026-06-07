Un monje de las finanzas

Llega al encuentro con 20 minutos de retraso y una sonrisa de disculpa. Vestido de traje, reloj en el pulso y peinado impoluto, se dispone a posar para el fotógrafo; deshaciéndose de la rigidez ante la cámara con alguna que otra broma, y algún que otro cumplido. “Wow, es realmente bueno”, exclama al ver su propio retrato en la escuálida pantalla.

Hace apenas unas horas desde que Pedro Escudero (Astorga, 1975) ha aterrizado en Barcelona para reunirse con algunos "posibles clientes institucionales". Emulando a un artista —“parece que esté de gira”, ríe (sin bromear)— el analista financiero, que en conversación con ‘activos’, el suplemento económico de Prensa Ibérica, se presenta como el portfolio manager con el mejor track record (historial de rentabilidad) de España, presenta el lanzamiento de su fondo de inversión personalista. Bautizada a principios de enero como Silverway Asset Management, la gestora prevé salir al mercado a mediados de junio de 2026.

Un tenista lesionado

La historia de Escudero, si bien desconocida para el público generalista —de no ser así no estaría concediendo esta entrevista—, se descubre con un par de clics entre videopódcasts y diarios especializados en economía. Nacido en el seno de una familia leonesa “de clase media-baja” —enfatiza—, atravesó su juventud persiguiendo una carrera deportiva como tenista. Una lesión truncó sus planes, y tras aterrizar en Estados Unidos por una operación médica, los retomó con la determinación de estudiar Económicas en el país. Finalmente, lo consiguió gracias a una beca completa en la Universidad de Duke (Carolina del Norte).

Pedro Escudero, fundador y CEO de Silverway Asset Management, en el retrato por el que felicitó al fotógrafo. / MANU MITRU / EPC

Recuerda su etapa universitaria con un sabor agridulce. “Estados Unidos es un país meritocrático. Allí los contactos —que yo no tenía— no sirven de nada, así que me obligué a estar encerrado estudiando para lograr el mejor expediente de mi clase”, explica. Tras graduarse graduarse entró en Lehman Brothers, y a las puertas de varios de los rallies (y desplomes) bursátiles más acusados de las últimas décadas, se enriqueció; pasando por entidades como Citigroup, Deutsche Bank y JP Morgan.

“La caída de las Torres Gemelas, la crisis financiera de 2008, los diez años necesarios de recuperación, el covid… he vivido todas las crisis”, enumera, sin detenerse demasiado en lo que supuso a nivel personal esa contradicción. “Hice carrera en un país que no conoce la igualdad de oportunidades, pero que reconoce a quien trabaja duro por lo suyo”, se limita a decir.

En 2017, al borde de los cuarenta, con casi dos décadas de experiencia en el sector financiero y varios millones acumulados en sus cuentas, decidió abandonar las grandes entidades y adentrarse por su cuenta en la gestión patrimonial de grandes fortunas con la creación, primero, de DPM Capital, y luego de Doma Perpetual (2022). “Me fue, y me va bien, pero siento que tengo que aportar algo más”, asegura. “Quiero democratizar la inversión”.

Pedro Escudero, fundador y CEO de Silverway Asset Management / MANU MITRU / EPC

Aterriza esa máxima explicando que la educación financiera en España sigue siendo limitada y que, precisamente por eso, las exigencias hacia muchos gestores patrimoniales son bajas. Su ambición, insiste, es acercar dinámicas y servicios propios de grandes patrimonios estadounidenses, reservados por regulación a clientes de más de 50 millones de dólares, a un público retail español. “Lo veo como darle un Ferrari financiero a alguien que antes no podía ni entrar al concesionario” compara Escudero.

Democratizar la inversión

Silverway Global - Apex Equity Fund, el vehículo con el que Escudero desembarcará oficialmente en España, nace bajo estructura UCITS (estándar europeo de seguridad), jurisdicción luxemburguesa. e inversión mínima requerida de 500 euros. Detrás se encuentra un equipo formado por 14 profesionales —con previsión de alcanzar entre 20 y 25 empleados en las próximas semanas— con perfiles destacados procedentes de Bestinver, Beka Finance, Mediolanum y firmas de Wall Street como D.A. Davidson Companies o Knott Partners-Dorset Management.

Escudero explica que su filosofía de gestión reúne tintes del value investing (comprar acciones a un precio inferior a su valor real) con indicadores de calidad y crecimiento, que, en la práctica, se traducirán en una cartera concentrada de entre 18 y 25 compañías en un 70% estadounidenses. “No soy trader”, insiste varias veces durante la conversación. Tampoco pretende construir un fondo masivo. El volumen objetivo lo sitúa alrededor de los 2.000 millones de euros bajo gestión.

Pedro Escudero, fundador y CEO de Silverway Asset Management / MANU MITRU / EPC

En cuanto a los criterios de selección, destaca la búsqueda de ventajas competitivas difíciles de replicar, elevada capacidad de generación de beneficios y poder de fijación de precios. ¿Empresas monopolísticas? “Pero monopolios buenos, eh”, matiza el gestor. ¿Un ejemplo? “Apple”. ¿Y de lo no? “Las redes sociales o la industria tabacalera”. Sobre la inteligencia artificial, reconoce que será “una revolución económica gigantesca”, comparable a internet, pero sostiene que todavía no está claro quién capturará realmente el valor generado. “Y si no entiendo qué va a pasar, no invierto”, resume.

Millones en despliegue

Preguntado por la inversión inicial necesaria para desplegar todo este entramado, responde que millones. Varios. “No me importa. Mi objetivo no es seguir haciéndome rico. Es más, Silverway, cuando fallezca, se convertirá en una fundación. No dejaré herencias a mis hijos”, sentencia.

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Y, en un minuto sin pausa, explica que aquello que hoy le baja las pulsaciones es pasarse el día leyendo informes financieros. Que no quiere jubilarse, y que, si no es el mejor, ni hoy ni mañana, no importa. “Mi meta es conseguir el mejor track record en 40 años, es una carrera de fondo”, asegura. Si para ello tiene que pasarse el resto de su vida encerrado, “como un monje”, o renunciar a tomar el sol en un yate —“que no tengo”—, está dispuesto. Como un monje, de las finanzas.