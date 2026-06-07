Ocho altos directivos de la industria alimentaria ante las crisis: "Ahora hemos tenido que añadir a Trump a la ecuación"

Cuando estalló la guerra de Ucrania, en febrero de 2022, una de las primeras decisiones que tuvo que tomar la multinacional Nestlé afectó al aceite de girasol que utilizaba en la elaboración de muchos de sus productos. "Nos quedamos sin suministro de ese ingrediente básico y tuvimos que cambiar más de 500 de nuestras recetas en apenas un mes, reemplazando el aceite de girasol por otros aceites vegetales", explica hoy Jordi Llach, director general de la compañía en España. El ejemplo, mencionado por Llach en un debate con otros altos directivos de la industria alimentaria española en el marco del salón Expo FoodTech & Food for Future, celebrado en Bilbao, ilustra cómo de sólido, y a la vez flexible, es el músculo de un sector que el año pasado, en su conjunto, facturó 137.188 millones de euros, exportó por valor de 52.564 millones y dio empleo a 487.300 personas en todo el país, según el último informe económico anual de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB).

"Ahora, además de las crisis que nos trae el cambio climático, las modificaciones legislativas, las tensiones de los mercados y las nuevas tendencias del consumo, hemos tenido que añadir el elemento Trump a la ecuación", apostilla, en la misma charla, Jorge Escudero, consejero delegado de Nueva Pescanova. En su caso, además, los buques que viajan por todo el mundo se encuentran "con que, en un momento dado, hay un descenso de la población de determinadas especies o con que un país cambia de un día para otro sus políticas pesqueras".

Aspecto del salón ExpoTech Food & Food for Future, celebrado en Bilbao entre el 27 y el 28 de mayo. / ExpoTech Food

Para Cristóbal Valdés, consejero delegado de Deoleo, la compañía que produce, entre otras, marcas aceiteras como Carbonell, Koipe u Hojiblanca, en tiempos de disrupciones como los actuales "una parte importante del trabajo de los equipos de una empresa es la rapidez, la agilidad y la adaptabilidad a cada situación y a cada mercado". "Y son las organizaciones menos formales, con menos estamentos internos y con mayor flexibilidad, las que cambian más rápido", subraya en este sentido Javier Dueñas, director general de Campofrío, también participante en el debate, en su caso como moderador. Al final, resume de nuevo Escudero, "el sector ha aprendido a convivir con la inestabilidad".

Una mirada hacia adentro

"Es que la industria aimentaria en España, y en todo el mundo, ha pasado de ser una mera productora de alimentos a creadora de valor, que cuida a las personas y al planeta, y eso nos ha llevado un nuevo modelo de negocio más basado en datos que nos permita entender mejor al consumidor", reflexiona, por su parte, Susana Entero, directora general para España de Kellanova (la antigua Kellogg's). En esa mirada introspectiva que hacen los más altos directivos del sector, destaca, por ejemplo, "el uso que hacemos de herramientas como la inteligencia artificial, que permite no solo saber qué sabores o texturas son más atractivos para el consumidor, sino también seleccionar con qué 'influencers' hay que trabajar para llegar a cada segmento de público objetivo", agrega Entero.

De hecho, explica por su parte Valdés, "lo que se ha hecho en Deoleo es formar a los equipos en la IA, de manera que, ahora la compañía recibe propuestas y 'feed backs' con propuestas de los trabajadores que son muy interesantes y proporcionan mejoras". La medición es clave, coincide con ellos Jordi Llach. "Nos permite saber qué está pasando en cada momento y, en cuanto se detecta que algo no funciona, rectificar al momento", ilustra el directivo de Nestlé. "Y ahorrar, de paso, recursos, porque eso que no funciona queda descartado de inmediato", remacha el moderador Dueñas.

Ese nuevo consumidor

La fórmula ante estos momentos de alta incertidumbre internacional, "pero también ante un consumidor más dinámico, con un cambio demográfico que ha traído una población más envejecida, hogares más pequeños y una diversidad hasta hace poco inexistente", tal y como destaca Óscar Vicente, consejero delegado de Angulas Aguinaga, pasa por una capacidad de adaptación "que debe realizarse casi a tiempo real", insiste Marta González-Mesones, directora en España de la multinacional Unilever. Ambos directivos, Vicente y González-Mesones, son ponentes en una segunda mesa, celebrada justo a continuación de la que ha contado con los cinco CEO antes mencionados (Llach, Escudero, Valdés, Entero y Dueñas) y comparten cartel con sus homólogos en Ferrero, Antonella Sottero, y en Danone, François Lacombe. Modera, en esta ocasión, el presidente de la FIAB, Ignacio Silva.

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"El cambio ya está aquí y ha llegado a una velocidad no vista antes... Estamos ante un consumidor que ya no solo busca el 'value for money' o que el dinero le dé un valor, sino que busca varios valores en un mismo producto", indica Sottero a propósito del nuevo perfil del consumidor. "Es un consumidor más preocupado por su entorno y por su salud, que está cambiando la manera de nutrirse por soluciones en las que el foco de lo saludable cobra protagonismo", añade Lacombe, que defiende el papel de la ciencia -y con ella, de la innovación- para avanzar.