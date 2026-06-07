Las grandes paradojas de la industria del libro

La industria del libro es un negocio de fuertes contrastes. Las masivas afluencias en grandes citas como Sant Jordi (con un nuevo récord este año de 26,7 millones de euros en impacto económico) y la actual Feria del Libro de Madrid (otra con cifras millonarias que se superan año tras año) se comparan mal con realidades como las que cuentan algunas librerías en redes sociales: el 41% de los libros que se publican no venden ninguna copia en librerías. Ninguna. Y del resto que sí venden en librerías, solo el 5,5% vende más de 100 copias.

Más contrastes. En España, un país que carga con el sambenito de que apenas se lee, se editan anualmente 87.542 títulos, casi 240 al día. Sin embargo, el volumen de negocio del sector apenas supera los 3.000 millones de euros (datos de 2024, últimos oficiales conocidos), de los que además menos de la mitad (unos 1.250 millones) proceden de la literatura; el resto es fundamentalmente libros de texto y técnicos. Para hacerse una idea, esos más de 1.000 millones (por supuesto, una cifra nada despreciable) los factura una sola empresa cárnica de nivel. "Está claro que 3.000 millones no es mucho. Este es un sector que vende a 20 euros la unidad", resalta una fuente que pide permanecer en el anonimato.

Y otro contraste más. En el reparto de la actividad comercial, el autor, el artesano que crea la materia prima, apenas recibe el 10% de las ventas de su obra, según coinciden en señalar distintos participantes en la industria. "Un 10% es injusto", sentencia el escritor oscense Manuel Vilas, autor de Ordesa, finalista del Premio Planeta en 2019 y ganador del Nadal en 2023. "Se juega con que para nosotros escribir es una necesidad existencial, porque si a un escritor le das el 5% va a escribir igual".

Esta necesidad existencial, a su vez, da lugar a otro contraste. Pese a las cifras, poco más de una decena de autores españoles pueden vivir exclusivamente de la literatura. Sin pretender hacer un ránking oficial, los nombres de estos privilegiados son los que cualquiera puede imaginar: Arturo Pérez-Reverte, Dolores Redondo, María Dueñas, Antonio Muñoz Molina, Irene Vallejo, Fernando Aramburu... "Yo sí vivo de mis libros y se lo agradezco muchísimo a mis lectores", explica Julia Navarro, periodista y autora de obras como La hermandad de la Sábana Santa, Dime quién soy y la reciente El niño que perdió la guerra, cuyas cifras de ventas se cuentan por millones de ejemplares.

¿Quiere esto decir que la industria editorial no es un negocio o que es un negocio solo para una parte de la cadena? Navarro pone sentido común: "Si esto no fuera un negocio, nadie editaría", resalta. En esta línea se pronuncia Vilas: "Yo creo que el modelo o la industria funciona en España. Permite que todo el mundo viva, la veo saneada".

Dos colosos dominan

Los matices los introducen el resto de los protagonistas de la cadena, empezando por las editoriales. El mercado está dominado por las dos grandes, Planeta y Penguin Random House, que controlan entre el 65% y el 75% de ese mercado de 3.000 millones antes mencionados, según datos aportados por las fuentes entrevistadas. Para poner en contexto ese dominio, Ofelia Grande, consejera delegada de Siruela, la editora que ha lanzado al mercado dos de los grandes superventas editoriales de los últimos años (La península de las casas vacías, de David Uclés, y El infinito en un junco, de Irene Vallejo), afirma: "Nosotros, cuando más grandes hemos sido, hemos llegado a tener solo el 1% del mercado".

Puede parecer una lucha desigual. Dos gigantes que controlan dos terceras partes del negocio y tienen capacidad para inundar el mercado con sus libros pueden imponer sus condiciones al resto de actores. Idoia Moll, directora de Alba Editorial (una firma especializada en "libros que el lector quiera coleccionar y se conviertan en objetos de deseo"), reflexiona que "la predominancia de los grandes grupos complica la labor de los sellos independientes que luchan por el espacio en las librerías". Pero la dificultad no lo convierte en una tarea imposible: "En el caso de Alba, hemos necesitado años de trabajo para llegar a ser un negocio rentable. No podemos negar que es un negocio e incluso, a veces, puede ser un negocio muy lucrativo", añade.

El 41% de los libros no venden ninguna copia en las librerías; del resto, solo el 5,5% logra vender más de 100 copias

La idea de que el negocio, al menos en sus grandes cifras, es fundamentalmente para las editoriales de gran tamaño la comparten también los autores y otros participantes de la cadena industrial. Pero en las grandes compañías advierten de que su negocio no es fácil, aunque los expertos estiman que ha crecido alrededor del 30% desde la pandemia. Jesús Badenes, director general de la División Editorial de Grupo Planeta, explica que "los editores realizamos un esfuerzo importante de inversión en el ecosistema y en su financiación. Nuestro reto es saber ajustar bien cada proyecto a sus lectores para gestionar también los riesgos económicos de la inversión que realizamos en cada libro".

Márgenes ajustados

"Es un negocio de poco margen, aplicable a toda la cadena, que es muy larga", resalta Grande. La responsable de Siruela explica que "de un libro de una tirada de 2.500 ejemplares, estimamos que para ganar el primer euro hay que vender el 57% de la primera tirada. A partir de ahí, has amortizado costes. Pero hay que llegar ahí". Otro dato aportado por Grande para explicar la dificultad del negocio: "De un catálogo de 80 novedades anuales, solo el 15% pasa de los 3.000 ejemplares vendidos". "Nosotros con 3.000 ejemplares nos damos con un canto en los diente", comenta Enrique Redel, editor de Impedimenta, una editorial modesta, asociada junto a otras en Contexto. Redel, que explica que su firma, como tantas otras de carácter independiente, "va a los márgenes, porque la literatura buena va por ahí", también hace sus números: "Cada título le puede costar entre 8.000 y 10.000 euros a una editorial. Tienes que vender mucho para llevarte 10.000 euros con el 35% del precio que nos llevamos los editores". Este tipo de sellos, casi de nicho, que proliferaron hace 20 años, presentan un perfil similar. Su facturación se mueve entre 1 y 2 millones de euros, el 25% de sus gastos corresponden a la imprenta y su venta media ronda los 2.000 ejemplares. Nada que ver con los más de 2.000 millones que factura anualmente el Grupo Planeta. "Sobrevivimos pero no sabemos cómo", concluye Redel. "España goza de buena salud editorial en el sentido de que cuenta con editoriales independientes de mucha calidad", resalta Moll.

También en esta etapa de buena salud tiene que ver una serie de datos constatables que desmienten el cliché de que en España no se lee. Al dato de que el mercado ha crecido el 30% desde la pandemia se puede añadir que casi el 70% de los mayores de 14 años lee libros. En concreto, libros no de texto, sino lo que se puede considerar literatura, con una media de 8,5 ejemplares al año, en una línea ascendente además, según la Federación de Gremios de Editores de España. Pablo Bonet, director de la Asociación de Librerías de Madrid, afirma que "la industria del libro dice que en España y Portugal se produce una excepción ibérica, porque el negocio crece más que en el resto del mundo". "Existe una fuerte demanda de los lectores que habla de la vitalidad del ecosistema cultural que es capaz de satisfacerla", señala Badenes, de Planeta.

Desmontar el cliché

"Yo creo que eso de que en España no se leen libros es mentira. No hay ciudad de más de 100.000 habitantes que no tenga su Feria del Libro", resalta Vilas. "Se lee más de lo que se dice", añade Navarro: "Yo soy autora de pico y pala, me recorro España y voy a clubes de lectura. Eso de que no se lee es un poco tópico. Ahora lee todo el mundo. Cuando voy a las bibliotecas te sorprendes. Y no solo se lee literatura fácil", explica.

"La industria del libro dice que en España y Portugal se produce una excepción ibérica, porque el negocio crece más que en el resto del mundo"

Badenes apunta otra clave: "Los jóvenes están leyendo más que nunca, algo que contradice bastante esa idea repetida tantas veces de que las nuevas generaciones no leen. De hecho, este impulso de lectores juveniles es una de las grandes causas que están tirando del crecimiento del sector en los últimos años". "Hay un proceso de que la población se culturiza", señala Vilas, que apunta a otro fenómeno interesante: la hiperproducción de libros.

El efecto Zara

En España, como se ha señalado, se publican anualmente 87.542 títulos, según el informe del Comercio Interior del Libro en España con datos de 2024. De estos, casi 60.000 son en papel. Más datos abrumadores. Los títulos vivos en oferta, es decir, disponibles para su adquisición, se acercan al millón. Y la traca final: las ventas de ejemplares en papel en 2024 fueron de 194,5 millones de ejemplares. Ojo, estas cifras no solo son literatura. También incluyen los libros de texto y los libros técnicos, otra gran parte del negocio editorial. Aún así, los datos son llamativos. Pero ¿este fenómeno consiste en echar leña a la hoguera para inundar el mercado y mantenerlo en movimiento?

Algunos hablan de bibliodiversidad, pero hay quien lo compara con Zara. Como el gigante de la ropa, la idea es lanzar libros para ofrecer a los lectores nuevos títulos cada poco tiempo. "La abundancia de publicaciones no tiene por qué ser un problema", subraya Badenes. "Bien gestionada es una señal de riqueza y pluralidad". Para Moll, "en los últimos años la cadena del libro ha mejorado considerablemente porque se distribuye con más cabeza. Años atrás las devoluciones eran terroríficas y nos perjudicaban a todos". "Hay una sobreproducción de libros que te obliga a que un título no dure más de dos semanas en una librería", explica Bonet.

Desde Siruela, Grande arroja un poco de luz: "¿Por qué se publica tanto? Porque la cadena del libro tiene un sistema que es una rueda. Alimentamos librerías, facturamos, si los libros no se venden se devuelven y se reembolsan, pero en el camino has colocado otros..." "El sistema tiene sentido y en todo caso es el menos malo de los posibles", explica.

En esta cadena industrial hay dos miembros relevantes más. El primero es el agente literario, figura a la que Vilas considera clave: "Yo siempre recomiendo a los escritores jóvenes que busquen un agente. Una agencia literaria negocia de mejor manera, tiene información que tú no tienes sobre cosas que tú no sabes... Además, su figura impone al editor". Pau Centellas, agente literario, explica su papel: "Somos como representantes de jugadores de fútbol". El agente cobra entre el 15% y el 20% de lo que genera el autor. "Solo cobramos si el autor cobra -matiza Centellas-. Nuestro trabajo es que ganen más de lo que ganarían por sí solos".

La lucha de las librerías

La segunda gran figura son las librerías. El principal canal de venta al lector. Según el informe de la Federación de Gremios de Editores de España, las librerías venden dos de cada tres libros no de texto (literatura) en España, en dura competencia con internet (en realidad, básicamente, Amazon), las cadenas de librerías como Casa del Libro y las ferias, sin olvidar las grandes superficies como El Corte Inglés.

Bonet reconoce que el número de librerías en España se mantiene más o menos estable (hay unas 3.000), entre otras cosas porque "tras la pandemia mucha gente quiso cumplir su sueño y abrir una librería". Admite, como otros actores de la cadena de esta industria, que una librería es un negocio: "Porque si no, no existiríamos, pero se hace por devoción", añade. También reivindica el papel de las librerías no solo como negocio, sino como punto de encuentro de una comunidad ("esto da una forma de habitar una ciudad que no la da una franquicia"), pero advierte de que vienen tiempos duros y pide que se mire cómo se protegen en Francia.

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A los problemas de escasos márgenes y de haber dejado de vender los libros de texto ("esto en Madrid se ha llevado por delante 200 librerías en ocho años") se añade un factor muy relevante: la presión inmobiliaria, que dispara el precio de los alquileres, sobre todo en grandes ciudades. "Según una encuesta propia, el 80% de las librerías estamos de alquiler -recalca Bonet-, y más de la mitad de esas librerías creemos que desaparecerán".