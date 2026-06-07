Expertos en herencias coinciden: “Tramitar una herencia no es sencillo… necesito dejar el camino tan trazado como sea posible”

Tramitar una herencia no siempre es un proceso fácil, ya sea por el reciente fallecimiento de un familiar o por los desacuerdos que se pueden generar entre los herederos. Si a ello se le suma los trámites burocráticos y gestiones que supone.

Por ello, cada vez más personas toman la decisión de nombrar a alguien de confianza para encargarse del testamento, así como dejar unas instrucciones claras, con el objetivo de evitar problemas en el futuro.

La importancia de una planificación previa del testamento

Meritxell Gabarró, directora de Gabarró Abogados Herencias, lo tiene claro: “Todo lo que pueda dejar hecho para mis hijos, lo dejo hecho”. Según ella, la planificación a veces se puede deber al miedo a un conflicto futuro. En otros casos, se puede tener la intención de prevenir conflictos o simplemente querer dejarlo todo hecho.

Uno de los elementos principales que señala es el albacea, una persona elegida para llevar a cabo la voluntad del fallecido. “Nombrar un albacea puede ser un regalo”, asegura Gabarró, ya que se convierte en alguien que ayuda y acompaña a los herederos durante el proceso.

La experta aclara que tramitar una herencia no es algo sencillo, sino que requiere una gran cantidad de documentos, trámites con el banco y notario, impuestos, certificados, etc. En su experiencia, este proceso puede agotar a los herederos, por lo que muchos padres prefieren dejar por escrito quién será el encargado de gestionar este proceso.

Saber anticiparse a posibles imprevistos

Por su parte, Josep Ferrer i Riba, catedrático de Derecho Civil, señala que no existe una sola forma de actuar. “No hay un único tipo de testamento idóneo para todos: depende de la edad del testador, de sus circunstancias personales y familiares, y también de su situación patrimonial”, añade.

En este caso, el experto señala la importancia de anticiparse a los cambios, sobre todo a la hora de redactar el testamento, ya que un imprevisto puede modificar bastante la situación. “Esto ya no es culpa del testamento, sino del testador, que no ha modificado su testamento cuando era necesario”, confirma Ferrer i Riba.

Además, muchas veces los problemas surgen cuando se adjudican bienes concretos a unos herederos, y a otros no. En este caso, la vivienda, una segunda residencia o ciertos objetos con valor sentimental pueden ser motivo de disputa. Por ello, cuando hay varios herederos, la mejor opción suele ser la partición en el mismo testamento.

Noticias relacionadas

De esta forma, se puede evitar que los hijos acaben peleados a la hora de repartirse el patrimonio. A su vez, incluso cuando esta división se hace a partes iguales, “puede ser útil decir qué se queda cada uno”, añade. Con todo ello, el testador podría reducir las dificultades en el momento de partir la herencia.