La composición del Ibex podría cambiar la próxima semana tras dos años sin variaciones

La composición del Ibex 35 podría cambiar tras casi dos años sin variaciones si así lo decide el Comité Asesor Técnico (CAT) del principal indicador de la bolsa española en su reunión del próximo jueves 11, con la posible salida de Acciona Energía y la entrada de Técnicas Reunidas.

La última vez que el selectivo acometió un cambio fue el 9 de julio de 2024 cuando sustituyó a Meliá Hotels por Puig, que pasó a formar parte del indicador el 22 de julio de ese mismo año, sin embargo los expertos no descartan ahora que en la próxima reunión se apruebe una modificación de la composición del índice.

La ausencia de relevos

El hecho de que no haya habido cambios en el selectivo español desde hace cerca de dos años es una situación atípica, ya que desde que el Ibex se lanzó el 14 de enero de 1992 nunca había transcurrido tanto tiempo sin renovaciones.

El índice está compuesto por las 35 empresas más grandes que cotizan en las cuatro bolsas españolas -Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia- y está ponderado por capitalización bursátil, de modo que no todas las compañías que lo componen tienen el mismo peso.

De este modo, las empresas con mayor capitalización, como Inditex que es la principal, seguida de Banco Santander, Iberdrola y BBVA, tienen mayor peso dentro del índice, y sus movimientos influyen en las subidas y bajadas del selectivo.

Técnicas Reunidas

El analista de IG Sergio Ávila ha traslado a EFE su impresión de que el movimiento con más sentido actualmente sería la entrada de Técnicas Reunidas y la salida de Acciona Energía. Ávila ha argumentado su percepción en que Técnicas Reunidas ha ganado mucho peso por liquidez y capitalización en los últimos trimestres, mientras que Acciona Energía tiene cada vez menos 'free float' efectivo (capital flotante) y menor contratación relativa, algo que suele penalizar en las revisiones del CAT.

Ha señalado que no aprecia otras compañías candidatas con una combinación tan clara de argumentos para entrar y salir respectivamente, por lo que, si finalmente se acometen cambios en el IBEX ese sería el escenario más probable.

Más reacio a que haya cambios en la composición del IBEX se ha mostrado el analista de XTB Javier Cabrera, aunque no ha descartado que se puedan producir basándose en las circunstancias particulares de Acciona Energía y Técnicas Reunidas. Ha explicado que es posible que Acciona termine comprando lo que todavía no posee de Acciona Energía, que ronda tan solo el 9%, lo que, en su opinión, dejaría al Ibex 35 "cojo".

Además, el peso que tiene Acciona Energía dentro del selectivo es ya muy bajo debido a que se ha quedado rezagado frente a la mayoría del resto de empresas y, como ha destacado Ávila, se suma que el bajo 'free float' provoca que el factor utilizado por BME sea muy reducido. Por otro lado, ha apuntado que Técnicas Reunidas ha conseguido aumentar su volumen efectivo negociado por encima incluso del de Acciona Energía.

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En opinión de Cabrera, hay otros valores interesantes como Viscofan y Vidrala, pero Técnicas Reunidas está teniendo mayor protagonismo y su alto capital flotante le permitiría tener un factor de ajuste elevado, además de cumplir con el criterio de capitalización. La capitalización bursátil de Acciona Energía ronda los 7.300 millones y el precio de la acción se encuentra en unos 22,5 euros; mientras que el valor en bolsa de Técnicas Reunidas está en torno a los 2.600 millones de euros y la acción próxima a 32,5 euros.