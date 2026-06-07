Banco Mediolanum celebra 30 años en la bolsa con 154.000 millones bajo gestión y el foco puesto en España: "Ayudo a invertir el ahorro para que crezca"

Era el 3 de junio de 1996. La acción de Mediolanum se disparó el 33% en su primer día de cotización en la Bolsa de Milán y fue suspendida varias veces por subidas excesivas. El precio de salida: 12.000 liras, poco más de seis euros. La capitalización inicial rozaba los 900 millones de euros.

Tres décadas después de ese primer toque de campana, el grupo que fundó Ennio Doris desde cero en 1982, con la idea de ayudar a las familias a invertir sus ahorros, gestiona 154.000 millones de euros en recursos de clientes, acumula un retorno total para sus accionistas superior al 4.000% y cotiza a 19,50 euros por acción, con una capitalización de mercado de 14.500 millones. La familia controla el 40,2% del capital a través de Doris Group, mientras que Fininvest posee el 30% y el 29,8% restante cotiza en bolsa.

La firma gestiona 154.000 millones de euros en recursos de clientes y acumula un retorno total para sus accionistas superior al 4.000%

El 30º aniversario de Banco Mediolanum en bolsa se celebró el miércoles pasado en el Palazzo della Borsa y en el Palazzo Biandrà de Milán, en actos que reunieron a directivos, inversores y periodistas para repasar no solo lo que ha sido el grupo, sino, sobre todo, lo que quiere ser. En esa hoja de ruta que dibuja la entidad italiana, España emerge como el eje central.

Historia de una familia

La historia de Mediolanum es, en esencia, la historia de una familia. Massimo Doris, hoy consejero delegado del grupo y presencia habitual en la publicidad de la entidad —tradición iniciada por su padre hace más de 25 años—, recuerda perfectamente el día en que, con seis años, en el primer día de colegio, tuvo que explicar en clase qué hacía su padre. La mayoría eran comerciantes de ganado, carpinteros, mecánicos y transportistas.

"Asesor financiero -relata a EL PERIÓDICO- eran dos palabras que no entendía y que tampoco habrían entendido mis compañeros de primaria en un pueblo del norte de Italia". Para esquivar preguntas, dijo que era “abogado”, como había hecho otra compañera. Pero en cuanto llegó a casa pidió a su padre que se lo explicara. A partir de ahí, quedó fascinado por la sencillez de la idea que sigue definiendo el modelo de negocio de la entidad: "La gente trabaja, gana dinero, gasta una parte para vivir y ahorra otra. Yo ayudo a esas personas a invertir lo que ahorran para que crezca".

Cuarenta y cuatro años después de su fundación, Massimo Doris asegura que esa explicación sigue siendo la columna vertebral del grupo bancario que cuenta con más de dos millones de clientes en Europa y casi 7.000 'family bankers' (así llaman a sus asesores financieros) repartidos entre Italia y España.

Superar las comparaciones

Massimo Doris creció en casa con el entusiasmo de las primeras reuniones y nunca se planteó no trabajar junto a su padre. Sin embargo, el salto de hijo a sucesor dentro de la empresa no fue fácil al principio. Reconoce que, durante sus primeros meses en la compañía, la comparación con su padre —a quien define sin vacilar y con emoción como "un genio"— pesó bastante.

La superó con una reflexión que revela bien su carácter: "Me dije que, si iba a comparar cada cosa que hiciera con cómo lo habría hecho mi padre, era mejor marcharse. Tenía que preocuparme por estar a la altura de la posición que ocupaba, no por si él lo habría hecho mejor. Ayudó mucho que ninguno de los dos tuviera celos del otro". Es cierto que a veces debatían sobre nuevas ideas pero "sin querer imponer porque los dos buscábamos lo mejor para el banco". Desde 2008, es consejero delegado del grupo.

"Me dije que, si iba a comparar cada cosa que hiciera con cómo lo habría hecho mi padre, era mejor marcharse", afirma Massimo Doris

La salida a bolsa de Mediolanum supuso "el reconocimiento institucional" a un modelo que ya entonces resultaba incómodo para la banca tradicional: sin oficinas al uso, sin empleados que venden productos, sino asesores "que construyen relaciones". Fabrizio Testa, consejero delegado de la bolsa italiana, que participó en el acto de aniversario, resumió la trayectoria del grupo: de los 1.800 profesionales que tenía en 1996 a los casi 7.000 actuales, de una capitalización de 900 millones a los 14.500 millones de hoy.

"Si la visión es sólida y la reputación se mantiene intacta, el camino sigue siendo el correcto", afirmó en referencia a las múltiples crisis financieras que el grupo ha atravesado desde su debut bursátil. El 'price-to-book' (ratio bursátil que compara el precio de mercado de una acción con su valor contable) supera hoy el 1.000%.

Gráfico que muestra el ACCIONARIADO DEL BANCO MEDIOLANUM

Un modelo diferente

Lo que distingue a Mediolanum de la banca tradicional no es solo su tamaño, sino su modelo. En un sector que lleva años cerrando oficinas y delegando en la tecnología la relación con el cliente, esta entidad ha apostado exactamente por lo contrario: por el asesor financiero personal que conoce a su cliente, sabe en qué etapa vital se encuentra y le acompaña a lo largo del tiempo. La tecnología no desaparece, pero trabaja para el asesor, no en su lugar. "La IA puede procesar datos, detectar patrones, anticipar necesidades. Pero la conversación con el cliente, la confianza, el criterio ante una decisión difícil... eso es humano. Y lo seguirá siendo."

Los datos de satisfacción respaldan esta apuesta. Según la información de la consultora independiente Stiga, Banco Mediolanum es la entidad con los clientes más satisfechos de la banca española por séptimo año consecutivo, con una puntuación de 8,56 sobre 10 en satisfacción global y de 9,15 en la valoración del asesor. El nivel de identificación del 'family banker' alcanza el 97,5%, frente al 48,9% del sector.

Gráfico que muestra la evolución de los recursos totales del Banco Medionalum en España.

España: el gran proyecto

La filial española, que arrancó con la adquisición de Fibanc en 2008, ha pasado de 10.000 a 15.540 millones de euros en recursos totales de clientes entre 2023 y el primer trimestre de 2026, con 292.241 clientes y 1.670 Family Bankers. Cerró 2025 con un beneficio neto de 40,6 millones de euros, en línea con el ejercicio anterior, pero con récords históricos en prácticamente todas las métricas operativas.

Los ingresos crecieron el 16,3% hasta los 276 millones de euros, impulsados por el negocio de fondos de inversión y seguros de vida-ahorro, mientras que las entradas netas en activos gestionados alcanzaron los 1.954 millones, un 35% más que en 2024. La cartera crediticia creció un 16,7% hasta los 1.744 millones. La red de 'family bankers' alcanzó a finales del año pasado los 1.650 profesionales, con una veintena de incorporaciones procedentes de otras entidades. El Grupo Mediolanum cerró 2025 con un beneficio neto récord de 1.238 millones de euros.

Los objetivos declarados para los próximos cinco años en España son ambiciosos: doblar el patrimonio gestionado, incorporar alrededor de 2.000 nuevos agentes a la red y crecer un 70% en número de clientes. No tienen planes a corto plazo para entrar en otros países, sino que prefieren concentrar todos sus recursos en España e Italia. Para Luca Bosisio, consejero delegado de Banco Mediolanum en España, la presencia de Massimo Doris al frente de la nueva campaña publicitaria —titulada 'La Diferencia' y estrenada el jueves en España— no es un recurso creativo: "Es la prueba de la solidez del modelo. Representa la continuación de un legado y una forma de entender la banca con la persona en el centro".

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Treinta años después de aquella primera jornada en el Palazzo della Borsa, el grupo que empezó explicando en los salones de casa lo que era un asesor financiero cotiza entre las joyas del índice italiano. La tercera generación Doris, por ahora, tiene otros planes. El legado, de momento, sigue en manos de Massimo, que no se marca "un objetivo final" al que llegar. "Solo quiero ver el modelo de Mediolanum, que une tecnología y humanidad, creciendo año tras año", concluye.