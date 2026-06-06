Trade Republic permitirá comprar acciones de SpaceX antes de salir a Bolsa

Trade Republic ha dado un golpe sobre la mesa en el campo de la inversión. Tal y como se desprende de un comunicado divulgado hoy, el neobanco permitirá comprar acciones de SpaceX, el gigante aeroespacial de Elon Musk, antes de que salga a Bolsa.

Pese a que la oferta pública de venta (OPV) está prevista para el próximo viernes 12 de julio, Trade Republic ha habilitado la suscripción a la salida a Bolsa antes de que esta se produzca, permitiendo a sus inversores un acceso temprano a la que promete ser una de las mayores operaciones de la historia del mercado.

Otras OPVs estarán disponibles

No solo aplica a SpaceX. En su nota, Trade Republic avisa de que esta función estará disponible para más acciones en el futuro. Solo este año, se prevé que los gigantes de IA Anthropic y OpenAI salgan al mercado, por lo que 2026 será un año turbulento en Wall Street.

“Trade Republic permite desde hoy a los inversores minoristas en España y Europa participar directamente en determinadas salidas a bolsa. Los clientes pueden suscribirse directamente desde la app antes de que las acciones comiencen a cotizar. La asignación se realiza de forma proporcional según el volumen solicitado por cada cliente y al precio oficial de adjudicación. Con esta nueva funcionalidad, Trade Republic establece un acceso directo a ofertas públicas para millones de clientes europeos”, sostiene la fintech.

Trade Republic apunta que, como se prevé que suceda con SpaceX, “En caso de elevada demanda, la asignación se realizará de manera proporcional según el volumen solicitado por cada cliente”. “Los inversores minoristas han transformado profundamente el mercado de capitales europeo. Sin embargo, oportunidades de inversión como las salidas a bolsa han permanecido, en muchos casos, reservadas exclusivamente a inversores institucionales”, afirma Christian Hecker, cofundador de Trade Republic.

La salida a Bolsa más grande de la historia

Según las últimas informaciones, SpaceX ha fijado el precio de su acción en los 135 dólares (117 euros), por lo que la compañía alcanzará una valoración de 1,77 billones de dólares, pues planea vender más de 555 millones de acciones. Así, su OPV se convertirá en la mayor salida a Bolsa de todos los tiempos. Además, con la operación, la compañía fundada por Elon Musk pretende levantar más de 77.000 millones de dólares en financiación.

El récord actual de salida a bolsa lo ostenta Saudi Aramco, la empresa petrolera estatal de Arabia Saudí, que fue valorada en 1,7 billones de dólares y recaudó más de 29 000 millones de dólares cuando salió a bolsa en 2019.

Pese a la fanfarria que rodea su salida al mercado, la situación de SpaceX no es tan boyante como aparenta. SpaceX registró pérdidas en 2025 por valor de 4.900 millones de dólares, frente a los 791 millones de dólares de beneficio de 2024, tal y como informó EL PERIÓDICO cuando la compañía presentó el documento, a finales del mes pasado.

Cola para salir al mercado

Anthropic no tardará mucho más en seguir a SpaceX en su aventura por convertirse en pública. La start-up más valiosa del mundo, que alcanzó la semana pasada una valoración de 965.000 millones de dólares, inició el pasado 1 de junio de forma confidencial los trámites para convertirse en pública, anticipando una de las mayores ofertas públicas de venta (OPV) más grandes del año, y posiblemente de la historia.

OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, tardará algo más de tiempo en dar el salto. El mes pasado, varios medios informaron de que la compañía dirigida por Sam Altman había empezado a preparar la documentación correspondiente, pero desde entonces no se conocen más avances al respecto.