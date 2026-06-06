Los trabajadores de Nissan exigen alternativas laborales para los 211 afectados por el ERE

El delegado de CCOO en Nissan Recanvis, Raúl Ocón, ha exigido este sábado alternativas laborales para los 211 trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la compañía y ha acusado a la empresa de impulsar un proceso de desmantelamiento de su actividad en Catalunya.

Así se ha expresado en declaraciones recogidas por Europa Press en la plaza Urquinaona, antes de la manifestación convocada por los comités de empresa de Nissan, en las que ha advertido sobre "la falta de transparencia de la compañía" en el proceso de "cierre y reestructuración".

La compañía anunció una reestructuración global que afecta a 900 trabajadores en sus divisiones europeas. De estos, 211 serán de trabajadores catalanes. La firma automovilística de origen japonés emplea hasta ahora a 569 trabajadores, entre sus tres plantas, una ubicada en Zona Franca y dos en El Prat de Llobregat.

Ocón ha sostenido que el expediente de regulación de empleo responde a una estrategia de deslocalización y que existe "un desmantelamiento de Nissan en Catalunya", además de mostrarse convencido de que otras áreas que siguen operativas acabarán cerrando en los próximos años.

Media de 50 años de edad

El representante sindical ha destacado que la media de edad de los empleados ronda los 50 años y ha lamentado que muchos de ellos hayan encadenado varios cierres, por lo que la plantilla se encuentra "decepcionada y cansada de tanto sufrir".

Por su parte, el representante de UGT Joan Carles Yepes ha defendido que el objetivo de la negociación debe ser preservar el empleo porque "no queremos hablar de dinero, no queremos poner precio a la cabeza de los despedidos".

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Yepes también ha pedido que las administraciones se impliquen en la negociación y presionen a la empresa para buscar soluciones laborales, ya que, según ha señalado, "hay mucha gente que lo que necesita es un puesto de trabajo".