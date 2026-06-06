Territori anuncia la licitación de las obras de la carretera entre Colomers y Verges con una inversión de 14 millones

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciado este sábado que la Generalitat prevé licitar durante el segundo semestre de este año las obras de acondicionamiento del itinerario viario entre Colomers y Verges (Baix Empordà, Girona), formado por las carreteras GI-633 y GI-634. La actuación contará con una inversión prevista de 14 millones de euros y permitirá ampliar la calzada, mejorar su trazado y reforzar la seguridad tanto para los vehículos como para los peatones.

Paneque ha hecho este anuncio durante una visita a los trabajos que el departamento ejecuta actualmente en la travesía de la C-31 a su paso por Ullà. Allí ha defendido que las diferentes actuaciones impulsadas en las carreteras del Baix Ter tienen como objetivo avanzar en materia de seguridad y pacificación del tráfico. “Las obras que estamos llevando a cabo permiten mejorar la seguridad en términos de movilidad y también de integración del entorno”, ha descrito.

Obras de integración en Ullà

Los trabajos en Ullà, que cuentan con un presupuesto de 1,7 millones de euros, buscan mejorar la seguridad viaria y la integración urbana de la C-31. El proyecto incluye la construcción de itinerarios peatonales, nuevos pasos de peatones, la instalación de un semáforo y diversas medidas para reducir la velocidad del tráfico. Además, se habilitarán aceras más amplias y una barrera vegetal para favorecer la convivencia entre la carretera y el núcleo urbano. La previsión del departamento es que las obras finalicen durante el próximo otoño.

En relación con la actuación entre Colomers y Verges, la Generalitat prevé intervenir en un tramo de 1,2 kilómetros de la GI-633 y en cerca de 6 kilómetros de la GI-634. El proyecto contempla ampliar la anchura de la carretera desde los seis metros actuales hasta los nueve metros, incorporar medidas de pacificación del tráfico en las travesías urbanas y construir un itinerario peatonal paralelo a la vía entre Jafre y Verges.

Asimismo, se proyecta la construcción de nuevas rotondas en los accesos a las travesías de Colomers y Jafre con el fin de mejorar la seguridad en los cruces. Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de análisis de las alegaciones y propuestas presentadas durante el trámite de información pública. Una vez aprobado de forma definitiva, el Govern iniciará el proceso de licitación de las obras.

Mejora del firme de la GI-631

Durante la visita, la consellera Paneque también ha repasado otras actuaciones en marcha en la zona, entre ellas la mejora del firme de la GI-631 entre Colomers y Sant Mori. Esta intervención, dotada con 1,9 millones de euros, forma parte del Programa de Firmes Sostenibles de la Generalitat y combina la mejora de las condiciones de seguridad y confort de la conducción con la reducción de la huella de carbono mediante el uso de materiales y técnicas más sostenibles. Las obras está previsto que concluyan este mismo mes de junio.

Las actuaciones anunciadas responden a una reivindicación histórica de los municipios del Baix Ter. La plataforma vecinal Prou Excuses lleva años reclamando una mayor inversión en la red viaria de la zona para reducir la siniestralidad en unas carreteras donde denuncia una elevada concentración de accidentes.