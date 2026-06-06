Manuel Hernández, abogado especialista en herencias: “Así podemos actuar si un heredero ocupa la vivienda”

Cuando llega el momento de dividir una herencia, siempre pueden surgir problemas entre los herederos, ya sea por malentendidos o un reparto injusto. De hecho, a veces puede ocurrir que uno de ellos decide ocupar la vivienda y no quiere abandonarla.

De esta forma, el abogado experto en herencias, Manuel Hernández, nos cuenta qué es lo que ocurre si un heredero ocupa la vivienda, además de señalar algunos consejos clave para que sepamos actuar de forma adecuada.

Cómo podemos actuar de forma adecuada

Básicamente, estos casos suelen ser bastante habituales, ya que se suelen generar por desacuerdos entre las personas implicadas. De hecho, estos pueden generar procesos judiciales complicados, ya que el heredero que ocupa el inmueble no quiere abandonarlo y “le da igual lo que pase hasta que se proceda a la división de la vivienda”.

Ante las dudas que pueden surgir, el abogado nos cuenta cómo podemos actuar de forma efectiva para evitar todos los problemas posibles, señalando dos tipos de actuaciones distintas.

“La primera es que, si somos mayoría dentro de la herencia y, por tanto, los herederos quieren que ese heredero que está ocupando desaloje el inmueble, se puede iniciar un procedimiento de desahucio por precario”, asegura Hernández.

Qué es el desahucio por precario

Ahora bien, ¿qué es el ‘desahucio por precario’? Según el experto en herencias, es aquella situación en la que se ocupa un inmueble sin el título correspondiente. De este modo, el desahucio se pondría en marcha y se fijaría una fecha para que el ocupante abandonara el domicilio.

Aun así, si no se cuenta con la mayoría de los herederos a favor de esta decisión, entonces la única opción sería iniciar un procedimiento de división de herencia judicial. Por ello, el heredero pasaría de una “situación de comodidad” a una “situación de incomodidad”.

La condición clave para realizar esto sería incluir dentro del inventario de la herencia un concepto que son las “rentas de mercado”. De esta forma, el heredero tendrá que pagar una renta al resto de miembros, ya que está ocupando la vivienda sin título ni autorización.

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Básicamente, al fallecer los propietarios de la vivienda, esta se convierte en un bien patrimonial y puede generar beneficios. Por ello, como el ocupante no tiene la autorización para residir en la vivienda, estaría obligado a abandonarla, ya sea para alquilarla o para dividirla entre todos los herederos.