Pensionistas
Un jubilado percibe una pensión de 900 euros al mes después de 22 años trabajando: "De acuerdo a lo aportado"
La pensión media de jubilación es de 1.572 euros mensuales en mayo de 2026, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Los españoles retrasan cada vez más su retiro del mercado laboral y se alejan de la jubilación anticipada
En España, el sistema de pensiones es un modelo clave del estado de bienestar. La pensión de jubilación asegura ingresos al terminar la vida laboral, evitando que dependa de los ahorros o el apoyo familiar.
No obstante, la cuantía de esta prestación económica depende de varios factores. En este sentido, el tiempo de cotización, la edad de jubilación o las aportaciones a la Seguridad Social son determinantes para calcular el importe.
Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la pensión media de jubilación es de 1.572 euros mensuales en mayo de 2026, un 4,4% más alta que hace un año.
Sin embargo, esta no es la situación de todos los pensionistas. Por este motivo, el medio especializado NoticiasTrabajo ha entrevistado a Oswaldo Martín, un jubilado de 75 años que percibe una pensión de 900 euros al mes, aproximadamente.
Según el citado medio, este jubilado nacido en Argentina lleva 22 años trabajando como panadero en España: "Me hicieron la jubilación de acuerdo a lo aportado. No es lógico, pero más no se puede pedir", explica en la conversación.
Durante la entrevista, Oswaldo señala su preocupación sobre el sistema de pensiones, sobre todo para los trabajadores autónomos: "Tienen 30 o 40 años de aporte y se jubilan con 700 euros. Conozco mucha gente así", asegura.
El pensionista reconoce en la charla que su hija vive en Francia "y gana mucho más". En contraste, Oswaldo explica que los salarios de Almería son "medios bajos" pero el coste de vida también lo es, en comparación con otros territorios.
Asimismo, el panadero resalta las dificultades del oficio. "Cuando lo haces de joven lo soportas, pero cuando eres nuevo, si no tienes otra, hay que aguantar", detalla. En este caso, su jornada laboral "iba a las 12:30 o la 1 de la noche y me volvía como a las 12 del mediodía".
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