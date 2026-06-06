La Generalitat recomienda ahora teletrabajar a quien viva o trabaje en Barcelona por la visita del Papa

El Ministerio de Trabajo reclamó a las empresas de Madrid, Catalunya y Canarias que faciliten al máximo el teletrabajo a sus empleados para evitar problemas de movilidad durante la visita del Papa. Pero el martes, la consejera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, descartó hacer esta recomendación a los catalanes al argumentar que la labor de su Ejecutivo es, precisamente, garantizar la movilidad.

Pues bien, este sábado, pocos minutos después de que León XIV aterrizase en Madrid, la Generalitat aconseja que quien pueda teletrabaje el próximo martes y miércoles, que son los días que el pontífice visitará Catalunya.

"Estos dos días en los que estará en alerta el Plan de Protección Civil (Procicat), recomendamos el teletrabajo si las características del puesto de trabajo lo permiten para mejorar la movilidad, que sabemos que quedará afectada", ha afirmado la subdirectora de Coordinación y gestión de emergencias de Protecció Civil, Imma Solé, en una atención a los periodistas, según recoge ACN.

La Direcció General de Protecció Civil (DGPC) depende del Departamento de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat.

La visita del Papa a Catalunya coincide, además, con las pruebas de Selectividad y la movilización que los profesores han anunciado para el martes 9. Preguntada por esto último, Solé ha señalado que el "día a día continuará" y que velarán por que "se pueda combinar" la protesta "con una visita que tendrá mucha afluencia".

Las palabras de Solé contradicen el discurso de Paneque, que a principios de esta semana defendió que no sería un buen mensaje que cuando hay visitas de jefes de Estado el Govern no pueda asegurar la movilidad de los trabajadores y, por ello, apostó por defender la ampliación de frencuencias y de capacidad de trenes y autobuses durante esos días.

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A juicio de la consellera, el teletrabajo se ha recomendado en otras ocasiones ante "hechos sobrevenidos" o derivados de la climatología, pero no cuando se han producido grandes acontecimientos o visitas de políticos internacionales, como puede ser el Tour de Francia.