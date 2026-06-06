Último día para solicitar un puesto de trabajo en el Banco de España: buscan 65 personas para empleos de 45.000 euros

El Banco de España mantiene abierto un nuevo proceso selectivo de empleo fijo para cubrir 65 plazas de personal técnico generalista.

La convocatoria se dirige a las personas tituladas universitarias y el anuncio está dirigido a quienes tengan talento, vocación de servicio público e interés por afrontar los retos actuales de los bancos centrales.

Convocatoria

Se trata de 65 plazas de personal técnico generalista en el nivel 14 del grupo directivo y están orientadas a tareas en distintas áreas del organismo, como apoyo técnico en el ámbito de las infraestructuras financieras, las operaciones de mercado, los sistemas de pago, la conducta de mercado y la resolución de reclamaciones de los usuarios bancarios, la gestión del efectivo, el análisis y la investigación económica, la gestión de la información económica y estadística, la regulación y supervisión financiera, la prevención del blanqueo de capitales o la gestión interna.

La solicitud de admisión deberá realizarse desde el sitio web del Banco de España; en el mismo espacio hay una guía rápida y un manual de uso que aclara los documentos y la información que se requiere.

El plazo para presentar solicitudes finaliza el 8 de junio a las 14.00 horas (hora peninsular española) y es un proceso selectivo mediante un sistema de concurso-oposición. Para presentarla hay que hacer un pago de 24 euros por los derechos de participación.

Proceso selectivo y retribución económica

El incio de la fase de selección está prevista para el 10 de julio y los candidatos que vayan superando las pruebas acabarán el proceso a partir del segundo trimestre del 2027. Algunas se harán de forma telemática y otras de forma presencial en Madrid, ya sea en el Banco de España o en otros espacios que se designen.

Lo más atractivo de esta oferta es la retribución económica: las bases oficiales establecen un sueldo base en torno a los 45.000 euros brutos anuales, según portales especializados en empleo público como BEC Oposiciones, una plataforma que prepara a opositores del Banco de España. Sin embargo, el salario puede variar en función del nivel y grupo del puesto de trabajo, que además no tiene en cuenta posibles complementos o beneficios sociales.

¿Quién puede inscribirse?

Para poder presentarse no se requiere experiencia previa ni se exige una carrera universitaria específica, pero sí es necesario tener un grado universitario o una titulación oficial con al menos 240 créditos ECTS -unidad de medida estándar en Europa para cuantificar el volumen de trabajo académico-.

Igualmente, también podrán participar quienes estén terminando sus estudios este curso 2025-2026, siempre que puedan acreditar la titulación obtenida antes del próximo día 31 de julio.

Fases de selección y formativas

Durante la selección se realizará a los candidatos diferentes pruebas en tres fases diferenciadas. La primera es la fase selectiva, que empieza con una comprobación del nivel de inglés, en la que se requiere mínimo un B2 (intermedio alto) en comprensión lectora y oral, y es eliminatoria para seguir en el proceso y se evalúa con un apto o no apto.

En esta también se hará un test de análisis de capacidades, a la que le sigue un test de conocimientos: ambas suponen un 35% de la puntuación global de la fase selectiva. Además, se valorará el expediente académico, que será un 30% de la puntuación global.

Fase formativa-selectiva

La segunda fase es formativa-selectiva y es eliminatoria, con una ponderación del 70%. Se trata de un curso de formación con una duración aproximada de nueve meses, con contenidos y ejercicios teóricos y prácticos sobre algunos trámites necesarios. Por último, la tercera fase es una la valoración de méritos, que supone un 15% de la puntuación global.

Para acabar, las personas aspirantes que alcancen la calificación mínima de 5 superarán el proceso. Para el cálculo de la puntuación final se ponderarán con un 15% los resultados de la fase selectiva, 70% los resultados de la fase formativo- selectiva y con un 15% los resultados de la valoración de méritos. Los 65 aspirantes con puntuaciones más altas conseguirán el puesto.