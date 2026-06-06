Los coleccionistas, en la cresta de la ola: "Todo está yendo demasiado rápido"

El universo del coleccionismo de cartas no se entiende sin los propios coleccionistas. Más allá de las cifras globales, las valoraciones de hasta millones de euros y la fiebre por el hobby, las personas que compran sobres, asisten a convenciones de cartas y comparten su pasión por las trading cards conforman el verdadero núcleo de esta explosión.

La fiebre por Lamine Yamal es el último grito en el mercado de cartas y cromos. Ante la expectativa de que el delantero del Barça lidere a España, que es una de las grandes favoritas en el Mundial, coleccionistas de todo el mundo están buscando cartas de Lamine para completar sus colecciones, a la espera de que se revaloricen con un posible torneo estelar del español.

“Muchos compradores americanos vienen a comprar, sobre todo Lamines”, relata a este periódico Albert Valor Jiménez, un coleccionista de cromos y camisetas de fútbol que visita ferias con la motivación de ampliar su colección o encontrar algún santo grial. Valor Jiménez precisa que Estados Unidos siempre se ha enganchado a la figura del ‘Rookie’, un término anglosajón que se presta a un jugador en su primer año. “Ahora mucha gente está jugando a ver que Lamine sea el nuevo Messi, entonces la gente se da prisa y acapara sus Rookies e intenta venderlo a los americanos”.

“Creemos que quien quiera vender sus cromos tiene que venderlos ahora, o durante el mundial”, aconseja Valor. “Como Lamine marque un golazo en el primer partido, el cromo que hoy vale 20.000 euros, podría llegar a valer 25.000 euros”, relata.

Todo tipo de perfiles

David Callejo, miembro de la junta directiva de la asociación de coleccionismo deportivo ASOCARDS, representa el perfil del coleccionista sin la coletilla de inversor, motivado totalmente por la nostalgia. Sobre el perfil dominante en la actualidad, comenta que “cada vez es más difuso”, con la suma de personas de todo tipo de edad y procedencia con una pasión común.

“Hace unos años solíamos ser personas de entre 30 y 50 años, aproximadamente, que teníamos en nuestra memoria las típicas colecciones de los 80 y 90 que hacíamos de pequeños. Ahora, con el boom de TCG's (trading card games, juegos de cartas coleccionables) y muy especialmente con Pokémon, han llegado al coleccionismo deportivo todo tipo de perfiles, desde jóvenes que descubren este mundo hasta personas de más edad que buscan con nostalgia sus deportistas favoritos”.

Callejo lamenta que la situación actual del sector, en el que se mueven cifras grandes, pueda llevar a confusión a los más influenciables: los niños. “Nos preocupa que se queden con un mensaje equivocado: que vean el cromo como un valor económico, no como una forma de hacer nuevos amigos y compartir su pasión. Que un cromo valga 2, 20 o 200 euros no te va a hacer más feliz. Cambiar cromos y hablar del hobby, quizá sí”, sostiene.

Con todo, el hobby del coleccionismo camina entre la fina línea de una simple afición y una mina de oro. “No podemos convertir ésta en una afición elitista, pero tampoco tiene sentido frenar el mercado, que marca su propia evolución. Aunque quizá el mayor daño es lo que decíamos antes, que el coleccionismo se vea sólo como una oportunidad de inversión o ganar dinero (algo que suele salir mal), en lugar de una puerta a compartir pasiones y amistades”, reflexiona Callejo.

La pandemia amplió el boom

El creador de contenido Akkerman Cards, que colecciona desde hace años cartas de Pokémon, tiene claro cuando surgió el boom. “En la pandemia, todo el mundo reconectó con su infancia, y muchos influencers se fijaron en esto. También, hace un año y pico, salió un juego de cartas para móvil con diseños muy potentes a nivel visual y de coleccionismo. Desde entonces, el hobby está en un momento muy efervescente, creciendo a una velocidad increíble”, celebra.

“Estamos en un momento de demanda excesiva. Esto implica que mucha gente nueva está entrando, pero por otra, también llega la inyección de mucho capital, que incrementa los precios desorbitados. Al mismo tiempo, dentro del propio nicho, hay una polarización gigantesca: está la gente que juega, la gente que solo especula, la gente que se fija en lo vintage, como es mi caso… Todo está yendo demasiado rápido”, reflexiona.

El coleccionista sí reconoce que los precios han aumentado salvajemente en los últimos años, llegando a hablar de sobrevaloración. Unas de las piezas más cotizadas en Pokémon son las primeras ediciones, impresas a finales de los 90 y principios de los 2000. “Cuando la gente las abría era para jugar, para intercambiar y disfrutar de la experiencia. Nadie se ponía en la tesitura de guardar las cartas porque en unos años fueran a valer miles de euros”, explica. Las copias de estas ediciones en un estado prístino son escasísimas, de ahí que alcancen valoraciones tan elevadas.

Akkerman cree que la naturaleza del ser humano obligará al hobby a seguir subiendo, tanto en precios como en popularidad. “Al ser humano le encanta batir récords. Si ya en 2026 alguien ha pagado 16 millones de euros por una carta, la humanidad sigue progresando, y cada vez tendremos más poder adquisitivo. Pero estas cosas tan extremas, el 1%, seguirán teniendo mucha audiencia”, apunta.

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Sin embargo, hay gente que no tiene tanto aguante. “El estándar medio de duración de un coleccionista que empieza son siete meses, porque luego se aburre, le da asco el dinero que ha tirado a la basura y, como lo ha hecho mla, la gente se suele retirar. El futuro que le veo a ese tipo de coleccionista —el que sigue una moda y no tiene una pasión duradera— sigue siendo muy negro”, concluye.