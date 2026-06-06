El aeropuerto de Barcelona estrena ruta: vuelo sin escalas a esta zona del planeta

La aerolínea Level inauguró el pasado miércoles su nueva ruta directa entre Barcelona y Lima, una conexión que ha convertido a la compañía como la única que opera sin escalas entre ambas ciudades, y con la que prevé ofrecer cerca de 80.000 plazas hasta marzo de 2027.

El vuelo inaugural despegó a las 13.55 horas desde el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat con destino a la capital peruana, según informó la compañía en un comunicado.

Tres veces por semana

La nueva ruta opera, de momento, con tres frecuencias semanales: los miércoles, viernes y domingos. Los vuelos desde Barcelona son a las 13.55 horas, hora peninsular española, y los vuelos desde Lima despegan a las 22.05, hora local (05.05 horas del día siguiente en España). España peninsular tiene una diferencia horaria de siete horas respecto a Perú.

Level, parte del grupo IAG, ha destacado que una de cada cuatro personas que viajan a Lima a través de Barcelona procede de otros puntos de España y Europa, principalmente de Italia, lo que refleja la capacidad de la conexión para captar pasajeros en tránsito.

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