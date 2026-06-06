ANEM, el 'quirófano' que mantiene en vuelo a Air Nostrum

En el hangar de ANEM -la división de mantenimiento aeronáutico de Air Nostrum-, en el aeropuerto de Valencia, no existen los silencios. El ruido de las herramientas, las comunicaciones constantes y el movimiento alrededor de los aviones forman parte de una coreografía industrial que nunca se detiene. Mientras un motor entra en revisión, otro necesita una pieza urgente y un tercero espera la autorización para volver a volar tras una incidencia. Todo ocurre al mismo tiempo.

"Esto es muy dinámico. Cada minuto tienes que resolver una incertidumbre", resume Fermín Tirado, director general de Air Nostrum Engineering and Maintenance Operations (ANEM). Desde estas instalaciones valencianas se supervisa el mantenimiento aeronáutico de una de las mayores flotas regionales de Europa y se coordina una actividad que funciona las 24 horas del día.

Pieza estratégica

ANEM, en activo desde 2020, se ha convertido en una pieza estratégica dentro del grupo Air Nostrum, operador de las rutas de largo y medio radio de Iberia. La compañía mantiene la flota de la aerolínea valenciana, integrada fundamentalmente por CRJ-1000 y ATR 72-600, dos modelos especializados en aviación regional.

Según datos de la empresa, el hangar de Valencia es uno de los mayores de Europa dedicados a aviación regional, con más de 6.100 metros cuadrados, a los que se suman talleres, almacenes y oficinas. Además, dispone de certificación EASA PART-145, que le acredita como Organización de Mantenimiento, y de la acreditación medioambiental ISO-14001.

Pero detrás de las cifras y las certificaciones hay un negocio sometido a una presión constante. Tirado habla de una industria que todavía arrastra las consecuencias de la pandemia, especialmente en la cadena de suministro y en el coste de los grandes mantenimientos.

"Las revisiones de motores que antes tardaban 90 días ahora se van a 180. Y cuando tienes que mantener la flota operativa, eso obliga a alquilar motores y asumir unos costes enormes", explica. El directivo calcula que el coste de determinadas revisiones prácticamente se ha duplicado respecto a hace una década.

Herida aún abierta

La pandemia dejó una herida en la industria aeronáutica mundial. Muchos trabajadores especializados abandonaron el sector y los fabricantes todavía no han recuperado completamente la capacidad productiva previa a 2020.

"Para algunos modelos de aparatos solo existe un fabricante mundial de ventanas, por ejemplo. Si falla el suministro, no puedes ir a cualquiera", detalla Tirado.

ANEM opera casi como una central quirúrgica de aviación regional. La compañía realiza alrededor de 50 grandes revisiones anuales, además de inspecciones menores, cambios de motores, trenes de aterrizaje y mantenimiento correctivo diario.

La organización combina el trabajo programado con la atención inmediata de incidencias. Un impacto de aves, un rayo, una grieta en una ventana o una avería detectada durante una escala pueden alterar la operativa de toda una jornada.

"La prioridad no es solo reparar el avión. La prioridad es el pasajero que va dentro", insiste Tirado.

El mantenimiento aeronáutico de una flota regional exige una planificación milimétrica. Los aviones pasan revisiones diarias, semanales y chequeos más profundos cada cierto número de horas de vuelo. A eso se suman las grandes inspecciones estructurales que pueden mantener un aparato parado durante semanas.

En el caso del CRJ-1000, uno de los modelos más singulares de la aviación europea, Air Nostrum se ha convertido prácticamente en referencia mundial. La aerolínea valenciana es uno de los principales operadores de este reactor fabricado por Bombardier, un avión de 100 plazas del que apenas quedan grandes flotas activas en el mundo.

Segunda vida

ANEM ya está realizando las revisiones estructurales de 30.000 ciclos, un proceso equivalente a darle una segunda vida al aparato. Cada ciclo equivale a un vuelo. La revisión implica desmontar buena parte del avión, inspeccionar estructuras críticas y verificar que puede seguir operando con seguridad durante otros 30.000 ciclos adicionales.

"Los aviones no envejecen mal si están bien mantenidos", sostiene Tirado. "Tenemos aeronaves con muchísimas horas que vuelan mejor que otras más jóvenes".

La especialización en CRJ ha convertido a la plataforma valenciana en un actor relevante dentro del nicho de aviación regional europea.

"Ahora mismo nuestro foco es garantizar la disponibilidad de la aerolínea. Tener un avión más disponible cada día tiene un valor enorme", afirma.

La actividad de ANEM moviliza a más de 400 trabajadores entre Valencia y otras bases operativas como Madrid, Málaga o Palma. Aproximadamente 270 son mecánicos especializados.

La formación de estos perfiles es larga y compleja. Obtener la licencia certificadora y alcanzar experiencia suficiente puede requerir entre cinco y diez años.

"Un mecánico certificador no se consigue de un día para otro", señala el director general. "Cuando firma una intervención está garantizando que el avión es seguro y que todo se ha hecho conforme a normativa".

El problema es que la competencia por estos perfiles se ha disparado. La recuperación del tráfico aéreo y el envejecimiento de muchas flotas han incrementado la demanda mundial de técnicos aeronáuticos.

"Las grandes compañías vienen, ofrecen mejores salarios y se llevan a la gente ya formada", lamenta.

Contexto geopolítico

ANEM gestiona un volumen económico cercano a los 100 millones de euros anuales, aunque el máximo responsable matiza que se trata más de una estructura de costes que de un negocio convencional orientado a terceros.

La compañía continúa trabajando puntualmente para Airbus en aviones de transporte militar y ayuda humanitaria CASA C-295 y CN-235, modelos utilizados por distintas fuerzas aéreas y organismos públicos europeos.

En su opinión, el contexto geopolítico y el aumento del gasto en defensa incrementan "la necesidad de poner aviones a punto".

Sin embargo, la gran preocupación inmediata sigue siendo la cadena de suministro y el impacto del precio del combustible sobre las aerolíneas.

"En mantenimiento aeronáutico seguimos sufriendo problemas de supply chain desde la pandemia. Y si el petróleo continúa alto, acabará generando tensión en todo el sector", advierte.

Poco visible pero clave

Pese a todo, ANEM continúa la revisión de la flota de Air Nostrum. Cada incorporación obliga a reorganizar calendarios, buscar huecos en las líneas de mantenimiento y adaptar recursos humanos y técnicos.

El resultado es una actividad industrial poco visible para el pasajero, pero absolutamente crítica para el funcionamiento diario de la aviación regional española.

Mientras en las terminales los viajeros solo ven despegar y aterrizar aviones con aparente normalidad, dentro del hangar de Valencia se libra otra batalla: la de mantener en vuelo una flota sometida a la presión de los costes, las averías, la falta de piezas y la competencia global por el talento.

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Y todo ello con una premisa que Tirado repite varias veces durante la conversación: "Nuestra misión es que el avión esté disponible, sea seguro y el pasajero pueda volar".