Andalucía hace gala de músculo empresarial y ambición económica

La Fundación Cajasol de Sevilla reunió el miércoles pasado, 3 de junio, a varios de los líderes empresariales e institucionales más importantes de Andalucía, con motivo de la celebración de la cuarta edición de las Jornadas Económicas y Empresariales, bajo el título Radiografía de la Economía de Andalucía, organizadas por ‘activos’, Prensa Ibérica y sus periódicos El Correo de Andalucía, Diario Córdoba y La Opinión de Málaga, y patrocinadas por el Ayuntamiento de Sevilla, Grupo COX, Grupo Martín Casillas, Grupo Fonsán, Auren Spain, Statkraft y Grupo Syrsa, con la colaboración de Fundación Cajasol. Las jornadas sirvieron como espacio para analizar los sectores determinantes y estratégicos de la economía andaluza, los llamados a generar riqueza, retener el talento y promover el bienestar social.

Las jornadas comenzaron con unas palabras de la directora de El Correo de Andalucía, Isabel Morillo, en recuerdo del consejero de Universidades de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, fallecido en la víspera tras varios años luchando contra un cáncer.

Más allá de Madrid

La bienvenida corrió a cargo del consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll. Durante su intervención, puso en valor el avance de la economía andaluza, que combina una industria con sectores tradicionales que siguen tirando con fuerza de la actividad con nuevas disciplinas, encabezadas por la tecnología, que posicionan a la comunidad en ámbitos estratégicos. «Algunas de las historias económicas más relevantes de España no han nacido en Madrid, sino en ciudades como Sevilla, Málaga, Córdoba y Algeciras», explicó. «Esta iniciativa de Prensa Ibérica nació con una vocación muy clara: analizar la realidad económica de los territorios», sostuvo.

«En Andalucía hay empresas que compiten, innovan y exportan a todo el mundo. Por eso ‘activos’ existe, queremos que esas historias se conozcan, queremos saber qué sectores están destinados a mejorar el bienestar de nuestra sociedad», añadió.

A la bienvenida de Moll se sumó Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, el espacio que acogió el evento. «Fundación Cajasol mantiene un firme compromiso con la reflexión, el análisis y el diálogo sobre los grandes asuntos que afectan a Andalucía, y pocos asuntos resultan más relevantes que la economía y la evolución del tejido productivo», sostuvo.

Cuestión de datos

A continuación llegó el turno de la intervención de Álvaro Pimentel, segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla. Durante su intervención, destacó la «buena situación económica» que vive Sevilla capital, con avances en el mercado laboral, la creación de empresas y el gran funcionamiento de los parques empresariales, entre los que destacó Sevilla TechPark. Además, desgranó los principales datos que respaldan este «buen momento» de la economía sevillana. Así, recordó que, desde 2023, la capital andaluza ha crecido el 4,2% en cuanto a la creación de sociedades mercantiles, «una cifra superior a las de las capitales de nuestro entorno y a las de población similar».

Pimentel también hizo hincapié en el motor que supone Sevilla TechPark, «el más importante de España», con 575 empresas y una actividad que representa el 1,16% del PIB provincial y el 2,63% del de Andalucía. Además, recordó que hay 30.000 profesionales cualificados trabajando en esta ubicación y 10.000 estudiantes. «Por todo ello, es un foco de I+D+i y de talento que tenemos que seguir explotando y los datos de 2026 van a ser mejores», añadió.

Tras esta intervención, llegó el turno del diálogo entre el director de Información Económica de Prensa Ibérica, Martí Saballs, y el presidente de Aena, Martí Lucena, en el que se abordaron cuestiones como los desacuerdos con las aerolíneas por la subida propuesta de las tarifas o la competencia entre los aeropuertos de Málaga y Sevilla.

Lucena: "Con el estilo de Ryanair, el debate de las tarifas será inacabable" El presidente de Aena, Maurici Lucena, uno de los participantes en las jornadas, auguró un futuro «brillante» para los aeropuertos andaluces y adelantó que la compañía realizará inversiones para seguir asegurando su correcto funcionamiento e importancia a nivel nacional. En un diálogo con Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica, el directivo reflexionó sobre las tensiones que Aena mantiene con las líneas aéreas por la subida de las tarifas aeroportuarias propuesta por el gestor, desde los 10,35 euros por pasajero hasta los 11,02. Una de las compañías que se ha opuesto con mayor vehemencia a esta medida es Ryanair, la primera aerolínea del mercado español. «Por el estilo de Ryanair, este debate será inacabable, pero Aena no va a quedarse callada. Hemos propuesto la subida de las tarifas conforme a una regulación matemática, y estas tensiones, entre aeropuertos y aerolíneas, existen en todo el mundo», afirmó Lucena. «Ryanair se ha encontrado por primera vez con una empresa que es más grande que ellos en volumen. Ellos creen que la polémica les beneficia, y en este caso es imposible ser caballeroso», lamentó el dirigente. En cuanto al debate con el resto de líneas aéreas, afirmó que lo que buscan es que «los aeropuertos cuesten lo menos posible», y añadió que el debate con el resto es «más tranquilo». «Las tarifas de Aena son las más bajas de Europa. El día que se desajusten, los aeropuertos empezarán a funcionar peor. Cuando te embarcas en un proyecto de inversión de más de 13.000 millones de euros, es normal que se solicite una modesta subida de tarifas. Tenemos la tranquilidad de que, aunque suban, en los cinco años siguientes van a seguir siendo las más bajas de Europa», reflexionó. Respecto al aeropuerto de Sevilla y las posibilidades que tiene de crecer frente a vecinos como Málaga, uno de los polos turísticos y empresariales más importantes de España, Lucena advirtió de que gran parte de ese crecimiento lo determina el mercado. «¿Qué hace más atractivo un aeropuerto? El destino. Hay un atractivo intrínseco, pero lo más importante son las políticas de las corporaciones locales y de las comunidades para reforzar el atractivo del destino. Sevilla tiene unos mimbres fantásticos. De lo que se trata es de que, por razones culturales, profesionales y económicas, haya cada vez más gente que quiera viajar a Sevilla, o directamente vivir aquí», apuntó el directivo. En otro orden, Lucena se enorgulleció de que el modelo de Aena, marcado por una gobernanza repartida entre el Estado, con un 51%, e inversores privados, con el 49%, y un sistema de red, triunfe en el extranjero. «La empresa aeroportuaria más grande del mundo, la más prestigiosa y respetada, se llama Aena. Los países que pueden hacerlo están intentando replicar el modelo del sistema aeroportuario español. Los aeropuertos andaluces compiten y cooperan porque forman parte del sistema de red de Aena, al igual que los de Madrid y los de Barcelona», sostuvo. En cuanto al futuro, reflexionó acerca de la situación actual a nivel geopolítico, marcada por la inestabilidad. «Somos moderadamente optimistas. Las cosas van sorprendentemente bien, a la luz de lo que vemos todos los días», reconoció. Por otra parte, Lucena reconoció al Gobierno su buen juicio para fijar la política económica del país, a su parecer «un acierto». En cuanto a la previsión de tráfico para 2026, apuntó que Aena se ha quedado corta por un efecto imprevisible: el posicionamiento de España como destino refugio para acoger a los turistas habituales de ciudades como Dubái, Doha y Abu Dabi, ahora bajo amenaza por la guerra de Irán. Asimismo, aseguró que la «onda expansiva tóxica» de consecuencias del conflicto llegará independientemente de cuando concluya.

Acto seguido tuvo lugar una mesa redonda moderada por Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía, en la que participaron Enrique Sánchez, director general de Grupo Fonsán; Carlos Javier Rodríguez, delegado institucional de Statkraft en Andalucía; Francisco Galnares García Añoveros, director general y consejero delegado de Syrsa Automoción; Antonio Martín García, vicepresidente y consejero de Grupo Martín Casillas, y Arancha Roca Perulero, socia de Auren.

Región sin complejos

En lo que se refiere a la etapa actual que vive Andalucía, Sánchez aseguró que la región está atravesando «un buen momento empresarial, basado en la estabilidad institucional, algo muy importante que garantiza la seguridad». Además, apuntó a que ha dejado atrás «los complejos» y que ya «no compite en costes por el interés que despierta».

El representante de Martín Casillas afirmó a continuación que la estabilidad «ha permitido hacer muchas cosas, pero aún hay que dar un saltito más». En este sentido, subrayó la necesidad de poner el foco en las infraestructuras, aunque reconoció que el empresariado andaluz «ya se lo cree» y que esa percepción «es muy positiva».

Rodríguez destacó el papel de Statkraft, ya que las energías renovables son uno de los sectores que el Gobierno actual ha marcado para el crecimiento. «Andalucía es la segunda comunidad en potencia instalada en renovables y está viviendo un crecimiento espectacular, pero tiene retos que ha de superar y que no solo dependen de la comunidad», advirtió.

El representante de Syrsa también vio estabilidad, pero no obvió los retos en el sector de la automoción y en general. «El principal gap [brecha] que tiene es el PIB per cápita, que no termina de converger, y para solucionarlo necesitamos empresas fuertes que atraigan economía a la región». Además, incidió en el impacto que tuvo la pandemia de coronavirus para la compraventa de vehículos. «No se han vendido dos millones desde entonces y el parque se ha envejecido mucho, con lo que supone para la seguridad», remarcó.

Roca puso el foco en el crecimiento de la autoestima, «fundamental para exportar lo que realmente somos», y apuntó a la necesidad de «asegurar» la confianza actual, teniendo en cuenta que finalizan los fondos europeos y que hay que plantear fórmulas para evitar la atomización y que las empresas ganen tamaño.

Tras la mesa redonda, llegó el turno de Alejandro Daniel García Bravo, director de riesgos de Cox, que conversó con Saballs acerca del presente y futuro de la compañía. El directivo dejó claro que una de las principales ambiciones de la compañía a medio o largo plazo es llegar a cotizar en el Ibex 35. «Queremos duplicar los ingresos y llegar al Ibex 35, porque pensamos que nos aportará muchas ventajas; entre ellas, la capacidad de atraer a ciertos inversores de primer nivel», sostuvo.

Ambición internacional

García Bravo reflexionó asimismo acerca de la hoja de ruta de Cox, marcada por el Plan Estratégico hasta 2028 y la reciente adquisición de Iberdrola México por 4.000 millones de euros. «Queremos centrarnos en estabilizar la compañía mediante alguna desinversión que nos permita recuperar una estructura de capital adecuada y solvente, con el fin de asegurar la sostenibilidad del negocio, el cumplimiento de los ratios de endeudamiento y la capacidad de volver a crecer», apuntó.

«A partir de ahí -prosiguió-, el foco estará en mercados estratégicos que conocemos bien, donde ya contamos con presencia, recursos, experiencia y socios, manteniendo una estricta disciplina financiera en cada una de las inversiones», amplió. En este punto, reconoció que México representará el 60% del ebitda del grupo.

El directivo de Cox identificó varios mercados en los que la compañía quiere crecer, entre ellos Chile y Brasil. «En Chile existe una demanda increíble de agua, precisamente porque el país es uno de los mayores productores de cobre a nivel mundial, y esos procesos requieren mucha agua», apuntó. Por otro lado, Brasil requerirá una gran inversión en líneas eléctricas, pero el representante de Cox no quiso olvidarse de su país de origen, España, y de la ciudad que acoge su sede social, Sevilla.

Dos grandes retos

«Hay dos grandes retos que sin duda van a marcar los próximos años. El primero es el desarrollo de los data centers, que requerirán una enorme cantidad de electricidad y donde prevemos impulsar un volumen significativo de inversiones», sostuvo el directivo, refiriéndose a España.

«El segundo es el agua. En este ámbito, hacemos un llamamiento a las administraciones públicas. Estamos a la espera de la aprobación del plan hídrico, que será fundamental para conocer el enfoque de las administraciones a la hora de cubrir las necesidades de agua del país. En Andalucía estamos especialmente centrados en el área de generación de agua. Sin embargo, el ciclo de vida de un proyecto de este tipo -desde la idea inicial hasta que el agua llega al usuario final- puede situarse, en el mejor de los casos, entre cinco y seis años, considerando permisos, estudios, tramitación y construcción», lamentó.

Para Sevilla, Cox tiene grandes planes. La apuesta que García Bravo puso sobre la mesa es la apertura de la nueva sede del grupo, que se situará en el Distrito Portuario, en la que la compañía realizará una inversión de 30 millones de euros. Esta nueva sede generará 2.000 puestos de trabajo, según puso de manifiesto el directivo.

A modo de clausura de la jornada llegó la intervención de Rodrigo Rodríguez Hans, vicepresidente de Prodetur. El responsable del organismo, dependiente de la Diputación de Sevilla, apuntó que «Andalucía cuenta con una posición privilegiada en el mundo a nivel geoestratégico y a ello se suma que es independiente energéticamente y que tiene autonomía industrial en muchos campos, algo muy positivo e importante». Esta posición se percibe de forma clara en el sector de la energía, que permite «tener independencia sobre lo que sucede en el estrecho de Ormuz», incidió. El representante de Prodetur hizo hincapié en las principales fortalezas de la provincia de Sevilla, entre las que se encuentran la industria agroalimentaria, el sector aeroespacial, las energías renovables y el turismo. En este sentido, destacó algunas de las infraestructuras más potentes con las que cuenta la provincia, como son el puerto de Sevilla y el aeropuerto hispalense.

En lo relativo al turismo, marcó como reto la necesidad de que «siga siendo sostenible». «Tenemos que hacer que se siga entendiendo como un turismo de experiencia más allá de las visitas a los iconos de la ciudad de Sevilla para que los visitantes también vayan a la provincia y, en esto, hay mucho margen», subrayó.

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Modelo diferente

El vicepresidente de Prodetur defendió la política que viene realizando la diputación, que impulsa «un modelo diferente de políticas sociales y de vivienda». A este respecto, habló del proyecto del Cuarto, un gran desarrollo residencial que acogerá en torno a 6.000 viviendas, «la mitad de VPO, pero con precios realmente asequibles».