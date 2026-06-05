El salón de la logística da un salto de escala para captar más empresas de 'software' e Industria 4.0

El Salón Internacional de la Logística quiere captar más empresas tecnológicas y de innovación para . “La adaptación es una de las características más destacadas del sector”, decía esta mañana Pere Navarro, presidente del Consorci de la Zona Franca, como antesala de los cambios previstos para la próxima edición de 2027. El primero, de nombre. “El SIL evolucionará hacia el Salón de la Innovación Logística”, ha explicado Navarro.

“Queremos ser un escaparate de la innovación que se está dando y ser más acordes a todo el trabajo que promovemos desde el D-Factory”, ha dicho. El segundo, de ubicación: la feria dejará el actual recinto ferial de Montjuïc para trasladarse a las instalaciones de Gran Via, en Fira de L’Hospitalet de Llobregat, como consecuencia de las obras del recinto de Montjuïc.

Un SIL más tecnológico y experiencial

El objetivo es dejar de ser únicamente un punto de encuentro sectorial y convertirse en un espacio “donde se presenta, se experimenta y se entiende la evolución del sector en tiempo real”, ha dicho Navarro, quien ha comparecido este viernes ante los medios para hacer balance del cierre de la edición de este año.

Junto a Blanca Sorigué, directora general del CZFB y del SIL, han dado a conocer que el salón ha recibido 15.412 visitantes procedentes de 87 países, con la participación de más de 600 empresas, un 30% de ellas internacionales, y la celebración de más de 150 eventos, acorde con las expectativas. Las cifras de networking, extraídas de la plataforma digital SIL Virtual IA Platform (SILvIA), reflejan que durante los tres días de celebración del certamen se han realizado 7.622 intercambios de contactos digitales, 2.976 solicitudes de reuniones y más de 10.000 mensajes entre asistentes.

Los organizadores del SIL durante la presentación de la edición de 2027. / Cedida

“El 93% de los profesionales que han visitado el SIL 2026 nos han manifestado que intervienen en la toma de decisiones de sus respectivas empresas. Para mí, este es el gran indicador que demuestra la fuerza que tiene el SIL”, ha dicho Sorigué.

Parecerse más a un Mobile que a una feria tradicional

La apuesta por la innovación, más allá de ampliar miras y reforzar imagen, responde a una de las preocupaciones más repetidas en el sector, que sigue dependiendo del empleo de bajo valor añadido y arrastra una baja productividad. Explicaba a este medio el presidente de PIMEC Logística, Ignasi Sayol, que, si bien el sector está creciendo de forma notable en número de trabajadores, ese aumento no se traduce en un incremento proporcional del valor generado.

A ello contribuye el encarecimiento de costes en el transporte, que reduce los márgenes y “dificulta que las compañías puedan invertir en la tecnología necesaria que permitiría que cada sueldo generase un retorno mayor”, continuaba Sayol.

Conscientes de estas problemáticas, y con el papel que tiene el Consorci de constituir un punto de encuentro que movilice más tecnología, el SIL evoluciona ahora hacia una plataforma de inspiración, conocimiento y generación de negocio. Es decir, ser algo más parecido a un BNEW o a un Mobile que a una feria al uso.

Las empresas apuestan por tecnología

En este sentido, el 92% de las empresas asistentes en esta edición espera que la tecnología transforme su actividad para paliar, precisamente, esta falta de eficiencia. “El sector logístico y del transporte representa alrededor del 7% del PIB español. Es una actividad esencial que debe evolucionar y adaptarse con rapidez a los grandes cambios tecnológicos, económicos y sociales que estamos viviendo”, ha dicho Navarro.

Exposición de una cadena de suministro en la edición del SIL 2026. / JOSEP LAGO

En la práctica, y según los detalles que han podido avanzar, el nuevo SIL será más experiencial. Quieren que las empresas muestren de forma práctica sus soluciones e innovaciones, que no se limiten únicamente a estar presentes. El certamen a las mejores empresas y soluciones innovadoras reforzará esta apuesta, valorando tecnologías como la inteligencia artificial, la automatización, la robótica, la analítica de datos o la movilidad inteligente, así como soluciones orientadas a la eficiencia operativa y la sostenibilidad.

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Para reforzar el mensaje, los organizadores han presentado un rebranding de su logo que se inspira en “la innovación, conexión, soluciones, impacto, sinergias, tecnología y un futuro prometedor”, han dicho. También han anunciado las fechas de la 29ª edición del SIL, que tendrá lugar del 9 al 11 de junio de 2027 en Barcelona.