Areas ralentiza su crecimiento por culpa del dólar y de las obras en las estaciones de tren

Se propusieron, el año pasado, llegar a 2027 con un volumen de ingresos anual de 2.500 millones de euros. No parecía un objetivo difícil, habida cuenta de que venían de sellar los 2.000 millones en 2023 y de avanzar hasta los 2.200 millones en 2024, pero el mundo se ha complicado, y las cuentas del tejido empresarial se han complicado con él. Areas, el grupo gestor de tiendas y restaurantes en estaciones de tren, áreas de servicio, puertos y aeropuertos, repite los 2.200 millones de euros de facturación en su ejercicio fiscal de 2025, lo que a la práctica significar haber incrementado su volumen de negocio apenas un 2%.

El porcentaje sabe a poco respecto al 5% del año anterior, pero no parece alterar ni pizca sus planes: ahora, la previsión es terminar el próximo ejercicio con un volumen de ventas equivalente a los 2.700 millones de euros. Es decir, más incluso de lo que contemplaban antes.

Sustentan esta proyección en varias cosas. Una, que las ventas crecen más de lo que parece por puro efecto contable a raíz de la depreciación del dólar (“El cambio de moneda afecta al incremento de ingresos en Estados Unidos y México”, detallan). Dos, que otro de los elementos que ha lastrado sus cuentas es coyuntural: las dos mayores estaciones de tren de España se encuentren en obras. Tres, que su 'ebitda' (el resultado antes de restar el pago de impuestos, intereses o amortizaciones, entre otros gastos contables) crece un importante 12% hasta los 250 millones de euros. Cuatro, que, en realidad, el “perímetro de la compañía” crece. Cinco, la cantidad de proyectos que tienen en marcha.

“Los nuevos concursos ganados, el crecimiento orgánico e inorgánico en Estados Unidos y posibles nuevas adquisiciones a corto plazo en mercados relevantes que la compañía mantiene en estudio, la acercan con mayor celeridad a la cifra de 3.000 millones de euros de ingresos globales”, detallan desde Areas. “Contamos con una base de crecimiento sólida, apoyada en nuevos proyectos, una mayor escala en mercados clave y un modelo cada vez más eficiente, lo que nos permitirá consolidar nuestros ingresos y rentabilidad en los próximos años”, completa el consejero delegado del grupo, Óscar Vela.

Volumen en Estados Unidos

En concreto, Areas ha ganado 64 concursos en el último año y medio, que equivalen a 3.100 millones de euros de ingresos en los próximos años. La mayoría de estos fondos vendrán de Europa, pero Estados Unidos por sí solo supondrá una tercera parte de los mismos. Allí, la compañía se ha asegurado contratos clave en aeropuertos estratégicos como Miami o Los Ángeles, además de reforzar su presencia en autopistas al extender la concesión de la Florida Turnpike, por ejemplo.

Justo el año pasado, el grupo completó la adquisición de la compañía estadounidense Travel Hospitality Services (THS). Esta operación, dicen, “ha supuesto un paso estratégico en la evolución del grupo” y les ha permitido “consolidarse como el segundo operador en Estados Unidos”. Hasta el punto, que Estados Unidos ya es el principal mercado por facturación (unos 800 millones de euros), para esta compañía con sede en Esplugues de Llobregat (Barcelona).

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En Europa, la compañía ha reforzado su presencia en Francia con nuevos locales en las estaciones de París Austerlitz, Montpellier, Gare de l’Est o Lyon Part-Dieu o adjudicándose un macro-concurso en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, que le da la llave de 22 nuevos establecimientos en esta infraestructura. Areas opera en este tipo de instalaciones marcas como Lavazza, Pura Brasa, Flax&Kale, Udon, Aloha Poké, Subway, Santagloria, Rodilla, Paul, Burger King, La Place, Boldú, La Pausa, o Deli&Cia.