Préstamos de hasta 50.000 euros para emanciparse en Catalunya: requisitos y cómo solicitarlo

El viernes 29 de mayo Salvador Illa, president de la Generalitat, anunció la ampliación del préstamo Emancipació, destinado a las personas menores de 40 años. Esta ayuda, aprobada en junio de 2025, permite obtener hasta 50.000 euros para financiar la entrada de una primera vivienda.

Más de 1.600 personas ya han recibido el préstamo Emancipació

Según confirma el Institut Català de Finances (ICF), solo en los primeros 11 meses de la ayuda 1.698 personas han podido beneficiarse del préstamo. A su vez, el límite de edad había quedado fijado entre los 18 y 35 años. Sin embargo, a partir del lunes 1 de junio, este límite se ampliaría hasta los 40 años.

El president ha asegurado que esta ampliación permitirá a más de 600.000 personas acceder al préstamo. En este sentido, Catalunya se convierte en la primera comunidad autónoma en ofrecer este tipo de ayudas hasta edades tan avanzadas.

Durante el acto para hacer balance sobre el primer año del plan Emancipació, Illa señaló unos datos muy positivos. Aun así, también recordó que esta medida por sí misma “no solucionará el problema de la vivienda”.

Por otro lado, Alícia Romero, consellera de Economia i Finances Públiques, ha comentado que la media de estos préstamos se sitúa en torno a los 36.000 euros, además de que la edad de los solicitantes está cerca de los 29 años.

Requisitos y condiciones del crédito

Estas ayudas se encargan de cubrir un 20% del valor del inmueble, que se corresponde con la entrada de un piso y puede alcanzar hasta los 50.000 euros. En este caso, el 80% corresponde a la hipoteca que se negocie con la entidad bancaria.

Ahora bien, estos créditos solo se podrán gestionar con algunos bancos: Arquia, Banco Sabadell, Bankinter, BBVA, Caixabank e Imagin, Caixa Enginyers, Caixa Guissona y Laboral Kutxa.

A la hora de comprar una vivienda, los interesados tendrán que consultar la decisión con el ICF, que será el encargado de aprobar o denegar la solicitud. Una vez aprobada, la persona deberá acudir a la entidad bancaria para negociar la hipoteca.

Como establece el gobierno autonómico, las personas de entre 18 y 40 años no tendrán que pagar intereses por el préstamo. A su vez, tendrán que devolverlo una vez que la hipoteca esté pagada o cuando hayan pasado 30 años desde la compra del piso.

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A partir de este momento, tendrán un plazo de 5 años para devolver la entrada del 20% que recibieron. Además de ello, si hay un único comprador, éste no deberá superar los 80.963,31 euros de ingresos anuales. Y si son dos compradores, entonces la cifra límite será de 83.467,33 euros entre ambos.