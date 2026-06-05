Los vuelos se disparan de precio antes del verano aunque el queroseno baje: viajar a Nueva York cuesta ya 344 euros más

Reservar vuelos para este verano se ha convertido en una auténtica montaña rusa de precios. Mientras el coste internacional del queroseno comienza a relajarse tras meses de tensión por la guerra en Irán y la crisis energética en Oriente Próximo (aunque tenido un leve repunte estos dos días), las tarifas aéreas siguen moviéndose al alza en muchas rutas internacionales. Un análisis elaborado por la comparadora Roams detecta subidas de hasta 344 euros desde marzo en trayectos como Madrid-Nueva York, aunque otros destinos nacionales y europeos registran caídas abruptas en plena antesala de las vacaciones.

El mercado aéreo afronta el arranque de la temporada alta con una paradoja difícil de explicar para muchos viajeros: el combustible empieza a abaratarse, pero los billetes continúan encareciéndose en numerosas rutas.

Los últimos datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) muestran que el precio medio global del queroseno ha comenzado a corregirse en las últimas semanas y ronda ya los 141 dólares por barril, después de haber alcanzado niveles cercanos a los 200 dólares durante los momentos de máxima tensión geopolítica por el conflicto en Irán. Aun así, las aerolíneas siguen trasladando presión a las tarifas en buena parte del mercado internacional.

Ese fenómeno empieza a reflejarse ya en los buscadores de vuelos. Un estudio elaborado por la plataforma Roams a partir de tarifas consultadas entre el 1 de marzo y el 31 de mayo detecta fuertes diferencias según el destino, la demanda prevista y el tipo de ruta. El caso más llamativo es el de la conexión entre Madrid y Nueva York, cuyo precio medio pasa de 473 a 817 euros en apenas tres meses, un incremento de 344 euros justo antes del verano.

También hay bajadas de precios

No es un caso aislado. Otras rutas internacionales también muestran aumentos relevantes, como Valladolid-Londres o Valladolid-París, mientras algunas conexiones nacionales y europeas registran el movimiento contrario. El trayecto Madrid-Gran Canaria, por ejemplo, cae 239 euros en el mismo periodo, y Sevilla-Dublín baja 121 euros.

Detrás de esta aparente contradicción hay un factor clave: el precio de un billete de avión ya no depende únicamente del combustible. Las aerolíneas trabajan con sistemas de “pricing dinámico” capaces de modificar tarifas en tiempo real según la ocupación prevista, la antelación de compra, la competencia en cada ruta o la presión de demanda esperada para determinadas fechas. En otras palabras, que aunque el queroseno baje, eso no implica automáticamente vuelos más baratos.

“La caída del combustible puede aliviar costes, pero las compañías mantienen precios elevados si prevén alta ocupación”, explican desde Roams en su análisis sobre la evolución reciente de las tarifas. El efecto es especialmente visible en rutas internacionales y destinos turísticos con fuerte demanda veraniega.

Volatilidad extrema

La propia IATA lleva semanas advirtiendo de que la volatilidad sigue siendo extrema en el mercado del combustible aéreo. La organización señala que la guerra de Irán tensionó especialmente el suministro mundial de queroseno y disparó los márgenes de refino durante marzo y abril. Aunque los precios se han moderado recientemente, las compañías todavía operan en un entorno de elevada incertidumbre.

A esa situación se suma otro elemento: la demanda turística continúa fuerte. Varias aerolíneas internacionales han reconocido en las últimas semanas que las reservas de verano siguen resistiendo pese al encarecimiento de los billetes. Southwest Airlines, por ejemplo, aseguró recientemente que no ha detectado un frenazo significativo en las ventas pese a aplicar varias subidas tarifarias desde febrero.

El resultado es un mercado cada vez más imprevisible para quienes buscan vacaciones de última hora. Las diferencias entre rutas, compañías y fechas pueden alcanzar varios cientos de euros en cuestión de días, incluso dentro del mismo destino.

Los expertos del sector creen que esa volatilidad seguirá marcando la campaña de verano. Si la demanda internacional se mantiene elevada durante julio y agosto, las aerolíneas tendrán poco incentivo para rebajar precios de forma generalizada, especialmente en vuelos de largo radio y destinos turísticos con alta ocupación prevista.

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Por eso, más que una subida homogénea, el mercado aéreo empieza a funcionar como una gran bolsa de precios en tiempo real: algunos trayectos se disparan, otros corrigen con fuerza y el coste final del viaje depende cada vez más del momento exacto en el que se compra el billete.