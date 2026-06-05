Josep Maria Campabadal, nuevo presidente de Llet Nostra: "No nos gusta envasar en Burgos, pero nos hemos visto obligados a hacerlo para mantener la calidad"

Toma el relevo al frente de Llet Nostra después de diez años con el gerundense Jordi Riembau como presidente. ¿Cómo vive este cambio y qué encargo siente que asume?

Jordi ha dejado el listón alto y, evidentemente, cuando se empieza siempre hay un poco de nervios e inquietud. Queremos dar continuidad al proyecto. Nuestro objetivo es vender más leche y hacer entender al consumidor catalán que Llet Nostra es una leche 100 % catalana. Es todo un reto y ahora hemos sufrido un imprevisto que marcará un poco esta primera etapa del mandato.

Cuando habla de este imprevisto, ¿se refiere a la necesidad de buscar una nueva planta para seguir envasando en Catalunya tras la venta de la fábrica de Pascual en Gurb? ¿Es este el primer gran reto de su mandato?

Pues sí. Es algo que nos ha llegado sin que nosotros tuviéramos ninguna culpa. Necesitamos una planta envasadora y tenemos un contrato con Pascual que les obliga a envasarnos la leche. Evidentemente, a nosotros no nos gusta ir a Aranda de Duero, pero nos hemos visto obligados a hacerlo para mantener la calidad de la leche y la trazabilidad. Nuestro primer objetivo es encontrar una envasadora aquí, en Catalunya, porque no tiene sentido que una leche catalana se vaya a envasar a Burgos. Pero no es fácil, porque hay que hacer auditorías a las envasadoras y superar una serie de evaluaciones.

¿Qué condiciones debería cumplir este nuevo centro de envasado para ser una buena solución para Llet Nostra?

Lo primero que miramos es la calidad. Queremos que nuestro consumidor no note una leche diferente, porque cada envasadora tiene su propio sabor. Después, es importante la trazabilidad y garantizar la recogida. Además, hay una serie de normativas y cada envasadora tiene su propia marca de cartón, su propia maquinaria, y eso hace que tengamos que adaptarnos. Es muy complejo. Hay que buscar el lugar donde mejor encajemos. Nuestra prioridad absoluta es la calidad y que el consumidor tenga la certeza de que es una leche catalana.

¿Hay alguna opción que ahora mismo sea la que mejor se adapta a todas estas condiciones?

Lo estamos estudiando. No puedo decir nada en este momento. Antes de que saliera esta noticia ya estábamos trabajando en ello. No puedo decir hacia dónde irá, porque se están estudiando todas las posibilidades.

Las comarcas de Girona representan cerca del 29 % de las granjas de Llet Nostra, pero producen casi el 70 % de la leche que vende la marca. ¿Por qué Girona tiene un peso tan importante dentro del proyecto?

En Girona hay que valorar por qué existen tantas granjas medianas y pequeñas. Yo creo que el motivo es que existe Llet Nostra, que siempre ha trabajado con este tipo de explotaciones y ha sabido cuidarlas. Aquí, en Lleida, de las granjas medianas y pequeñas que quedan, casi todas están en Llet Nostra. En Lleida hay explotaciones mucho más grandes, y estas trabajan con tres o cuatro industrias a la vez. En Girona me sorprendió ver que todavía había tantas granjas y que seguían resistiendo, porque cuando llega una crisis fuerte, los primeros que cierran son los pequeños.

El sector vive años complicados. Los ganaderos han denunciado bajadas en el precio de la leche y dificultades para cubrir costes. Algunos productores alertan de que el precio que reciben está por debajo del coste de producción. ¿Cómo vive Llet Nostra esta presión?

En Llet Nostra, evidentemente, no somos ajenos a las situaciones del mercado. Es preocupante. Hasta ahora hemos tenido una época algo mejor, y creo que es normal, porque cada vez menos gente quiere dedicarse a este trabajo. Es una profesión muy sacrificada. Tienes un negocio abierto las 24 horas del día, los 365 días del año, y tienes que estar pendiente constantemente. Creo que nunca deberíamos volver a los precios de hace años, porque sería muy malo para el sector. Uno de los problemas es el relevo generacional. Detrás de cada granja hay una familia y, cuando esa familia tiene dificultades económicas y el negocio no funciona, los hijos no quieren continuar. Si dejamos que el ganadero o el agricultor no pueda vivir de su negocio, llegará un momento en que no seremos autosuficientes en Catalunya. Creo que una de las cosas buenas que tiene Catalunya es que cuenta con una agricultura muy potente y de mucha calidad. Aquí se producen grandes productos: leche, queso, fruta...

¿Cree que el consumidor catalán valora suficientemente el origen del producto que compra o sigue pesando más el precio que el proyecto o la calidad que hay detrás?

Sí, a veces sí. Pero creo que existe una gran conciencia. Siempre digo que el catalán debe consumir más en catalán. Y lo digo en dos sentidos: uno, con la lengua, porque si no la defendemos nosotros, no la defenderá nadie; y el otro, con lo que comemos. En Catalunya ha habido una gran escuela de cocineros famosos en todo el mundo. ¿Por qué han existido estos cocineros? Porque detrás había productores que elaboraban productos de calidad y eso les ha permitido triunfar. Eso ya demuestra que en Catalunya se hacen bien las cosas y creo que el consumidor lo entiende. También entiendo que, cuando llegan épocas de crisis, la gente recurre más a las marcas blancas y a los precios bajos. Pero creo que el consumidor catalán es muy fiel.

El sector lleva años denunciando que la leche se utiliza a menudo como producto reclamo en los supermercados. ¿Cómo afecta eso a una marca cooperativa como Llet Nostra?

Sí, evidentemente. La gran distribución ya tiene su propia marca de leche y la utiliza como reclamo. La leche es un producto básico para las familias. Normalmente la gente no compra un litro, compra una caja o un paquete. Es un producto en el que se mira mucho el precio y, como decía, en épocas de crisis la gente se inclina más por las marcas blancas. No quiero decir que no sean buenas, pero eso nos afecta mucho. A veces sufrimos mucho por ahorrar un euro, pero luego vamos a un bar, nos tomamos una cerveza y no miramos cuánto cuesta.

¿La promoción de un producto catalán es la mejor forma que tiene Llet Nostra de diferenciarse de las marcas blancas y de los grandes productores?

Claramente. No sé si hay otras marcas del sector que puedan garantizar que la leche sea 100 % catalana...

Desde hace años existe una tendencia entre muchos consumidores a sustituir la leche de vaca por alternativas vegetales. Más allá de la competencia, ¿también notan estos nuevos hábitos de consumo?

Lo nota todo el mundo. Pero también mucha gente ha visto que estas bebidas no sustituyen a la leche. Tienen otras cualidades. Cuando voy al supermercado del pueblo me gusta observar qué compra la gente. Hablando con mujeres mayores, me explican que dejaron de beber leche, pero que les sentaba muy bien y que es muy saludable. Sí que venden estos productos como si fueran leche, pero evidentemente no lo son. Dicen que de las almendras se puede hacer leche, pero la leche es lo primero que tomamos cuando nacemos. Eso ya significa algo: que es un alimento mágico. Siempre hay tendencias y modas, pero la gente sabe que es una bebida que no tiene nada que ver con la leche.

La venta de la planta de Gurb a Casa Tarradellas reduce las opciones de envasado de leche líquida en Catalunya. ¿Le preocupa que Catalunya pierda capacidad industrial para transformar la leche que producen sus ganaderos?

Sí, evidentemente. Es cierto que Casa Tarradellas, si quiere producir mozzarella, necesitará leche, pero no sé dónde la comprará; eso tendrán que explicarlo ellos. Es un goteo constante y, en los muchos años que llevo en esta profesión, he visto cerrar muchas industrias. Eso no es bueno, porque creo que el sector ganadero catalán es suficientemente fuerte como para tener más industria aquí. La mayoría de la industria no está en manos de catalanes, sino de empresas extranjeras, y esas multinacionales toman las decisiones a su manera.

También hemos visto en los últimos años cómo el número de explotaciones ganaderas se ha reducido de forma importante. Usted ha hablado del problema del relevo generacional. ¿Qué debe cambiar para que ser ganadero de leche siga siendo una profesión con futuro en Catalunya?

El trabajo debe estar bien remunerado, porque cuando no lo está uno se cansa y acaba marchándose a otro sector. Evidentemente, es una profesión de mucha vocación y que casi debes llevar dentro desde pequeño, pero también es muy gratificante. Creo que las nuevas generaciones son diferentes a nosotros y hoy en día la gente piensa más en disfrutar y pasarlo bien, pero debemos tener en cuenta que pasamos más horas trabajando que de vacaciones. Es complicado.

¿Y cómo se puede evitar que este cambio de mentalidad complique aún más el relevo en las granjas?

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Tengo dos hijos que ahora mismo están estudiando y no sé si continuarán con el negocio, pero tengo una mentalidad muy abierta en este sentido. Soy consciente de que, si ellos no continúan, no puedo obligarlos, pero sé que puedo buscar otra persona con quien asociarme y que pueda llevar la granja, para que no se pierdan más explotaciones de vacas. Me entristece cuando alguien me dice que deja la actividad, porque pienso que detrás de cada granja hay una familia y es muy importante que este estilo de vida continúe. Quizá soy un poco nostálgico. Cuando hacemos reuniones y veo gente joven con ganas de hacer cosas, soy optimista, porque creo que, si el sector funciona bien, tiene un largo recorrido por delante.