El sector de la logística bate récords pese a la caída de la inversión: "La inestabilidad global es una oportunidad"

Con almacenes y naves más llenos que nunca, pero con una caída en la inversión del 39% en España, por encima de los niveles europeos (-21%), el sector logístico español observa con cautela el impacto de la guerra en Oriente Medio y las tensiones en el Mar Rojo. Sin embargo, profesionales y operadores logísticos consultados por este medio, reunidos en el Salón Internacional Logístico (SIL) hasta este viernes 5 de junio, niegan haber notado un freno en la actividad. "Todo lo contrario, estamos más activos que nunca", aseguran. Más todavía. "La inestabilidad global puede ser una oportunidad para el sector, con Catalunya a la cabeza".

Con un peso del 11% en el PIB catalán (7% de España), Oriol Montanyà, doctor en Economía y Empresa y profesor de la UPF Barcelona School of Management, aleja el diagnóstico de una crisis estructural. "La tendencia histórica en inversión logística de los últimos años va al alza, y nada hace pensar que eso vaya a cambiar", subraya. El freno sería, por lo tanto, puntual. "No estamos ante una crisis de demanda, sino ante un ajuste de expectativas. El dinero está listo para entrar, pero solo lo hará cuando los precios reflejen el coste real de la financiación actual", señala David Alonso, director de 'Research' de BNP Paribas Real Estate, alegando que existe una brecha entre lo que pide el vendedor y lo que está dispuesto a pagar el comprador, que exige rentabilidades por encima del 6%.

Entonces, ¿por qué operadores perciben tanta actividad? Tal y como explicaba Jesús Callejo, de la operadora TIBA, durante el primer día del SIL, si bien la conectividad aérea entre Europa y Oriente Medio ha caído un 40% desde el inicio del conflicto, esta inestabilidad está llevando a las empresas a buscar rutas alternativas y a reforzar sus posiciones en hubs logísticos estratégicos. A ello se suma lo que en el sector llaman la "guerra del stock". Ante la imposibilidad de predecir cuándo llegará un contenedor desde China o si una ruta quedará bloqueada, las empresas han abandonado el modelo de producción ajustada —el famoso 'just-in-time'— para llenar sus almacenes de reserva. "El volumen de stock en los almacenes se ha duplicado o incluso triplicado. Lo peor para una cadena de suministro no es el tiempo, sino la imprevisibilidad. Y al no saber cuándo llegará el producto, las empresas optan por sobresaturar sus almacenes" traslada Ignasi Sayol, presidente de PIMEC Logística y del Clúster Logístic de Catalunya.

Barcelona, nodo estratégico

En este contexto, la contratación del espacio logístico —es decir, el alquiler de naves por parte de empresas que necesitan almacenar y distribuir— roza cifras récord. Por regiones, Catalunya registró en los tres primeros meses del año una absorción de 240.000 metros cuadrados, un 38% más que en el mismo periodo de 2025 y ya equivalente al 39% de todo lo contratado el año pasado. Madrid, con más disponibilidad de espacio y unas tasas de ocupación menores, se hizo con 320.000 metros cuadrados, un 10% más, seguido de Valencia, con 152.000 metros absorbidos.

Vista de un centro de logística de Amazon en El Far d'Empordà. / MARC MARTI FONT

El problema del que alertan los operadores, y que no es nuevo, es la falta de suelo para crecer, especialmente en Barcelona, donde la disponibilidad de naves es del 3,48% y las rentas son las más altas de todo el país. Esta coyuntura impulsa una competitividad elevada, donde el grupo que consiga hacerse con una de las escasas parcelas puede llegar a obtener rentas de 11 o 12 euros por metro cuadrado.

Por ejemplo, Cristian Oller, vicepresidente y Country Manager de Prologis en España, avanza que están a punto de cerrar, “con un 90% de probabilidad”, la adquisición de una nueva parcela en la primera corona barcelonesa para desarrollar un nuevo parque logístico. “No existe un suelo que digas ‘compro y ya lo tengo’. El mercado obliga a ‘limpiar riesgos’ antes de poder cerrar la compra, pero estamos avanzados”, explica Oller, que niega poder dar más detalles. La operación se sumaría al ya anunciado proyecto DFactory, en la Zona Franca, donde el operador se ha hecho con una nueva parcela. Esperan obtener la licencia municipal en noviembre o diciembre, con rentas previstas que rozarán el récord histórico de Barcelona registrado en 2006.

Render de la nueva plataforma de Prologis en la Zona Franca DC1 / Cedida

Desde Merlin Properties, el mayor operador inmobiliario logístico de la Península Ibérica, Alfonso Martínez traslada que en abril y mayo ya ha cerrado dos contratos de construcción. La cotizada gestiona aproximadamente 2,8 millones de metros cuadrados de naves repartidos entre Madrid y Barcelona (40% cada uno), seguidas de Valencia, Lisboa y el País Vasco. Sus activos logísticos, pese a representar el 17% del valor total de la compañía, generan casi el 25% de sus ingresos por rentas. La ocupación media roza el 95%, con Barcelona al 99%.

Ante esta escasez de espacio, Montanyà recuerda que “no todo tiene que estar pegado a Barcelona”. “Hay muchas empresas de importación y exportación para las que la proximidad a la ciudad no es crítica”, sostiene el economista. Además, defiende que la logística vertical, con naves que en lugar de extenderse horizontalmente se eleven hasta los 25 o 30 metros, optimizando el suelo disponible sin consumir más territorio, tendrá cada vez más protagonismo.

Falta de trabajadores

La ebullición también se refleja en el empleo logístico, que, según Randstad Research, cerró 2025 con un récord de 928.000 ocupados en España, 190.000 en Catalunya (20,9%). Entre estos, el subsector de almacenamiento y actividades anexas al transporte —vinculados a las naves— lideró la creación de puestos, con un crecimiento anual del 14,5%, muy por encima del 1,4% del transporte de mercancías, uno de los más afectados por la falta de trabajadores. "Cualquier empresa logística te dirá que le faltan 20 o 30 conductores. Hay tractoras paradas en los recintos simplemente porque no hay nadie que las conduzca", traslada Sayol.

La demanda de empleo también es acusada en las naves, desplazada hacia perfiles digitales por el auge de la IA. "Se asocia automatización con destrucción masiva de empleo, pero lo que prima es un intercambio en el perfil que contratas" subraya Montanyà, para quién la oferta formativa no está a la altura. "En Catalunya hay dos grados universitarios para estudiar logística y ocho o nueve en periodismo. La oferta formativa no está claramente alineada con el tejido empresarial".