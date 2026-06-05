El gigante suizo de las fragancias y aromas Givaudan compra la mayoría de Eurofragance

Tres algo más de tres décadas de camino en solitario, la empresa familiar Eurofragance se ha buscado un gran socio para seguir creciendo y hacerlo de forma más acelerada. La familia Sabatés ha llegado a un acuerdo para vender una "participación mayoritaria" de la compañía al gigante suizo de su mismo sector, Givaudan. Ni una ni otra especifican el porcentaje de la empresa que pasará a controlar el nuevo socio, pero es mínimo un 51%.

Givaudan es líder mundial de su sector, el del diseño y fabricación de perfumes para las marcas que los venden, la formulación de fragancias para detergentes, champús, ambientadores o cosméticos y la creación de aromas para la industria de la alimentación y las bebidas. Arrastra más de un siglo de historia, cuenta con una red de más de 17.000 empleados en todo el mundo y factura, según su última presentación de resultados anuales, el equivalente a unos 8.000 millones de euros. Es decir, que es unas 40 veces mayor a Eurofragance, que ingresó 200 millones de euros en 2025.

De ahí que esta empresa con sede en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) vea la operación como una forma de crecer. "Esta alianza estratégica marca un hito importante en la historia de Eurofragance y tiene como objetivo ampliar su presencia y capacidades en todas las regiones y mercados para impulsar un crecimiento sostenido del negocio", indica la compañía catalana en un comunicado. "Al combinar el espíritu emprendedor y la sólida presencia regional de Eurofragance con el liderazgo global y las capacidades de Givaudan, ambas compañías ofrecerán experiencias olfativas localmente relevantes a consumidores de todo el mundo", se explican.

A la práctica, de tirar hacia adelante esta operación –que aún tiene que superar los trámites regulatorios–, Eurofragance conservará su marca y estructura, solo que pasará a estar respaldada por el capital y el músculo de Givaudan. Además, Santiago Sabatés (el fundador) mantiene su cargo de presidente y permanecerá en el accionariado de la compañía.

La presencia internacional de Eurofragance

"Estamos convencidos de que asociarnos con Givaudan abre un nuevo capítulo para Eurofragance", sostiene el mismo empresario en este comunicado. "Desde nuestra fundación en Barcelona y a lo largo de nuestro crecimiento internacional, hemos construido nuestra compañía desde la pasión, la creatividad, la innovación y la agilidad –prosigue–. Esta alianza estratégica nos permitirá alcanzar nuevas cotas y seguir innovando y creando fragancias excepcionales".

En su comunicado, Givaudan presenta a Eurofragance como una empresa con una "importante" presencia en Europa, Oriente Medio, Asia, África y Latinoamérica, probablemente una de las razones que la convierte en una adquisición clave para el grupo. "Esta alianza estratégica marca un importante hito en la estrategia 2030 de Givaudan, que busca expandir su presencia y capacidades en mercados locales y regionales para mantener un crecimiento sostenido del negocio", ahonda.

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"Eurofragance es una compañía reconocida, con profundas raíces en 'perfumería fina' [de alta calidad] y sólidas relaciones en mercados de alto crecimiento", completa el presidente de la unidad de negocio de fragancias y belleza en Givaudan, Maurizio Volpi. "Al unir fuerzas, reforzaremos aún más nuestras capacidades combinadas y seguiremos dando forma al futuro de la creación de la 'perfumería fina'", concluye.