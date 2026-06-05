Empresas
El cofundador de LinkedIn deja el consejo de administración de Microsoft para centrarse en su empresa de IA
El cofundador de LinkedIn, Reid Hoffman, ha anunciado que dejará el consejo de administración de Microsoft, empresa matriz de LinkedIn, tras casi diez años, para centrarse en el desarrollo de su nueva compañía de inteligencia artificial enfocada al ámbito farmacéutico, Manas AI.
"Una de las cosas que me di cuenta el mes pasado fue el gran progreso que estamos viendo con Manas. Me dije: "Mira, creo que necesito volver a mi rol de fundador", ha señalado Hoffman en un vídeo en redes sociales en el que conversa con el presidente y director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella.
La andadura de Hoffman en el consejo de administración de Microsoft se inició en 2017 después de la adquisición de LinkedIn, empresa de la que fue cofundador en el año 2002. Además, Hoffman también ha formado parte de otras grandes empresas del sector de la IA como OpenAI y Inflection AI.
"Ha sido un gran honor y un placer", ha destacado el ejecutivo que dejará su asiento en el consejo a finales de este año impulsado por continuar profundizando en el mundo de la medicina.
"Ha sido un privilegio tenerte en la junta directiva de Microsoft, trabajar contigo, obviamente, a través de todas las colaboraciones y LinkedIn. Sin duda te echaremos de menos", ha sostenido el ejecutivo de Microsoft.
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