Economía
Borja Sanjuan, economista: "No puede cobrarse lo mismo por tener una vivienda que por trabajar 25 días al mes"
El experto en economía ha realizado unas declaraciones contundentes sobre la realidad inmobiliaria de nuestro país
Jaime Palomera: "Hay que frenar la acumulación de vivienda para proteger la democracia"
En España, el acceso a la vivienda y el mercado inmobiliario se han convertido en una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía. En este contexto, el economista Borja Sanjuan ha expresado su opinión en la grabación de 'El Podcast Actual'.
Durante la entrevista, el experto en economía ha realizado unas declaraciones contundentes sobre la realidad inmobiliaria de nuestro país: "Que una persona pueda ganar 1.500 euros alquilando una vivienda es una sociedad económicamente fallida".
La conversación completa ha sido subida a la cuenta de TikTok del programa (@elpodcastactual). En el vídeo, Sanjuan comparte la experiencia de un profesor universitario se trasladó a Madrid.
En este caso, el docente contaba con un piso en propiedad ubicado en la avenida de Francia, en Valencia. Por este inmueble, recibió ofertas de 2.000 euros mensuales en el mercado de alquiler.
"Unos clientes extranjeros quieren vivir en Valencia. Le ofrecen más de 2.000 euros al més y él decía: 'Yo tuve que pasar muchos años trabajando en la universidad para ganar 2.000 euros al mes. Y ahora, simplemente por tener una vivienda en propiedad, los gano'", comentaba en su reflexión.
Con esta situación, Sanjuan argumenta que "la remuneración social del trabajo frente a la remuneración social de la inversión especulativa ahora está completamente desmedida".
Como resultado, el experto económico afirma que "esto genera una sociedad de propietarios y rentistas que, además, tiene consecuencias económicas fatales". Al respecto, el entrevistado describe este escenario como una burbuja inmobiliaria: "Cuando hay burbujas, hay que intervenir".
Por último, Sanjuan sentencia que alquilar un inmueble no puede ser más rentable que percibir un sueldo: "No puede cobrarse lo mismo por tener una vivienda que por trabajar 25 días al mes".
- Las próximas semanas os llegará un nuevo recibo': miles de hogares del área de Barcelona reciben la carta de pago del Tributo Metropolitano
- La natura envia senyals i nosaltres no els escoltem
- Qué personas pueden cobrar el Ingreso Mínimo Vital si tienen ingresos inferiores a 723 euros y por qué deben presentar la Renta
- Los Mossos deducen de la app de contar pasos del móvil de Jonathan Andic que caminó hasta el lugar de la caída cuatro días antes
- Huelga de profesores en Catalunya, en directo | Última hora y resultados de las votaciones del acuerdo de los sindicatos con Educació
- Los profesores tumban el preacuerdo con Educació y abren una crisis educativa, política y sindical
- Los psicólogos coinciden: 'El orden de nacimiento es uno de los factores que influyen en la personalidad
- La jueza sospecha que Jonathan Andic se deshizo del móvil porque desactivó la app de contar pasos justo antes de viajar a Ecuador