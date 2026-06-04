Youth Agenda avanza en su proyecto europeo y se reúne con el Comisario de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte

La asociación Youth Agenda se reunió esta semana con el Comisario Europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef, para avanzar en la implantación del proyecto. El Presidente de Youth Agenda, Tomàs Güell, trasladó a Micallef los pilares estratégicos de la asociación en el marco del objetivo de reforzar el diálogo entre las instituciones comunitarias y las nuevas generaciones.

Durante el encuentro se abordaron cuestiones relacionadas con el acceso a la vivienda, la empleabilidad, la competitividad europea, la participación juvenil y la necesidad de impulsar respuestas eficaces a los retos que afrontan millones de jóvenes en toda la Unión Europea. La reunión sirvió también para presentar los avances de la expansión internacional de la organización. En este sentido, se valoró positivamente el crecimiento de Youth Agenda en Bélgica, Italia y Portugal, así como los preparativos para su próximo lanzamiento en Francia, previsto para el mes de octubre en París. Se habló de la posibilidad de organizar Youth Policy Dialogues en Barcelona con la participación del comisario y de jóvenes procedentes de distintas partes de Europa.

La delegación de Youth Agenda estuvo encabezada por su presidente, Tomàs Güell, acompañado por Max Cánovas, director ejecutivo de la organización y por Martina Micallef, responsable de Youth Agenda Malta. El presidente de Youth Agenda, Tomàs Güell, destacó que "es urgente que los estados miembros se impliquen de manera decidida en solucionar el problema de la vivienda que sufren millones de jóvenes europeos. Del mismo modo, debemos reducir la burocracia que limita las oportunidades de las nuevas generaciones y apostar de forma decidida por la inteligencia artificial y la innovación. Nos jugamos el futuro de los jóvenes europeos y la competitividad de Europa en las próximas décadas".

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Por su parte, el Comisario Glenn Micallef subrayó la importancia de que “Youth Agenda contribuya al debate europeo sobre juventud y participación ciudadana, destacando el valor de incorporar la voz de los jóvenes a las políticas comunitarias y crear nuevos espacios de diálogo y colaboración impulsados desde las instituciones europeas y los jóvenes”. Por su parte, Max Cánovas, director ejecutivo de Youth Agenda, explicó la metodología de trabajo que la organización está desarrollando para construir el futuro Youth Strategy Plan. “Queremos construir una agenda europea de juventud desde abajo hacia arriba, escuchando a quienes viven cada día los desafíos de nuestra generación. La expansión de Youth Agenda en Europa es clave para conectar talento, ideas y liderazgo joven en todo el continente y contribuir a una Europa más competitiva y preparada para el futuro”, señaló.