Vodafone amplía su red de antenas 5G en Catalunya para mejorar los servicios en edificios públicos de la Generalitat

Vodafone amplía su red de antenas de telefonía móvil 5G en Catalunya para mejorar los servicios en varios edificios públicos de la Generalitat. La teleco, en colaboración con el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), la empresa pública del Govern que centraliza y gestiona todos los servicios informáticos y de telecomunicaciones de la Administración catalana, ha desplegado varias antenas 5G para reforzar la cobertura en distintas dependencias y edificios autonómicos en Tarragona, Girona y Lleida.

El Hospital Verge de la Cinta de Tortosa (Tarragona), centro sanitario de referencia en las Terres de l'Ebre, cuenta con una nueva antena de telefonía móvil 5G de Vodafone instalada en sus dependencias. Una actuación que mejora significativamente la cobertura móvil tanto del propio hospital como del casco antiguo de Tortosa y del edificio corporativo de la Generalitat en la ciudad. La iniciativa busca garantizar una mejor comunicación para pacientes, personal sanitario, visitantes y vecinos del entorno, reforzando la eficiencia operativa y la accesibilidad digital en un centro clave para la salud de la región.

La Casa Solterra, edificio histórico patrimonial situado en Girona, también ha sido objeto de una actuación integral para mejorar su cobertura móvil mediante la colocación de antenas y el tendido de cableado. En una primera fase se realizó el análisis de viabilidad técnica, incluyendo el estudio de ubicaciones para una antena 5G en la parte superior del edificio y siete antenas interiores 5G distribuidas entre la primera y la segunda planta, así como la planificación de la cobertura de los espacios previstos. La propuesta definitiva, que incluye la instalación de dos equipos repetidores en la segunda planta, se encuentra ya finalizada.

Asimismo, la Delegación Territorial del Govern en Lleida (Segrià) ha mejorado la cobertura móvil de sus instalaciones, concretamente en la sala de actos del edificio. Para resolver la anomalía detectada, se ha llevado a cabo una ampliación de la antena existente y se han añadido cinco antenas 5G en la planta baja, aprovechando las canalizaciones existentes.

Las tres iniciativas se enmarcan en el plan de modernización de infraestructuras TIC de la Generalitat de Catalunya, impulsado desde CTTI para modernizar infraestructuras, mejorar la conectividad y optimizar los servicios digitales de la administración pública catalana, garantizando una mayor accesibilidad tecnológica en todo el territorio. El presupuesto para estas actuaciones forma parte de los lotes adjudicados a Vodafone dentro del acuerdo marco de 2024 para la provisión de los servicios de telecomunicaciones de la Generalitat de Catalunya, por valor de 377,78 millones de euros y con una duración de cuatros años.