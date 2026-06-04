Telefónica, Vodafone y MasOrange se vuelcan en blindar la visita del Papa con tecnologías de última generación

La visita a España del Papa León XIV supone un reto organizativo evidente, y también un desafío tecnológico en la era de las telecomunicaciones y la digitalización. Las grandes telecos españolas han respondido y se están volcando en dar garantías totales para un funcionamiento correcto de las comunicaciones y de la seguridad. Telefónica, MasOrange y Vodafone España están realizando un esfuerzo sin precedentes para reforzar al máximo sus redes y para desplegar tecnologías de última generación para ayudar a blindar la seguridad de la gira pastoral, que llevará al Pontífice a Madrid, Barcelona y Canarias entre el 6 y el 12 de junio.

Telefónica ejerce como colaborador tecnológico principal de la visita del Papa, así que asume la responsabilidad de garantizar las comunicaciones de la comitiva pontificia y del equipo que acompaña a León XIV, así como a los miles de asistentes y profesionales implicados en la coordinación de los actos. La compañía ha desplegado un plan especial que incluye el refuerzo y optimización de un total de más de 1.300 puntos de red, de cuatro unidades móviles dotadas de 5G de altas prestaciones y diez mochilas satelitales en puntos clave como refuerzo de cobertura, ante la gran afluencia prevista de personas que realizarán un uso intensivo de sus móviles tanto para comunicaciones personales como profesionales de voz y datos.

Adicionalmente, el grupo desplazará un equipo especial de personal técnicque ofrecerá soporte en calle 24×7 para supervisar sobre el terreno el funcionamiento de la red y realizar una intervención inmediata en caso de ser necesaria. Y también realizará un refuerzo especial de un equipo humano de más de 60 personas que se dedicará en exclusiva a la vigilancia desde el CNSO (Centro Nacional de Supervisión y Operación) de Telefónica en Madrid de todo dispositivo por los distintos puntos geográficos donde se desarrollará la visita de León XIV.

5G avanzada para detectar drones

El grupo MasOrange también ha ejecutado mejoras específicas de cobertura 4G y 5G en todos los espacios clave de la agenda del Papa, con la instalación de nueve unidades móviles de forma extraordinaria, garantizando comunicación sin interrupciones que los miles de asistentes y a los equipos de organización en todas las ciudades de la gira. La compañía complementará estas acciones proporcionando conexiones de móvil y fibra a los equipos de voluntariado que colaborarán durante la visita (como la donación de 14.000 eSIM 5G para el personal de organización en Madrid).

MasOrange también ha realizado un despliegue especial de capacidades del 5G Advanced en labores de seguridad, con una nueva tecnología denominada ‘Sensing’ que permite detectar, identificar y rastrear objetos estáticos o en movimiento con gran precisión, facilitando la supervisión de flujos de personas, la detección de drones y una vigilancia avanzada.

De hecho, en el marco de la visita papal MasOrange llevará a cabo un piloto con el Ayuntamiento de Barcelona que incluirá funcionalidades de detección de drones y conteo de asistentes, poniendo estos datos a disposición de las autoridades a través de una plataforma en la nube con acceso en tiempo real. El sistema analiza cómo objetos en movimiento (drones, por ejemplo) alteran la propagación de la señal 5G y, mediante el uso de modelos de inteligencia artificial, es capaz de detectarlos, localizarlos y clasificarlos con precisión. El despliegue se apoyará en la instalación de sensores inteligentes, capaces de recopilar y procesar la información procedente de las reflexiones de la señal 5G para ofrecer estas capacidades de monitorización avanzada.

Un 5G exclusivo para los Mossos

Vodafone España también participará activamente para blindar la visita del Papa León XIV, especialmente durante su estancia en Barcelona. La teleco creará una red 5G privada para que la utilicen en exclusiva los Mossos d’Esquadra. La policía autonómica catalana dispondrá de una red privada totalmente configurable según sus necesidades, con el objetivo de reforzar el dispositivo de seguridad y la coordinación de todo operativo policial durante la visita del Pontífice a la capital catalana.

La operadora, en paralelo, también asegurará la capacidad de conectividad requerida en todo momento y el acceso a los servicios de red incluso en casos de alta congestión debidos a la alta concentración de usuarios en zonas geográficas reducidas. Vodafone ha reforzado sus redes en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife actuando sobre más de 2.800 celdas de sus redes 5G y 4G y ha habilitado un mecanismo especial de supervisión, atención y reparación de posibles incidencias en todos los elementos de su red implicados en la visita.

Vodafone España, ahora controlada por el grupo británico Zegona, ha movilizado a un equipo especializado de más de 100 técnicos de red, que permanecerán activos durante toda la visita, y desplegará unidades móviles de red en las diferentes ciudades. Asimismo, ha optimizado y parametrizado su red para maximizar la cobertura de voz y datos en todo momento durante el viaje apostólico.