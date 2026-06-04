Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, sobre la imputación de renta inmobiliaria: “Te penalizan por tener un bien que realmente es tuyo, que ya pagaste y por el que ya tributaste”

A menudo, cuando una persona hereda una propiedad o posee una segunda residencia, lo más habitual es mantenerlas vacías, ya sea porque tiene pensado usarla en un futuro o porque no cree que el alquiler sea una opción adecuada.

Sin embargo, lo que no muchos saben es que mantener la vivienda sin uso puede generar una importante carga fiscal, mejor conocida como imputación de renta inmobiliaria. En este caso, Sergio Gutiérrez, experto en vivienda, nos cuenta cómo funciona este mecanismo de Hacienda.

Qué cargas fiscales puede generar una casa sin usar

Gutiérrez lo deja claro: Hacienda puede cobrar un piso que está vacío como si este estuviera alquilado. En otras palabras, aunque no existe inquilino ni contrato, y tampoco se cobra nada, “cada año Hacienda mete ese piso en tu declaración como si te estuviera dando renta”. Esto sería la “imputación de renta inmobiliaria”.

El principal motivo para imponer esta tasa fiscal es que Hacienda considera que la vivienda puede generar una renta. Por ello, lo que se hace es fijar un porcentaje que puede variar entre el 1,1% y 2% sobre el valor catastral del inmueble.

A su vez, la diferencia entre tributar un piso vacío y otro alquilado puede ser muy significativa. La razón es que en un alquiler se pueden deducir algunos gastos, además de los ingresos que se generan. En cambio, al tener el piso vacío, se estaría pagando por un “ingreso fantasma" y sin deducir nada.

Aparte de estos gastos, los ayuntamientos pueden recargar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) hasta un 150% si el piso lleva más de dos años cerrado. De esta forma, el experto señala que se estaría penalizando por poseer “un bien que realmente es tuyo, que ya pagaste y por el que ya tributaste al comprarlo”.

Los riesgos de una vivienda vacía

Gutiérrez entiende que puede haber propietarios que prefieren mantener su vivienda sin alquilar, aunque no es la mejor opción para él. De hecho, según el experto, lo más aconsejable sería alquilar la vivienda, antes que mantenerla vacía.

Básicamente, el hecho de tener desocupado un piso puede tener efectos fiscales negativos, como hemos mencionado anteriormente, e incluso siempre existe el riesgo de una posible okupación.

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En todo caso, también deja claro que existe la alternativa de vender el inmueble, por lo que el propietario obtendría un beneficio directo, y se ahorraría posibles problemas de gestión o malentendidos con los inquilinos.