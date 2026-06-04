Sánchez Segura (Airbus): "España necesita en defensa más empresas tractoras y ordenar la cadena de suministros"

- ¿En qué punto se encuentra el proceso europeo de seguridad o autonomía estratégica?

- Hay que tener en cuenta de dónde partimos en Europa, comparado sobre todo con Estados Unidos. El presupuesto en defensa de Estados Unidos no es solo el mayor del mundo, es que es mayor que la suma de los presupuestos de defensa de los países occidentales. Pero lo más importante es que Estados Unidos invierte el 100% de ese presupuesto en empresas americanas. Europa tiene más o menos entre un 20% y un 30% de ese presupuesto americano. Y tiene dos grandes problemas, uno que yo llamo dependencia y otro, de fragmentación. El problema de dependencia es que así como he dicho que Estados Unidos invierte el 100% de su presupuesto en su país, Europa solo invierte el 20%. Y mucho de ese 80% restante lo compra a Estados Unidos. Luego hay otro problema, que es de fragmentación. En Europa la defensa ha sido muy nacional. Eso nos ha llevado a una atomización de las soluciones disponibles de tanques, de aviones... Si ya partes de un presupuesto mucho menor y encima lo tienes que dividir entre muchas plataformas que son diferentes, no tienes el efecto de escala, básicamente se diluye.

- ¿Qué pasos se deben dar entonces?

- Lo primero es identificar las capacidades críticas. Y dentro de esas capacidades entender cuáles estamos comprando fuera y cuáles tendríamos que desarrollar aquí. En segundo lugar, tenemos que concentrar el esfuerzo en lanzar grandes programas europeos. Nosotros aquí tenemos una gran experiencia con el A400M, Eurofighter, Eurodrone... ahora estamos trabajando en el FCAS (el futuro caza de combate europeo). Hemos demostrado desde Airbus que esos grandes programas europeos ayudan a consolidar la industria y a encontrar soluciones comunes. Y luego hay una tercera pata, que es que necesitamos escala. Y la escala se consigue con consolidación y consolidación industrial. Creemos que hacen falta más Airbus. Ahora tenemos una iniciativa con la francesa Thales y la italiana Leonardo para crear una 'joint venture' que a todos los efectos sería el Airbus del espacio. Esto ayuda a que Europa se consolide industrialmente y pueda competir con actores que suelen estar en Estados Unidos, en este caso Space X (la empresa aeroespacial del magnate Elon Musk).

- ¿Qué piensa del modelo que se está siguiendo en España para defensa de empresa tractora?

- Lo primero que tenemos que entender todos es qué queremos decir cuando hablamos de empresa tractora. Nosotros nos definimos como empresa tractora, pero es porque nuestro modelo está demostrado que tracciona a una cadena de suministro. Airbus invierte cada año en España 2.700 millones de euros en empresas del sector. Eso son más de 1.200 compañías que trabajan directamente con nosotros. Y hablo exclusivamente de las que tienen contrato con nosotros, porque luego esas empresas a su vez pueden tener contrato con otras. De manera que tenemos un efecto multiplicador: por cada empleo que nosotros generamos en Airbus se generan en el ecosistema 4,5 ó 4,7. Tenemos otras grandes empresas tractoras en España. Navantia es una gran empresa tractora, porque tiene un producto de alto valor añadido que son los barcos. Es un error pensar que países como Francia, Alemania o Italia tienen un campeón. Tienen más de uno y más de dos y más de tres. Lo que necesitamos en España es más tractores y necesitamos una ordenación de la cadena de suministro. Pero el mercado nacional es el que es y el presupuesto de España es el que es. Si tú quieres crear un campeón tiene que ser un campeón internacional. Los campeones nacionales no tienen tamaño como para competir.

- ¿Se han dado los pasos correctos para crear una empresa tractora? ¿Por qué no se han centrado los esfuerzos en empresas que ya eran tractoras como Airbus y Navantia?

- Empiezo por lo segundo y quizá por matar ese mito, porque no es así. En ningún momento estoy dando el mensaje de que España no apoye a los tractores que ya tiene, no es el caso. Somos una empresa estratégica para el país y como tal tenemos toda la confianza del Ministerio de Defensa para todo lo que vuela y todo lo que es espacio. Y de hecho el año pasado firmamos contratos muy importantes con España con un volumen de cerca de 9.000 millones de euros. Es decir, España confía en Airbus y Airbus confía en España. Y a la primera pregunta de si se han dado los pasos correctos, ahí me va a permitir que yo no opine sobre algo que no sé.

- Aquí hay dos caminos, el de las fusiones, que son complicadas, y luego la vía Airbus, ese modelo de que una serie de países se unen para hacer algo concreto. ¿Es sensato pensar que las fusiones pueden actuar como acelerador? ¿Es factible replicar el modelo Airbus en otros sistemas?

- Los grandes programas son los grandes catalizadores de la colaboración entre industrias. Esa colaboración te va a llevar a soluciones concretas para alimentar ese programa y de ahí pueden salir o no, porque eso ya depende de la política de cada empresa, 'joint ventures', fusiones… La integración tiene que responder a una necesidad. Bien a una necesidad empresarial como es el caso del espacio o bien a una necesidad de proyecto como pueda ser FCAS. A ver, poner de acuerdo a 27 países es complicado. Pero poner de acuerdo a dos o tres es más fácil. Y ese debería ser el camino. En FCAS, por ejemplo, es Francia, Alemania y España.

- Pero, sin embargo, en el caso del FCAS hay un problema de paralización. Dos países que están dentro de Airbus (Francia y Alemania) compiten entre ellos para llevarse el gato al agua con la plataforma. Y si eso ocurre en un modelo ya probado como Airbus...

- FCAS nació en tiempo de paz. Y desde que se lanzó el programa hemos tenido hitos geopolíticos muy importantes, como la guerra de Ucrania, la llegada de Trump a Estados Unidos, la presión por llegar al 5% del PIB para el compromiso con la OTAN, pero en general un escenario geopolítico mucho más tensionado que hace 9 años. Eso también hace que cambien paradigmas y las necesidades y prioridades de cada uno de los países. Lo que decía hace poco Guillaume Faury (CEO global de Airbus) -y yo estoy completamente de acuerdo- es que a lo mejor la solución en FCAS pasa por tener dos aviones dentro del mismo programa. Y en ese punto estamos.

- ¿Pero está en riesgo el programa? Estamos hablando de 100.000 millones.

- Europa, España, Francia, Alemania... necesitan el FCAS. Estoy convencido de que FCAS ocurrirá. Lo que tenemos que ver es cuál es la forma correcta para el programa, pero no contemplamos un escenario donde no haya FCAS.

- En España el Gobierno actual no es el más entusiasta para llegar en un corto plazo a dedicar el 5% del PIB a defensa. ¿Esto impacta en la actividad de Airbus?

- Lo primero que hay que reconocer es el esfuerzo que ha hecho el Gobierno. Es un esfuerzo presupuestario que equivalió a 10.700 millones de euros en un año. Pero desde el punto de vista industrial, lo que necesitamos es un acuerdo con las naciones de medio-largo plazo en el que sepamos qué capacidades se van a necesitar y para cuándo, para que nosotros nos podamos dimensionar.

- ¿Qué implica para Airbus o para la parte española de Airbus el nombramiento en octubre de Amparo Moraleda como presidenta del consejo?

- En primer lugar es una noticia tremendamente positiva. Por muchos motivos. Primero porque es una demostración del compromiso de Airbus con la diversidad de género. No es solo la primera española, es la primera mujer que es presidenta del Consejo de Airbus en su historia. En segundo lugar, que sea española, porque es la primera vez que no es ni francés ni alemán, lo que es un signo claro de la globalidad de Airbus. Y tercero para nosotros es un orgullo porque llevamos trabajando con Amparo muchos años. No se nos puede olvidar que lleva 11 años en el Consejo de administración de Airbus y es un éxito personal para ella y un orgullo para nosotros.

- ¿En qué centros españoles está previsto aumentar la carga de empleo en los próximos años?

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- En todos. Esa es muy fácil. Los contratos que hemos firmado generan incremento de carga de trabajo en los equipos de ingeniería, de producción, de Getafe, de Sevilla, de Cádiz... cada uno especializado en lo que hace. En nuestro Tanquero A330, tenemos una demanda del mercado global que nos exige subir de cinco a siete aviones. Esos dos aviones extra los vamos a fabricar en Sevilla.