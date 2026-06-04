Rocío, propietaria de 75 habitaciones: “El beneficio mínimo por piso suele ser de unos 410 euros y la inversión inicial se recupera en seis o siete meses”

En medio de una época para el sector inmobiliario marcada por la necesidad de transformarse y renovar los métodos tradicionales, surgen alternativas como el ‘rent to rent’. Esta es una opción que suele generar una gran rentabilidad en poco tiempo, ya que no hace falta comprar un inmueble como tal.

Solo en el año pasado, España vivió un gran aumento de la inversión inmobiliaria, con una subida de más del 30% en sus cifras. De hecho, según asegura el informe Real Estate Market Outlook España 2026, la tendencia por invertir en el sector se mantendrá bastante alta en los próximos años.

Curiosamente, estos datos contrastan con la crisis actual de acceso a la vivienda en nuestro país, donde la subida de precios del alquiler no habría hecho más que complicar la búsqueda de vivienda para muchas personas.

Alquilar una vivienda para subarrendar por habitaciones

Ahora bien, ¿qué es esta fórmula del ‘rent to rent’? El procedimiento es sencillo, ya que este consiste en alquilar un inmueble completo a su dueño y, posteriormente, subarrendar sus estancias de forma independiente a terceros. Rocío, especialista en inversión inmobiliaria, es un gran ejemplo de éxito con el rent to rent.

A día de hoy, la inversora cuenta con cinco viviendas que alquila de forma tradicional, junto a otras 75 habitaciones que ha decidido subarrendar. Por otro lado, los ingresos conseguidos son bastante significativos, ya que obtiene un beneficio mínimo de 41 euros por cada piso en régimen de subarriendo.

Además, Rocío asegura que la inversión inicial se suele recuperar en un plazo de seis y siete meses. “Suelo destinar unos 3.000 euros a amueblar cada piso, porque tienen que estar equipados con todo lo necesario para vivir” añade, recordando que esta cifra puede variar según el tipo de propietario.

Cómo funciona el método del ‘rent to rent’

Aún así, antes de comenzar a subarrendar habitaciones, Rocío admite que el paso más complicado es convencer al propietario. Por esta razón, ella ya ha comprobado que la mejor estrategia es ofrecer una renta superior a la que se pide en el mercado inmobiliario y, a cambio, el propietario queda libre de cualquier gestión o problema con estos inquilinos.

“Al propietario puedes pagarle, por ejemplo, un poco más de lo que está pidiendo y decirle que te vas a encargar absolutamente de todo. Se va a olvidar totalmente de que tiene un piso”, sostiene la inversora inmobiliaria.

Por poner un ejemplo, ella puede alquilar un piso de 950 euros mensuales en un barrio trabajador de Bilbao, con tres habitaciones y un salón independiente. Posteriormente, subarrienda las estancias por un precio de 400 euros cada una, es decir, obtiene unos ingresos brutos de 1.600 euros al mes, a los que se descuentan gastos de suministros.

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De esta forma, Rocío obtiene un beneficio mínimo de 410 euros en cada una, es decir, casi el coste de una habitación entera. Este colchón financiero le permite cubrir periodos donde no es tan fácil llenar las habitaciones. En todo caso, asegura que el subarriendo de habitaciones es una opción muy rentable para quienes invierten por primera vez, pero no tienen demasiados fondos.